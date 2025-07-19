ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡õ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦¥¨¡¼¥¹¡¢·ëº§À¸³è¸ì¤ë¡¡¡ØM-1¡ÙÍ¥¾¡¡õ½àÍ¥¾¡¼Ô¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÀÖÍç¡¹¥È¡¼¥¯
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡Ù¡Ê¿¼0¡§28¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Î¤¤ç¤¦19ÆüÊüÁ÷²ó¤Ï¡Ö¡ÖM-1Âç³èÌö¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ªÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤¿¤é¤ª¤â¤í¤¤¡¢ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤òÁ÷¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÅìµþÅÔ¥Ù¥¹¥È8¤Î¼ÂÎÏ¡ª²ÚÎï¤Ê¥é¥±¥Ã¥È¤µ¤Ð¤¤òÈäÏª¤·¤¿¾¾°æ¥±¥à¥ê
¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¥¨¡¼¥¹¡¢»û²È¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Ô¤¤¿¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥Ð¥¹¤Ç½ä¤ë¡£°ÜÆ°Ãæ¤Î¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡Ö²ñ¤¨¤Æ¿Ì¤¨¤¿ÂçÊªÍÌ¾¿Í¤Ï¡©¡×¤Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÏÂç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¤¬·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ë¥í¥±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ë¾Íè¤ÎÌ´¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥¨¡¼¥¹¤ÏºòÇ¯¤Î¡ØM-1¡Ù¤Î2Æü¸å¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢12Ç¯±Û¤·¤ËÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡°ÜÆ°Ãæ¤Î¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢6·î¤Ë2Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤È¡¢Æ±·î¤ËºòÇ¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ÈÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÅÅ·âÊó¹ð¤·¤¿¥±¥à¥ê¤¬·ëº§À¸³è¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥ÑÍ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥±¥à¥ê¤Î¼ÁÌä¤Ë»³Æâ¤¬¡¢¶Ã¤¯¥Ñ¥ÑÍ§¤È¤Î´Ø·¸¤òÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤È½àÍ¥¾¡¼Ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢¡ØM-1¡Ù¤«¤éÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤Î½ÐÍè»ö¤ä¡ÖºÇ¶á¤Î°ìÈÖÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¡×¤Ê¤É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÅìµþÅÔ¥Ù¥¹¥È8¤Î¼ÂÎÏ¡ª²ÚÎï¤Ê¥é¥±¥Ã¥È¤µ¤Ð¤¤òÈäÏª¤·¤¿¾¾°æ¥±¥à¥ê
¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¥¨¡¼¥¹¡¢»û²È¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Ô¤¤¿¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥Ð¥¹¤Ç½ä¤ë¡£°ÜÆ°Ãæ¤Î¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡°ÜÆ°Ãæ¤Î¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢6·î¤Ë2Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤È¡¢Æ±·î¤ËºòÇ¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ÈÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÅÅ·âÊó¹ð¤·¤¿¥±¥à¥ê¤¬·ëº§À¸³è¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥ÑÍ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥±¥à¥ê¤Î¼ÁÌä¤Ë»³Æâ¤¬¡¢¶Ã¤¯¥Ñ¥ÑÍ§¤È¤Î´Ø·¸¤òÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤È½àÍ¥¾¡¼Ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢¡ØM-1¡Ù¤«¤éÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤Î½ÐÍè»ö¤ä¡ÖºÇ¶á¤Î°ìÈÖÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¡×¤Ê¤É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡£