»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤Ï¤â¤¦À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡©·ÝÇ½³¦¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÎÊÑ²½¤Ë¼«ÏÀ
¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬·ÝÇ½³¦¤Î¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î¶³¦Àþ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¿Íµ¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤òÎã¤Ëµó¤²¼«ÏÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬Àä»¿¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼
¡¡7·î17Æü¤Î¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÈÎëÌÚ°¦Íý¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïºòº£¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»³Î¤¤Ï¡Ö¥Ï¥í¥×¥í¤Ê¤ó¤Æ¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È°¦Íý¤â¡Ö¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÎ°é²ñ·Ï¤Î»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£»³Î¤¤Ï¡¢°ÊÁ°Ìð¸ý¿¿Î¤¤È¥é¥¸¥ª¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¡¢Ìð¸ý¤ÏÌÌÇò¤¤¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡Ø¤ª¤¤¡¢º£²¿¤Ë¤âÄÞº¯»Ä¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Àº£¤Î¡£Á´Á³ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¸·¤·¤¯»ØÆ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â¤½¤Î±ÑºÍ¶µ°é¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÄ¹¤é¤¯·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÌð¸ý¤Î¼êÏÓ¤òÀä»¿¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä¤Ç¤â¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×¤È¶³¦Àþ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡°¦Íý¤âÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¡Ö²æ¡¹¤Ï¤½¤Î»þ¤Ï°¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤íº£¹Í¤¨¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»öÌ³½ê¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¡Ø¤â¤¦¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤ÆËèÆü»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¹Í¤¨¤ë¤È¤¢¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¡¢¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤«¤é¡ÄÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤·¤ÆÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤Æ±¤¸¤¯Æñ¤·¤µ¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£