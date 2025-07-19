¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤Î¿·¿Í¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¡¢¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥¤ー¥ó¤¬º¸¼ê¼ó¤Î¿ÙÂÓ¤ò¼ê½Ñ¡ÄÌó12½µ¸å¤ËºÆ¸¡ºº
¡¡7·î19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤Î¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥¤ー¥ó¤¬º¸¼ê¼ó¤Î½®¾õ·î¾õ¹üð×ÂÓ¤ò¼ê½Ñ¡£Ìó12½µ´Ö¸å¤ËºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Î¥·¥ã¥à¥º¡¦¥·¥ã¥é¥Ë¥¢µ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥êー¥é¥ó¥É½£½Ð¿È¤Ç¸½ºß20ºÐ¤Î¥¯¥¤ー¥ó¤Ï¡¢206¥»¥ó¥Á112¥¥í¤Î¥Õ¥©¥ïー¥É¡£ÃÏ¸µ¤Î¥á¥êー¥é¥ó¥ÉÂç³Ø¤Ç1¥·ー¥º¥ó¤ò¥×¥ìー¤·¤¿¤Î¤Á¡¢º£Ç¯¤ÎNBA¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤«¤éÁ´ÂÎ13°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥ìー¥É¤Ç¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥êー¥é¥ó¥ÉÂç³Ø¤Ç¤Ï36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ16.5ÆÀÅÀ9.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.9¥¢¥·¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±1.1¥Ö¥í¥Ã¥¯1.1¥¢¥·¥¹¥È¤È¼éÈ÷¤Ç¤â¹×¸¥¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥¯¥¤ー¥ó¡£º£½Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿NCAA¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤ÏÆ±¹»¤òSWEET 16¡Ê¥Ù¥¹¥È16¡Ë¤Þ¤ÇÆ³¤¯¤â¡¢Á´ÊÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Õ¥í¥ê¥ÀÂç³Ø¤ËÇÔÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖNBA 2K26 SUMMER LEAGUE 2025¡×¤Ë¤âÀèÈ¯¥Õ¥©¥ïー¥É¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥¤ー¥ó¤À¤¬¡¢16Æü¤Î¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºÀï¤Çº¸¼ê¼ó¤òÉé½ý¡£2025－26¥·ー¥º¥ó¤Î³«ËëÆü¤Ï10·î22Æü¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ËëÀï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤Ïº£¸å¤Î¼£ÎÅ¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹¶ËÉÎ¾ÌÌ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥ìー¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¯¥¤ー¥ó¡ª