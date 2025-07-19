Ãæ¹ñ¡¦Å·ÄÅ¼«Á³ÇîÊª´Û¤Ç¸µÁÇ¤ÎÆÃÊÌÅ¸¡¡¿ÍÎàÊ¸ÌÀ¤ÎÈëÌ©Ãµ¤ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ7·î19Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô¤ÎÅ·ÄÅ¼«Á³ÇîÊª´Û¤Ç15Æü¡¢Êª¼ÁÀ¤³¦¤Îº¬´´¤È¿ÍÎàÊ¸ÌÀ¤Îµ°À×¤òÃµ¤ë¡Ö¸µÁÇ¡Ý¿ÍÎàÊ¸ÌÀ¤ÎÈëÌ©¡×Å¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸«³Ø¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡140ÅÀÍ¾¤ê¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤òÄÌ¤¸¡¢³Æ¸µÁÇ¤Î¼ÂÊªÉ¸ËÜ¤ä²Ê³ØÅªÆÃÀ¡¢¿ÍÂÎ¤Ø¤ÎºîÍÑ¡¢¸½Âå¤Ç¤Î±þÍÑ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥í¥·¥¢¤Î²½³Ø¼Ô¥á¥ó¥Ç¥ì¡¼¥¨¥Õ¤¬È¯¸«¤·¤¿¸µÁÇ¼þ´üÎ§¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢¸µÁÇ¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸»ºÊý¼°¡¢ÀïÁè¤Î·ÁÂÖ¡¢¿ÍÎà¤ÎÊ¸²½´ÑÇ°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ìó40ÅÀ¤Î¹ÛÊª·ë¾½¤Ï¡¢¼«Á³¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¶Ã°Û¤ÎÂ¤·ÁÈþ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ´ü¤Ï2¥«·î¤Ç¡¢Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£¡Êµ¼Ô/¼þ½á·ò¡Ë