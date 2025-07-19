Âç´ÛÇ½Âå¶õ¹Á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¶ÛµÞÃåÎ¦
18Æü¡¢Âç´ÛÇ½Âå¶õ¹Á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¤ÎÊØ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤±¤¬¿Í¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤Î¤¦¸á¸å3»þ35Ê¬¤´¤í¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¤ÎÍ¢Á÷µ¡¡¢¥ª¥¹¥×¥ì¥¤1µ¡¤¬Âç´ÛÇ½Âå¶õ¹Á¤Ë¶ÛµÞ¤ÇÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÉ±Ò¾ÊÅìËÌËÉ±Ò¶É¤Ïº£²ó¤ÏÄÌ¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÃû¸õ¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÌ¤Á³ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¹Ô¤¦¡ÖÍ½ËÉÃåÎ¦¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÃåÎ¦¤«¤é7»þ´ÖÍ¾¤ê¤¿¤Ã¤¿18ÆüÌë10»þ55Ê¬¤´¤íÎ¥Î¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶õ¤ÎÊØ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢19Æü¤âÊ¿¾ïÄÌ¤ê±¿¹Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£