ÀîÅÄÍµÈþ¥¢¥Ê¡ÖÃÎ°é²Û»Ò¤Ç³Ú¤·¤µ¤ÈÈ¯¸«¤ò¡ª¡×ÃÎ°é²Û»Ò¤ÎÆü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀîÅÄÍµÈþ¥¢¥Ê¤¬£±£¹Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡ÖÃÎ°é²Û»Ò¤ÎÆü¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â£³ºÐ¤È£µºÐ¤Î£²»ù¤Î»Ò°é¤ÆÃæ¤È¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥·¥¨³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡ÖÃÎ°é²Û»Ò¡×¤ò³èÍÑÃæ¡£¡Ö¼êÀè¤ò´ïÍÑ¤Ë»È¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¶Ã¤¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÈ¯¸«¡×¤â¤¢¤ëÃÎ°é²Û»Ò¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¹©É×¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢³°¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌÔ½ë¤ÇÃÇÇ°¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£ÀîÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¿Æ¤Ï»î¹Ôºø¸í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÎÁÍý¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÀöÂõ¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤¿¤ê¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¸«¤Ä¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë´î¤Ó¤È¡¢²È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬ÍÜ¤¨¤ë¡×¤È¡¢ÃÎ°é²Û»Ò¤òÂç´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿Æ¤¬¿¿·õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢»Ò¶¡¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÃÎ°é²Û»Ò¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¼êÀè¤ò»È¤Ã¤ÆºÙ¤«¤¤ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½¸Ãæ¤¹¤ë¤¤¤¤»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Î»þ´Ö¤Ç¤â½¸Ãæ¤¹¤ë½¬´·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤ÏÃÎ°é²Û»Ò¤Ç³Ú¤·¤µ¤ÈÈ¯¸«¤ò¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿ÀîÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤ÎÈ¯¸«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òº£Ç¯¤Î²Æ¤ÏÃÎ°é²Û»Ò¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤µ¤òÈ¯¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£