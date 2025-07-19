É¬Í×¤Î¤Ê¤¤Êä½¤ºî¶È¤â»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¡Ä¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¹©»ö·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀºÝ¤Ë·ÀÌó½ñ¤Ê¤É¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç»ÖÅÄ·òÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡ËÂáÊá¡¡Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è
½»Âð¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¹©»ö¤ÎºÝ¡¢·ÀÌó½ñ¤Ê¤É¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¥ê¥Õ¥©¡¼¥à²ñ¼Ò½¾¶È°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ÖÅÄ·òÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤Ï6·î¡¢Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤Î90Âå¤ÎÃËÀÂð¤Ë¡ÖÌµÎÁ¤ÇÅÀ¸¡¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈË¬¤ì¡¢²°º¬Î¢¤ÈÈß¤ÎÊä½¤¹©»ö·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÀÌó½ñ¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÖÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂ¾¤Î¹©»öÂå¶â¤â´Þ¤áÌó1100Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¼ÂºÝ¤ËÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤Êä½¤ºî¶È¤â»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ÖÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Í¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£