¥â¡¼Ì¼¡£ËÒÌî¿¿è½°¦¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤À¤±¤Æ¶»¸µ¤¢¤é¤ï¡Ä¡¡»É·ã¶¯¤á¤Î¥«¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦¡Ê24¡Ë¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£14ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë33¹æ¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤À¤±¤Æ¶»¸µ¤¢¤é¤ï¡ÄËÒÌî¿¿è½°¦¤¬»É·ã¶¯¤á¥«¥Ã¥È
¡¡º£Ç¯2·î¤Ë1Ç¯8¥ö·î¤Ö¤ê10ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡ØMaria 24 tuoi¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£6·î¤Ë¤Ï8ºîÌÜ¤Î¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡ØM.21¡Ù¤òÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ëËÒÌî¡£
¡¡16ºÐ¤Î½éÅÐ¾ì¤«¤éº£²ó¤Ç19²óÌÜ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡£¡Ø¥ä¥ó¥Þ¥¬¡Ù45¼þÇ¯µÇ°¥°¥é¥Ó¥¢Âè2ÃÆ¤È¤·¤ÆËÜ»ï¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ËÒÌî¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤¿¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤Ï¤À¤±¤Æ¡¢¶»¸µ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÒÌî¤¬¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜÀþ¤¬ÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡Ä¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤À¤±¤Æ¶»¸µ¤¢¤é¤ï¡ÄËÒÌî¿¿è½°¦¤¬»É·ã¶¯¤á¥«¥Ã¥È
¡¡º£Ç¯2·î¤Ë1Ç¯8¥ö·î¤Ö¤ê10ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡ØMaria 24 tuoi¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£6·î¤Ë¤Ï8ºîÌÜ¤Î¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡ØM.21¡Ù¤òÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ëËÒÌî¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤Ï¤À¤±¤Æ¡¢¶»¸µ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÒÌî¤¬¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜÀþ¤¬ÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡Ä¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£