¡ÖÀ¤´ÖÍÍ¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¥«¥é¥À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÃ¦¤®¤òÈ¿¾Ê
ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¡£
¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤¬À¤³¦ºÇÂ®¤Ç2026Ç¯£×ÇÕÍ½ÁªÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿3·î¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç¤Ï1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÂçË½¤ì¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÆÀÅÀ¸å¤Ë´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤âÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢µ×ÊÝ¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¡Øµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù¤Ç¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤ËËÍ¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·àÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤ÈÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÃ¦¤¤¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢°ì½Öµ²±¤¬Èô¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Ê¸åµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤è¤¯Ã¦¤°¤È¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢ºÇ¶á¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ó¤Þ¤êÀ¤´ÖÍÍ¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ëÂÎ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¶Ú¥È¥ì¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×
¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç·èÄêÅª¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤¿¥¹¥¿¡¼10Ì¾¡¢¤½¤Î¡ÖÊÑ²½¡×
µ×ÊÝ¤Ï¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÌÚ¾ì¹î¸Ê»á¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÜü¤òÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£