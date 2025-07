トロたんが、7月15日(火)発売の「週刊SPA!」(扶桑社)の「グラビアン魂」に登場した。

これまでに「グラビアン魂」で語ってきた美女たちは800人を優に超え、その長い歴史の中で、みうらじゅんとリリーフランキーが時折口にするのが「守ってあげたくなる」。

今回初登場のトロたんもそう評された“逸材”だが、グラビアンいわく彼女には守りたいと思わせる才能があるのだという。

トロたん プロフィール

東京都生まれ。ハピネス(H)カップのセクシーお姉さんとしてフリーで活動。特技は地理で世界遺産検定2級を保持。今年でデビュー10周年を迎え、それを記念してリリースした最新イメージDVD『蕩蕩-とろとろ-』が好評発売中。彼女の最新情報は公式X(@torotan_tan)をチェック。

週刊SPA!7月22日号

7月15日(火)発売

撮影:西田幸樹 ヘアメイク:佐藤淳 スタイリング:菅原恵

