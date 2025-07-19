¤Ê¤¼¤¤¤Þ¡Ö¶â¡×¤¬Åê»ñÀè¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡ÄETF¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢⾦¹Û³ô¤Ê¤ÉÅê»ñ¼êÃÊÊÌ¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²òÀâ
ÊÆÀ¯ÉÜ¤¬4·î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¶âÍ»»Ô¾ì¤¬µÞÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¶â¤Î²Á³Ê¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¡Ö¹âÃÍ¡×¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¡¢Åê»ñ²È¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥È¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó»á¤¬¡¢Åê»ñÀè¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¤Ê¤¼¤¤¤Þ¶â¤¬Åê»ñÀè¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
ÊÆÀ¯ÉÜ¤¬4·î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¶âÍ»»Ô¾ì¤¬µÞÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¶â¤Î²Á³Ê¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åê»ñÀè¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Äó°Æ¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤Ï¡¢´û¤Ë¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡Ê²Á³Ê¤ÎÂç¤¤ÊÊÑÆ°¡Ë¤ä¥É¥í¡¼¥À¥¦¥ó¡¦¥ê¥¹¥¯¡Ê»ñ»º²ÁÃÍ¤¬²¼Íî¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¡Ë¤Î¾å¾º¤Ë¶ì¤·¤àÅê»ñ²È¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÉÔÆ©ÌÀ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´»ñ»º¤È¤µ¤ì¤ë¶â¤Ë»ñ¶â¤¬Î®¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¶â¤ÏÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºöÈ¯É½Á°¤Î2025Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ë¡¢»ÍÈ¾´ü¥Ù¡¼¥¹¤Ç1986Ç¯°ÊÍè¤Î¹â¥ê¥¿¡¼¥ó¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤¤¾õ¶·¤Ç¶â²Á³Ê¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¤³¦¤ÎËÇ°×À¯ºö¤Î¹ÔÊý¤¬¸«ÄÌ¤»¤º¡¢»Ô¾ì¤ÏÀ¤³¦¤ÎËÇ°×À¯ºö¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤ÎÏ¢º¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤¬»Ù½Ð¤ò¤µ¤é¤ËÀÚ¤êµÍ¤á¡¢»ö¶È¡¦ÀßÈ÷Åê»ñ¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢¸ÛÍÑ¤Î¿¤Ó¤¬Æß²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆÀ®Ä¹Í½ÁÛ¤È´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ì¤Ð¥»¡¼¥Õ¥Ø¥¤¥Ö¥ó¡Ê°ÂÁ´¤ÊÆ¨ÈòÀè¡Ë»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Î¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ²È¼ûÍ×¤Ï²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¹½ÃÛ¤Ï¡¢³ô¼°¤ÈºÄ·ô¤ò60/40¤ÎÈæÎ¨¤ÇÇÛÊ¬¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¡×¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê»ñ»º¤Ø¤ÎÊ¬»¶¤ò¿Þ¤ëÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ²È¤Ï¡¢³ô¼°¤äºÄ·ô¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª»ñ»º¥¯¥é¥¹¤ÈÁê´Ø¤ÎÄã¤¤»ñ»º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈóÅÁÅýÅª»ñ»º¤Ø¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÁý¤ä¤·¡¢¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤È°ÂÄêÅª¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶â¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÈóÅÁÅýÅª»ñ»º¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÁÅý»ñ»º¤È¤ÎÁê´Ø¤¬Îò»ËÅª¤ËÄã¤¤¤¿¤á¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¶â¤òÁÈÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ô¾ì¶ÉÌÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¥¹¥¯Ž¥¥ê¥¿¡¼¥óÆÃÀ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÇ°×À¯ºö¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎ®Æ°Åª¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÆó¹ñ´Ö¸ò¾Ä¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´ØÀÇÎ¨¤¬°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢·ë²Ì¤ÎÍ½Â¬¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ê¬»¶¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¶â¤Î¥¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓETF¤Ø¤Î»ñ¶â¥Õ¥í¡¼¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¡£
¶â¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¡¢·Êµ¤¤ÎÎÉ¤·°¤·¤òÌä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤Ê·Êµ¤½Û´Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ëÄ¹´üÅª¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÊ¬»¶¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²áµî20Ç¯´Ö¡Ê2025Ç¯5·î31Æü»þÅÀ¡Ë¤Ç¡¢±ß·ú¤Æ¶â¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë¤ÏÇ¯´Ö12.5%¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤òµÏ¿¤·¡¢À¤³¦³ô¼°¡Ê±ß¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°¡Ê±ß¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¢ÆüËÜ³ô¼°¡¢ÊÆ¹ñºÄ·ô¡Ê±ß¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¢ÆüËÜºÄ·ô¡¢¾¦ÉÊ¡Ê±ß¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤¬Æ±´ü´Ö¤ËµÏ¿¤·¤¿Ç¯´Ö8.6%¡¢12.0%¡¢6.8%¡¢4.6%¡¢0.7¡ó¡¢1.1¡ó¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¾å²ó¤ë¡¢ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿»ñ»º¥¯¥é¥¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
²¼¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¡¢20Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¶â¤ÎÂ¾¤Î»ñ»º¥¯¥é¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÅê»ñ¤Î°ÕµÁ¡§Ä¹´üÅª¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó
Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¶â¤ÏÅê»ñ²È¤Î»ñ»ºÊÝÁ´¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢·Ð»þÅª¤Ê¹ØÇãÎÏ¤Î°Ý»ý¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶â¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¶ËÃ¼¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¾å¾º¤¹¤ë´ü´Ö¤ËÎò»ËÅª¤Ë¥×¥é¥¹¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¶âÅê»ñ¼êÃÊ¤È¤Ï¡©¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â²òÀâ
Åê»ñ²È¤¬⾦Åê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê²¸·Ã¤òµý¼õ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢⾦²ô¤ä⾦²ß¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï⾦¹Û³ô¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÅê»ñ⼿ÃÊ¤ÎÍøÅÀ¤äÎ±°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢⾃⾝¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÇÅ¬¤ÊÊýË¡¤ò⾒¶Ë¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÌò¤Ë⽴¤Ä¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¶â¤òÎ¢ÉÕ¤±¤È¤¹¤ëETF¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢⾦¤Ø¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¼ê·Ú¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼è°ú½ê¤òÄÌ¤¸¤¿ÇäÇã¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ä²Á³Ê¤ÎÆ©ÌÀÀ¡¢¤½¤·¤ÆÈæ³ÓÅªÄã¤¤Ê¿¶Ñ·ÐÈñÎ¨¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥·¥Ö·¿ETFÆÃÍ¤ÎÍøÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âSPDR⾦ETF¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ë⾦¸½Êª¤òÎ¢ÉÕ¤±¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥¹¥¯¡¦¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤ä⾦²Á³Ê¤È¤ÎÐªÎ¥¡Ê¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥¨¥é¡¼¡Ë¤¬¾®¤µ¤¯¡¢¼è°ú¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¸úÎ¨Åª¤ÊÅê»ñ⼿ÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢⾦ETF¤ÏÎ®Æ°À¤â¹â¤¯¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¹½ÃÛ¤ä¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Á´¤Æ¤Î⾦ETF¤¬⾦ÃÏ⾦¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³ÆETF¤ÎÊÝÍ»ñ»º¤ò¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¸½Êª¤Î⾦¤Ø¤ÎÅê»ñÈæÎ¨¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢⾦⾃ÂÎ¤Ø¤ÎÅê»ñÇÛÊ¬⽐Î¨¤¬Äã¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄ¾ÀÜÅª¡¿´ÖÀÜÅª¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤⾦¹Û³ôETF¤ä⾦Åê»ñ¿®Â÷¤È⽐³Ó¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÎ±°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤â⽇¼¡¤ÇÎ®Æ°À¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ETF¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼è°ú½ê¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÇäÇã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢±¿⽤¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë⾦¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢⾦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Î»ñ»º¤âÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢⾦²Á³Ê¤ÎÆ°¤¤ËÏ¢Æ°¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢⾦¤ÎÊÝÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëËÜÍè¤ÎÍøÅÀ¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎETF¤È⽐¤Ù¤ÆÁí·ÐÈñÎ¨¤¬⾼¤á¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶â¹Û³ô¤ä¶â¹Û³ôETF¤â¡¢Åê»ñ²È¤¬⾦¤Ø¤Î´ÖÀÜÅª¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¼è¤ë⼿ÃÊ¤Î⼀¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¶â¤½¤Î¤â¤Î¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶â¤òºÎ·¡¡¦À¸»º¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶â²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¤Î¼ý±×À¡¢¶È³¦Æâ¤Î¶¥Áè¾õ¶·¡¢ºâÌ³·òÁ´À¤ä·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶â¸½Êª¤ä¶âETF¤È¤ÏÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶â²ô¤È¶â²ß¤Ï¡¢¸½ºß¤â⾦¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤ÏÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢À¤³¦¤Î¶âETF¤Ï3,541¥È¥ó¤Î¶â¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¢¨1¡¢ETF¤òÄÌ¤¸¤¿Åê»ñ¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢¶â¤ÎÊÝÍ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆETF¤òÁª¤ÖÅê»ñ²È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£⾦²ô¤ä⾦²ß¤ÎÊÝÍ¤Ï¡¢¼ÂÊª¤ò½êÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÈó¾ï¤ËÆ©ÌÀÀ¤¬⾼¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹Ø⼊»þ¤Ë»Ô¾ì²Á³Ê¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ê¾å¾è¤»¡Ë¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸±¡¢Í¢Á÷¡¢ÊÝ´É¤È¤¤¤Ã¤¿´ÉÍý¥³¥¹¥È¤äÇäÇã»þ¤ÎÎ®Æ°À¤ÎÄã¤µ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅê»ñ¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¶âÀèÊª¤Ï¡¢¼ç¤Ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤äÂç¸ýÅê»ñ²È¤¬¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡Ê¼Ú¤ê⼊¤ì¡Ë¤ò³è⽤¤·¤Æ¶â¤Ø¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢¹Û»³²ñ¼Ò¤¬¶â²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤Ï¤ä¤ä¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤¼êË¡¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¶âÀèÊª¤Ë¤Ï¸½Êª¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢·èºÑ´üÆü¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸Â·î¤´¤È¤Ë·ú¶Ì¤ò¥í¡¼¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ê¾è¤ê´¹¤¨¡Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÊª¤Ï°ìÈÌ¤Ë¼è°úµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢ÇäÇã¼ê¿ôÎÁ¤ÏÄã¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¡¼¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿Áí¥³¥¹¥È¤ò½½Ê¬¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¶â¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¶âÍ»»Ô¾ì¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ñ»ºÊ¬»¶¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤ËÃÍ¤¹¤ëÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨1 ½Ð½ê¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥´¡¼¥ë¥É¥«¥¦¥ó¥·¥ë2025Ç¯5·î31Æü¸½ºß
¢¨Åö¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î±ÜÍ÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ú¤´Î±°Õ»ö¹à¡Û¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó
¥¹¥Æ¡¼¥È¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¡ ¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È