¸ª¤³¤ê¤ËÇº¤à½÷À¤ÎµßÀ¤¼ç¡ª¡¡T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ò¤Ó¤«¤Ê¤¤¡Ö¸ª¤Õ¤ï¥Ö¥é¥·¡¼¥à¥ì¥¹¡×¿·ÅÐ¾ì
¥â¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëMIC¡Ê¥¨¥à¥¢¥¤¥·¡¼¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡Ö¸ª¤Õ¤ï¥Ö¥é¥·¡¼¥à¥ì¥¹¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éý¹¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¸ª¤ÎÄË¤ß¤ò·Ú¸º¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£¸ª¤³¤ê¤ËÇº¤à½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥Þ¡¼¤Ê¥Ð¥¹¥È¤Î¿Í¤ËÂ¿¤¤¡Ö¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¸ª¤¬¥¹¥ì¤ë¡×¡Ö¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤ÇÄË¤¤¡×¡Ö¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¸ª¤¬¤³¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2020Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿MIC¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¡Ö¸ª¤Õ¤ï¥Ö¥é¡×¡£
Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¥Ö¥é¤È¤·¤Æ¡¢¹ØÆþ¼Ô¤«¤é¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼5ÃÊ³¬Ãæ¤ÎËþÂÅÙ4.18¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë¡£º£²ó¡¢¤³¤Î¡Ö¸ª¤Õ¤ï¥Ö¥é¡×¤Ë¡¢¥â¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥¿¥¤¥×¡Ö¸ª¤Õ¤ï¥Ö¥é¥·¡¼¥à¥ì¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬Êú¤¨¤ë¥Ö¥é¤Ë¤è¤ë¸ª¤³¤ê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë
¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¸ª¤Ë¿©¤¤¹þ¤ßÄË¤¤¡¦¥¹¥ì¤ë
¡¦¥Ö¥é¤Î»Ù¤¨¤¬°ÂÄê¤»¤º¡¢¸ª¤¬¤³¤ë
¡¦¶»¤Î½Å¤ß¤Ç¥Ö¥é¤¬¥º¥ì¤ÆÃå¿´ÃÏ¤¬°¤¤
¡Ö¸ª¤Õ¤ï¥Ö¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÉý¹¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢½¾Íè·¿¤ÎºÙ¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¸¶°ø¤Î¸ª¤Î¥¹¥ì¤ä¿©¤¤¹þ¤ß¤ò·Ú¸º¤·¡¢¸ª¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¾¦ÉÊ¡Ö¸ª¤Õ¤ï¥Ö¥é¥·¡¼¥à¥ì¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÂÀ¤á¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤â²¼Ãå¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊäÀµÎÏ¤È¸ª¤³¤ê²ò¾Ãµ¡Ç½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ò¤Ó¤«¤Ê¤¤¡Ö¸ª¤Õ¤ï¥Ö¥é¥·¡¼¥à¥ì¥¹¡×
¡¦¸ª¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÉý¹¥¹¥È¥é¥Ã¥×
Ìó3¡Á4cm¤ÎÉý¹¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¡¢¸ª¤Ë¿©¤¤¹þ¤Þ¤º¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥¹¥È¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊºÙ¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È°ã¤¤¡¢ÄË¤ß¤ä¥¹¥ì¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¸ª¤³¤ê¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦°ú¤¾å¤²ÎÏÈ´·²¤Ê°ìÂÎ·¿¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¥«¥Ã¥×¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥Ã¥×¤´¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¥Ð¥¹¥È¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£¹â¿ÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÁÇºà¤ÎÉý¹¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¦¥é¥¯¤Ê¤Î¤Ë´¶Æ°¤ÎÊäÀµÎÏ
¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥¹¥È¤ò°ú¤¾å¤²»Ù¤¨¤ëÊäÀµÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¤·¤¯¥é¥¯¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£¥ï¥¤¥ä¡¼Æþ¤ê¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ð¡¼¥¸¥¹¥é¥¤¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¡¢Éý¹¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ù¥ë¥È¤ÈÏÆ¹âÀß·×¡¢¥µ¥¤¥É¥Ü¡¼¥ó¤¬ÏÆÆù¤äÇØÆù¤òÆ¨¤µ¤º¥¥ã¥Ã¥Á¡£¥Ð¥¹¥ÈËÜÍè¤Î°ÌÃÖ¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢Æâ¸þ¤¤Ë¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥Ö¥é
¥«¥Ã¥×ÉôÊ¬¤ËÀÜ¤®ÌÜ¤äË¥¤¤ÌÜ¤Î¤Ê¤¤¡¢É½ÌÌ¤¬¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿¥Ö¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ËÉâ¤½Ð¤ë¤Ü¤³¤Ü¤³´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¶Á¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦´Ý¶»¤¬³ð¤¦¥â¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×
¿ô¡¹¤ÎÍÌ¾¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎOEM¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥â¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¢MIC¤¬³«È¯¡£¥¥ì¥¤¤Ê´Ý¶»¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ
¡Ö¸ª¤Õ¤ï¥Ö¥é¡×¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤ä¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Ë¤Ò¤Ó¤«¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Íß¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â»î¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÆ±¼Ò¤Î³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¸ª¤Õ¤ï¥Ö¥é¤Îµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¶Á¤«¤º¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉµá¡£»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¡¢¥â¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿ÀÜ¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò³«È¯¤·¡¢¸ª¤³¤ê¤Î·Ú¸º¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢±úÆÌ´¶¤Î¤Ê¤¤¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼Â¸½¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¡Ø¸ª¤Õ¤ï¥Ö¥é¥·¡¼¥à¥ì¥¹¡Ù¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸ª¤Î¤³¤ê¤äÄË¤ß¤Î¤ªÇº¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦¡Ö¸ª¤Õ¤ï¥Ö¥é¥·¡¼¥à¥ì¥¹¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×
¡¦¡Ö¸ª¤Õ¤ï¥Ö¥é¥·¡¼¥à¥ì¥¹¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×
¡¦¡Ö¸ª¤Õ¤ï¥Ö¥é¥·¡¼¥à¥ì¥¹¡¡¥°¥ì¡¼¡×
¡¦¡Ö¸ª¤Õ¤ï¥Ö¥é¥·¡¼¥à¥ì¥¹¡¡¥°¥ì¡¼¡×
²Á³Ê¡§4,490±ß¡Á4,990±ß¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§C70¡ÁH80
¥«¥é¡¼¡§¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯
URL¡§https://store.micbra.jp/products/katafuwa-sl/?utm_source=katahuwasl_new&utm_medium=prtimes
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë