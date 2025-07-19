¹â°æ¹¬Âç¤¬º£²Æ²ÃÆþ¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½!
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï18Æü¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó5»î¹ç¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ëÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç(¢«ÀîºêF)¤Ï»ÃÄêÅª¤Ë81ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¡£
¡¡Â¾¤Ë¤Ï¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½DF¥ë¥«¡¦¥Ö¥·¥å¥³¥Ó¥Ã¥Á(¢«¥Ï¥¤¥É¥¥¥¯¡¦¥¹¥×¥ê¥È)¤¬80ÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹(¢«¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à)¤Ï¡¢²ÃÆþ»þ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÄÌ¤ê20ÈÖ¤òÃåÍÑ¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤Ïºòµ¨¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ¤òÃå¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤ÊÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë½µËö¤Þ¤Ç¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ËºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¥ê¥¹¥È¤òÄó½Ð¤·¤¿»þÅÀ¤Ç³ÎÄê¤¹¤ë¡£
°Ê²¼¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬È¯É½¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ
1 ¥°¥ê¥¨¥ë¥â¡¦¥Ó¥«¡¼¥ê¥ª
4 ¥±¥Ó¥ó¡¦¥À¥ó¥½
6 ¥é¥É¥¥¡¦¥É¥é¥°¡¼¥·¥ó
7 ¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó
8 ¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥¹¥Þ
9 ¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó
10 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó
11 ¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥Æ¥ë
13 ¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¡¦¥¦¥É¥¸¥§
14 ¥¢¡¼¥Á¡¼¡¦¥°¥ì¥¤
15 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥ê¥Ð¥ë
17 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥í¥á¥í
18 ¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯
19 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥é¥ó¥±
20 ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹
21 ¥Ç¥ä¥ó¡¦¥¯¥ë¥¼¥Õ¥¹¥
22 ¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó
23 ¥Ú¥É¥í¡¦¥Ý¥í
24 ¥¸¥§¥É¡¦¥¹¥Ú¥ó¥¹
27 ¥Þ¥Î¡¼¡¦¥½¥í¥â¥ó
28 ¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥Ù¡¼¥ë
29 ¥Ñ¥Ú¡¦¥Þ¥¿¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë
30 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë
31 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ó¡¦¥¥ó¥¹¥¡¼
33 ¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹
35 ¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹
37 ¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó
40 ¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó
42 ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥é¥ó¥¯¥·¥¢
43 ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥É¥ó¥ê¡¼
44 ¥Ç¡¼¥ó¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È
45 ¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¡¦¥Ç¥£¥Ð¥¤¥ó
46 ¥ë¥«¡¦¥¬¥ó¥¿¡¼
47 ¥Þ¥¤¥¡¼¡¦¥à¡¼¥¢
50 ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¢¥Ü¥Ã¥È
80 ¥ë¥«¡¦¥Ö¥·¥å¥³¥Ó¥Ã¥Á
81 ¹â°æ¹¬Âç
¡¡Â¾¤Ë¤Ï¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½DF¥ë¥«¡¦¥Ö¥·¥å¥³¥Ó¥Ã¥Á(¢«¥Ï¥¤¥É¥¥¥¯¡¦¥¹¥×¥ê¥È)¤¬80ÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹(¢«¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à)¤Ï¡¢²ÃÆþ»þ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÄÌ¤ê20ÈÖ¤òÃåÍÑ¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤Ïºòµ¨¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ¤òÃå¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°Ê²¼¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬È¯É½¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ
1 ¥°¥ê¥¨¥ë¥â¡¦¥Ó¥«¡¼¥ê¥ª
4 ¥±¥Ó¥ó¡¦¥À¥ó¥½
6 ¥é¥É¥¥¡¦¥É¥é¥°¡¼¥·¥ó
7 ¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó
8 ¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥¹¥Þ
9 ¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó
10 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó
11 ¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥Æ¥ë
13 ¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¡¦¥¦¥É¥¸¥§
14 ¥¢¡¼¥Á¡¼¡¦¥°¥ì¥¤
15 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥ê¥Ð¥ë
17 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥í¥á¥í
18 ¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯
19 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥é¥ó¥±
20 ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹
21 ¥Ç¥ä¥ó¡¦¥¯¥ë¥¼¥Õ¥¹¥
22 ¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó
23 ¥Ú¥É¥í¡¦¥Ý¥í
24 ¥¸¥§¥É¡¦¥¹¥Ú¥ó¥¹
27 ¥Þ¥Î¡¼¡¦¥½¥í¥â¥ó
28 ¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥Ù¡¼¥ë
29 ¥Ñ¥Ú¡¦¥Þ¥¿¥ë¡¦¥µ¡¼¥ë
30 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë
31 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ó¡¦¥¥ó¥¹¥¡¼
33 ¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹
35 ¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹
37 ¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó
40 ¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó
42 ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥é¥ó¥¯¥·¥¢
43 ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥É¥ó¥ê¡¼
44 ¥Ç¡¼¥ó¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È
45 ¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¡¦¥Ç¥£¥Ð¥¤¥ó
46 ¥ë¥«¡¦¥¬¥ó¥¿¡¼
47 ¥Þ¥¤¥¡¼¡¦¥à¡¼¥¢
50 ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¢¥Ü¥Ã¥È
80 ¥ë¥«¡¦¥Ö¥·¥å¥³¥Ó¥Ã¥Á
81 ¹â°æ¹¬Âç
¥ì¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¡¢¥³¥¦¥¿¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï°ì»þÅª¤Ë81¤Ë²¾·èÄê✅— Tottenham Hotspur (@Spurs__JPN) July 18, 2025
¤¿¤À¤·¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÁª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ëÇØÈÖ¹æ¤¬¡¢2025/26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÇØÈÖ¹æ¤òÉ¬¤º¤·¤â¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ä pic.twitter.com/GM4Xa3u1Dw