¥¹¥Æ¡¼¥¥¬¥¹¥È¿©¤ÙÊüÂê¤ÇŽ¢¸µ¤Ï¼è¤ì¤ëŽ£¤Î¤«¸¡¾Ú
¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¥¬¥¹¥È¡×¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤ËÄ©¤à¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Æ¡¼¥¥¬¥¹¥È¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¼ÂºÝ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿ÎÁÍý¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£Å´ÈÄ¤ËÊÂ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¤«¤é¤ÏÅòµ¤¤¬¤¿¤Á¤Î¤Ü¤ë
¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¥¬¥¹¥È¡×¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ëè·î29ÆüÁ°¸å¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÄã²Á³Ê¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï2900±ß¡£Á´¹ñÅª¤Ê¾Æ¤Æù¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿©¤ÙÊüÂê¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï3000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È³ä°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¿©ºà¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¿©¤ÙÊüÂê¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ï´õ¾¯¤ÊÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¡Ö¸µ¤Ï¼è¤ì¤ë¡×¤Î¤«¡¢°û¿©Å¹¤Î¿©¤ÙÊüÂê¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤¬³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¤É¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤ì¤Ð¸µ¤ò¼è¤ì¤ë¡©
¥¹¥Æ¡¼¥¥¬¥¹¥È¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤ÏÁ´¹ñ81Å¹ÊÞ¤Ç1¥«·î¤Ë1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À©¸Â»þ´Ö¤Ï90Ê¬´Ö¡£Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥¹¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¥³¡¼¥¹¡×¡Ê2900±ß¡Ë¤È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Æ¡¼¥¥³¡¼¥¹¡×¡Ê5800±ß¡Ë¤Î2¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤À¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¥³¡¼¥¹¡×¤Ï¥á¥¤¥ó¤ÎÆùÎÁÍý4ÉÊ¤È¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤È¤Ê¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¢þ¥á¥¤¥óÎÁÍý
¡¦½ÏÀ®¤ä¤ï¤é¤«¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¢¨²¼¤´¤·¤é¤¨¤ÇÄ´Ì£±Õ¤Ë¿»ÄÒ
¡¦Ãº¾Æ¤É÷¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼¥
¡¦ÍÎÉ÷µí¼Ñ¹þ¤ß
¡¦¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°
¢þ¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼
¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼
¡¦·ò¹¯¥µ¥é¥À¥Ð¡¼
¡¦¥¹¡¼¥×
¡¦¥é¥¤¥¹
¡¦ÆüÂØ¤ï¤ê¥«¥ì¡¼
¡¦¥Ñ¥ó
¡Ö½ÏÀ®¤ä¤ï¤é¤«¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤ÎÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ï1099±ß¤À¡£¿©¤ÙÊüÂê¤¬2900±ß¤Î¤¿¤á¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¤ò3»®¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¸µ¤ò¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Æ¡¼¥¥¬¥¹¥È¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¼ÂºÝ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿ÎÁÍý¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£Å´ÈÄ¤ËÊÂ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¤«¤é¤ÏÅòµ¤¤¬¤¿¤Á¤Î¤Ü¤ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Æ¡¼¥¥³¡¼¥¹¤Ï¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¥³¡¼¥¹¤Î4ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö½ÏÀ®ÀÖ¿È¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤È¡Ö½ÏÀ®¸ª¥í¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤¬ÄÉ²Ã¤Ç¿©¤ÙÊüÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¼èºà¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ïºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¥¬¥¹¥È¡¡¾å¸ÍÅÄÅ¹¡×¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Î¿©¤ÙÊüÂêÄ©Àï¼Ô¤â¤¤¤¿¡£º£²óÉ®¼Ô¤Ï¡¢2900±ß¤Î¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¥³¡¼¥¹¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¡£
¤´ÈÓ¤È¥µ¥é¥À¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¡¢Ìó5Ê¬¤Û¤ÉÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇò¤¤Åòµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Å´ÈÄ¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£¹á¤Ð¤·¤¤Æ÷¤¤¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÎ©¤Á¹þ¤á¤Æ¿©Íß¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¡£ÃÖ¤«¤ì¤¿Å´ÈÄ¤Ë¤Ï9Ëç¤Î¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¹¥Æ¡¼¥¤Î½ÅÎÌ¤òÊ¹¤¯¤È1»®200¥°¥é¥à¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ºÇ¤â°Â¤¤²Á³Ê¤Î¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¤Î½ÅÎÌ¤Ï140¥°¥é¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éÊÌ¸ý¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ëÊý¼°¤Î¤è¤¦¤À¡£¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ï¤ªÊ¢¤Ë¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛÎ¸¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¥¬¥Ä¥ó¤È¤·¤¿»é¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¥é¥¤¥¹¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÇ»¤¤Ì£¤À¡£¤Ä¤¤¥¹¥Æ¡¼¥1»®¤È¥é¥¤¥¹1»®¤ò°ìµ¤¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤Î¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃº¾Æ¤É÷¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¡×¡ÖÍÎÉ÷µí¼Ñ¹þ¤ß¡×¡Ö¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¡£Ìó10Ê¬¤Û¤É¤ÇÅ´ÈÄ¤È»®¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÂ³¡¹¤È±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ãº¾Æ¤É÷¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅ´ÈÄ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£ÍÎÉ÷µí¼Ñ¹þ¤ß¤ä¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ï¾®»®¤ËÀ¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¯¿©¤Î¿Í¤¬¿©¤Ù¤ë¤ÈËþÊ¢¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÎÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î3»®¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÍÎÉ÷µí¼Ñ¹þ¤ß¤À¡£¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¡¼¥×¤È°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿µí¥¹¥¸Æù¤Î¿©´¶¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ñ¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤â¤è¤¯¡¢¿§¡¹¤Ê¿©¤ÙÊý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
ÍÎÉ÷µí¼Ñ¹þ¤ß¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÍÎÉ÷µí¼Ñ¹þ¤ß¤Î¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¹©¾ì¤Çºî¤Ã¤¿¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤Ë¶Ì¤Í¤®¤äÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£µíÆù¤Ï¥ß¥¹¥¸¥¹¥Æ¡¼¥¤Î²¼½èÍý¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë»Ä¤ë¥¹¥¸Æù¤äÀÚ¤ìÃ¼¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£
¿©¤ÙÊüÂê¤Î³«»Ï¤«¤éÌó60Ê¬¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¤Ë¤ÏËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¿©¤Ù¤¿ÎÌ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
½ÏÀ®¤ä¤ï¤é¤«¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¡¡4»®¡¡
Ãº¾Æ¤É÷¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¡¡1»®
¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¡¡¡¡¡1»®
ÍÎÉ÷µí¼Ñ¹þ¤ß¡¡1»®
¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼
¤´ÈÓ¤È¥Ñ¥ó¤È¥µ¥é¥À¥Ð¡¼
¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¶â³Û¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È9082±ß¡£2900±ß¤Ç½½Ê¬ËþÂ¤Ç¤¤ëÎÌ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥ÊÁ°¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¼Â»Ü¤À¤Ã¤¿¿©¤ÙÊüÂê
¤³¤³¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¥¬¥¹¥È¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¥¬¥¹¥È¤Ï2015Ç¯¤«¤éÃÏÊý¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÌó30Å¹ÊÞ¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Î¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Î¥³¡¼¥¹¤âÄÉ²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Åö»þ¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ï¡¢ÉÔÄê´ü¤Î³«ºÅ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹Êó³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¿©¤ÙÊüÂê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤¬Éü³è
Á´Å¹Å¸³«¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯9·î¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÆù¤ÎÉÊ¼Á¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯5·î¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¥³¡¼¥¹¡×¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿3¤Ä¤Î¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¡Ö¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤òÉü³è¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¥¬¥¹¥È¤Ï¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÉô°Ì¤äÀÚ¤êÊý¡¢¹©¾ì¤Ç¤Î²Ã¹©ÊýË¡¤ò²þÁ±¤·¡¢ÉÊ¼Á¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷¡£2023Ç¯10·î¤Ë¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤¬Éü³è¤·¤¿¡£
±ß°Â¤Ë¤è¤ëµíÆù²Á³Ê¤Î¾å¾º¤â¤¢¤ê¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢¿©ºà¤ÎÌµÂÌ¤ò¸º¤é¤¹¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤Ê¤É¤Î¹©É×¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢3000±ß¤òÀÚ¤ë¥³¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸åÊÔ¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¿©ºà¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¥¬¥¹¥È¤¬2900±ß¿©¤ÙÊüÂê¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¥¬¥¹¥È¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍýÍ³¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ÊÃæ ¤¿¤ó¤Ú¤¤ ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë