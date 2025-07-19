Åí°æ¤«¤ª¤ê¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÁ°¤ò¤Æ¤¯¤Æ¤¯Êâ¤¯Ã¶Æá¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï¡Ä¡×É×¤Î»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Öº£Æü¤âÃçÎÉ¤·¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÅí°æ¤«¤ª¤ê¡Ê74¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÉ×¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¥ï¥é¥·¤¬¡ÈÍß¤·¤¤¤Î¤ÏÏÓÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ê(½ÖÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ë)ÃÎÎÏ¡É¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÍß¤·¤¤¤Î¤ÏÏÓÎÏ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎÎÏ¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÁ°¤ò¤Æ¤¯¤Æ¤¯Êâ¤¯Ã¶Æá¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï¡È¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¼«Ê¬¡É¤ÎÊ¸»ú¤¬¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¼«Ê¬¡×¤È¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥«¥Ð¥ó¤ò¼ó¤«¤é¤«¤±¤¿É×¤Î¸å¤í»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃ¶ÆáÍÍ¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤È¶¦¤ËÁÇÅ¨¤Ê°ìËç¡×¡Ö¤¨¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°ÁÇÅ¨¡¡Çã¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Öº£Æü¤âÃçÎÉ¤·¡×¡Ö¸µµ¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃ¶Æá¥µ¥Þ¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¤Ê¤ó¤«¡¢¤â¤¦Í¥¤·¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2005Ç¯¸ø³«¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡ÖSAYURI¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò´ü¤Ë¡¢2006Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ±Ç²èÇÐÍ¥ÁÈ¹ç¡Ê¸½¡¦SAG-AFTRA¡Ë¤Ë²ÃÆþ¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢¸½ºß¤ÏÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯ÆÈ¿È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2015Ç¯¡¢¤«¤Í¤Æ»ö¼Âº§¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿Ç¯¾å¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È·ëº§¤·¤¿¡£