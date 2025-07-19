ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥Í¥®¤ÎÃÇÌÌ¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÉ½¾ð¡É¤Ë¡Ö¥ª¥Ð¥±¤ÎQÂÀÏº??¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿w¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥Í¥®¤ÎÃÇÌÌ¤Î¡ÈÉ½¾ð¡É¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ëÉ½¾ð!!¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿w¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥Í¥®¤Î¡ÈÉ½¾ð¡É
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢SAPPORO¤µ¤ó¡Ê@sapporo_INU¡Ë¡£¡Öº£Æü¤Î¥Í¥®¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾Ð´é¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¡¢ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¥Í¥®¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃÇÌÌ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ëÉ½¾ð!!¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿w¡×¡Ö¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥ª¥Ð¥±¤ÎQÂÀÏº??¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï34Ëü·ï¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬²¡¤µ¤ì¤ëÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¿ô»ú¤Ï7·î18Æü14»þ¤Î¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡£
¡Ö¥ª¥Ð¥±¤ÎQÂÀÏº??¡×ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥Í¥®¤ÎÃÇÌÌ
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¡Ö¥Í¥®¤òÀÚ¤ëÁ°¤«¤éÃÇÌÌ¤¬´é¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¿Í´Ö¤ÏµÕ»°³Ñ·Á¤Ë¿Þ·Á¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢´é¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âº£²ó¤Î¥Í¥®¤Ï¤«¤Ê¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Í¥®¤ò¤¿¤ÀÀÚ¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ë¾¯¤·²Ö¤òÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤ÇÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë