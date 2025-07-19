¡ÖÆü¸þºä46¡×Â´¶È¸å¤ËºÇ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖóîÆ£µþ»Ò¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï6·î19¡Á23Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷190¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÆü¸þºä46¤ÎÂ´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆü¸þºä46¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ÇÂ´¶È¸å¤ËºÇ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú7°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ë¤ÏóîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿óîÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ø¥¥ç¥³¥í¥Ò¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¿Íµ¤¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯4·î¤ËÆü¸þºä46¤òÂ´¶È¸å¤¹¤ë¤ÈÇÐÍ¥¶È¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤¤Ê¤êº§¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤¢¤ä¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ù¡ÊMBS¡¦TBS·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡¢óîÆ£¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤¬¾å±Ç¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ë¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤³èÌö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö²Î¤â¤¦¤Þ¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£±Æ»³¤µ¤ó¤â¡¢2016Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤±¤ä¤ºä46¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£Ì¾Ìç¤È¤µ¤ì¤ëÃÞÇÈÂçÉÕÂ°¹â¹»½Ð¿È¤ÎÆ¬Ç¾ÌÀÚò¡Ê¤á¤¤¤»¤¡Ë¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ÇÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯7·î¤ËÆü¸þºä46¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢ËÉÙ¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¡£ÇÐÍ¥¶È¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢¡Ø¥ª¥¯¥È¡¼ ¡Á´¶¾ðÁÜºº´± ¿´Ìî¼ëÍü¡Á Season2¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ä¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¥É¥é¥Þ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¡¦ÌÚËÜÈþ¼ù¤òÃ´Åö¡£¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¿Íµ¤¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤âÆ¬¤Î¤è¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÀÄ¿¹¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÆÀ°Õ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢CM¤È°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÇÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¯Éý¹¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
¡Ú7°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§óîÆ£µþ»Ò¡¿56É¼
2°Ì¤Ë¤ÏóîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿óîÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ø¥¥ç¥³¥í¥Ò¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¿Íµ¤¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ë¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤³èÌö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö²Î¤â¤¦¤Þ¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§±Æ»³Í¥²Â¡¿66É¼
1°Ì¤Ï±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£±Æ»³¤µ¤ó¤â¡¢2016Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤±¤ä¤ºä46¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£Ì¾Ìç¤È¤µ¤ì¤ëÃÞÇÈÂçÉÕÂ°¹â¹»½Ð¿È¤ÎÆ¬Ç¾ÌÀÚò¡Ê¤á¤¤¤»¤¡Ë¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ÇÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯7·î¤ËÆü¸þºä46¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢ËÉÙ¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¡£ÇÐÍ¥¶È¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢¡Ø¥ª¥¯¥È¡¼ ¡Á´¶¾ðÁÜºº´± ¿´Ìî¼ëÍü¡Á Season2¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ä¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¥É¥é¥Þ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¡¦ÌÚËÜÈþ¼ù¤òÃ´Åö¡£¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¿Íµ¤¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤âÆ¬¤Î¤è¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÀÄ¿¹¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÆÀ°Õ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢CM¤È°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÇÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¯Éý¹¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)