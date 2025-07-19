¡Ú´ÚÎ®¡ÛYG¥¨¥ó¥¿Áí³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÍºáÈ½·è¡¡²Î¼ê¤ÎËãÌôµ¿ÏÇ¤â¤ß¾Ã¤·ÌÜÅª¤Ç¾Ú¸À¼Ô¶¼Ç÷¤Îºá
BLACKPINK¤äBIGBANG¤éÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÁí³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯Èï¹ð¡Ê¸µÂåÉ½¡á55¡Ë¤¬¡¢½êÂ°¥é¥Ã¥Ñ¡¼B¡¥I¡ÊËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡Ë¤ÎËãÌôµ¿ÏÇ¤ò¤â¤ß¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤ò¶¼Ç÷¤·¤¿¤È¤¹¤ë»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï¹µÁÊ¿³È½·è¤ÎÄ¨Ìò6·î¡Ê¼¹¹ÔÍ±Í½1Ç¯¡Ë¤Î°Ý»ý¤ò·è¤á¡¢ÍºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
´Ú¹ñ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉSBS¤Ï18Æü¡ÖºÇ¹âºÛ¤Ï18Æü¡¢ÆÃÄêÈÈºá²Ã½Å½èÈ³Ë¡¾å¤ÎÌÌÃÌ¶¯Í×ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯Èï¹ð¤ËÄ¨Ìò6·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½1Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿2¿³È½·è¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³ÎÄê¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯Èï¹ð¤Ï16Ç¯8·î¡¢Åö»þËãÌôµ¿ÏÇ¤Ç·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿²Î¼êÎý½¬À¸¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼B¡¥I¤ÎËãÌô¹ØÇã¤ª¤è¤ÓÅêÌô»ö¼Â¤ò¾Ú¸À¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¶¼Ç÷¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¤È¤¹¤ëÍÆµ¿¤¬Éâ¾å¡£¸¡»¡¤Ï¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯Èï¹ð¤òÊóÉü¶¼Ç÷¤Îµ¿¤¤¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢22Ç¯12·î¤Î1¿³È½·è¤Ç¤ÏÌµºá¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·23Ç¯11·î¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤Ç¤Ï¡ÖÌÌÃÌ¶¯Í×¡×µ¿ÏÇ¤òÍ½È÷Åª¸øÁÊ»ö¼Â¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤·¡¢°ìÉôÍºáÈ½·è¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ºÇ¹âºÛ¤â¤³¤ì¤òºÇ½ª³ÎÄê¤·¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤ËÄÄ½Ò¤ÎËÝ°Õ¤òÍ×µá¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÁÜºº¤¬¤·¤Ð¤é¤¯½ª·ë¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ³«¤µ¤ì½èÈ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£·º»ö»ÊË¡µ¡Ç½¤Ë½ÅÂç¤Ê³²°¤òµÚ¤Ü¤·¤¿ÅÀ¤ÇÀÕÇ¤¤¬·Ú¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·Èï³²¼Ô¤¬½èÈ³¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢Èï¹ð¿Í¤¬ËãÌôÅêÌô»ö¼Â¤¬¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤¿¤Þ¤ÞÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
È½·è¸å¡¢¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯Èï¹ð¤ÏÀ¼ÌÀÊ¸¤ò½Ð¤·¡Ö½é¤á¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÊóÉü¶¼Ç÷µ¿ÏÇ¤ÏÌµºá¤È³ÎÄê¤·¤¿¤¬¡¢2¿³²áÄø¤ÇÌÌÃÌ¶¯Í×¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Ä¹¤¯½Å¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤¬¸¬µõ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¿µ½Å¤ÇÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆËÜÍè¤Î¶ÈÌ³¤ËÎ×¤à¡×¤ÈÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£