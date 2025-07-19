¡ÖÅð»£¤Î¤¿¤á¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÊ£¿ô²ó¿¯Æþ¡× ÂáÊá¤ÎÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¡Ê44¡Ë ¾®³Ø¹»¥×¡¼¥ë¤Ë¤¤¤¿½÷»ùÅð»£ÌÜÅª¤ÇÃÄÃÏ¿¯Æþµ¿¤¤¡¡Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¡¡·Ù»ëÄ£
¾®³Ø¹»¤Î¥×¡¼¥ë¤Ë¤¤¤¿½÷»Ò»ùÆ¸¤òÅð»£¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÃÄÃÏ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃË¤¬¡ÖÅð»£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÊ£¿ô²ó¿¯Æþ¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÏÅìÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¶µÍ¡¤Î°ëÉôÃÎ»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¡¢ÈÄ¶¶¶è¤Î¶èÎ©¾®³Ø¹»¤Î¥×¡¼¥ë¤Ë¤¤¤¿½÷»Ò»ùÆ¸¤òÅð»£¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¶á¤¯¤ÎÃÄÃÏ¤Î³¬ÃÊ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢°ëÉôÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö¥×¡¼¥ë¤Î½÷»ù¤òÅð»£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÊ£¿ô²óÃÄÃÏ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï°ëÉôÍÆµ¿¼Ô¤¬¤Û¤«¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ëÉôÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯4·î¤«¤éµÙ¿¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÏÅìÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Ï¡Ö»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ç¡¢ÉþÌ³µ¬Î§¤òÅ°Äì¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£