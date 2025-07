サンワサプライは、ペルチェ素子で熱源を冷却する17.3インチ対応のPCスタンド「400-CLN039」を、運営する直販サイト「サンワダイレクト」で発売しました。実売価格は5980円(税込)。

PCスタンド「400-CLN039」

記事のポイント ファンで冷やすタイプよりも強力に冷却できるペルチェ素子によるクーラー機能付きのPCスタンド。3D制作やゲームプレイなど、ハイパワーを要求される場面での熱暴走を予防します。冷却ユニットの位置を変えることもできるので、熱くなりやすい部分をピンポイントに冷却可能。

本品は、最大17.3インチまでのノートPCやタブレットに対応するスタンド。重さ約2.3kgの安定感ある構造で、大型端末もぐらつかずにしっかり支えます。滑り止めストッパーも装備し、機器の落下を防止します。

機器を乗せる面に、冷却効果の高いペルチェ素子を搭載した冷却ユニットを備え、ファンによる風だけでなく、熱源と接触する部分を直接冷やすことで、熱暴走を未然に防止。瞬時に熱を吸収し、冷却効果を実感できます。冷却プレートの位置を自由に調整可能できるので、CPUやバッテリー部分など、熱の発生源を狙って効率よく冷却できます。

作業環境に合わせて、スタンドの高さと角度を細かく調整可能。2つの関節でなめらかに動き、理想の姿勢を実現します。さらに、台座は360度回転式。どんなワークスペースにもフィットし、Web会議やプレゼンにも便利です。

ファン稼働時でも静音性は35dBと静かで、オフィスや深夜の作業でも快適。使わないときはコンパクトに折りたためるのもポイントです。電源ポートはUSB-C。

サンワサプライ PCスタンド「400-CLN039」 発売日:2025年7月15日 実売価格:5980円(税込)

The post ペルチェ素子でしっかり冷却! 17.3インチまで対応するクーラー機能付きPCスタンド appeared first on GetNavi web ゲットナビ.