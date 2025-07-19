Ç¯´ÖÂ»¼º³Û¤Ï1Ãû2000²¯±ß¡ª¡¡ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¡ÖÃËÀ¤Î¹¹Ç¯´ü¾ã³²¡×¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¡¡Í½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Ä¿©»ö¤È¤Ï¡©
¡ÖÃË¤¿¤ë¤â¤Î¡×¡£ÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¶Ø¶ç¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±·ò¹¯°Ý»ý¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡£½÷ÀÆÃÍ¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤À¤¬ÃËÀ¤Ë¤âË¬¤ì¡¢80Âå¤Ç¤âÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤éÍ×Ãí°Õ¤À¡£¤Ä¤¤¤Ë¹ñ¤âÂÐºö¿ä¿Ê¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤òËÉ¤°¤¹¤Ù¤òÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡£¡Ú°æ½Ðµ×Ëþ/½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÈçÇ¢´ï²ÊÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Û
¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ë¸ú¤¯¿©ºà¤Ï¡©
¡¡½Ð¶Ð¤·¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ËºÂ¤ë¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤¹¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¥Í¥Ã¥È¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¹âÇ¯ÃËÀ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¥é¥¯¤·¤ÆµëÎÁ¤À¤±¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¹âÇ¯ÃËÀ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤³¤¦¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¥À¥á¤Ê½¾¶È°÷¤À¤Èßà°õ¡Ê¤é¤¯¤¤¤ó¡Ë¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤«ÈÝ¤«¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉÂµ¤¡×¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ¯¤±¤Ê¤¤ÉÂ¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ò¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÈçÇ¢´ï²ÊÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Î°æ¼êµ×Ëþ»á¤À¡£
¡¡½÷À¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤Ë·ç¤±¤ë°õ¾Ý¤Î¤¢¤ëÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î´µ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Ãæ¹âÇ¯ÃËÀ¤Î1³ä¤¬¹¹Ç¯´üÆÃÍ¤Î¾É¾õ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤â¤¢¤ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¡×¤ÊÉÂµ¤¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥á¥ó¥º¥Ø¥ë¥¹°å³Ø²ñÉûÍý»öÄ¹¤Ç¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Î¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë°æ¼ê»á¤Ï¡¢°å³ØÅª¤Ë¤ÏLOH¾É¸õ·²¡Ê²ÃÎðÃËÀÀÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¸õ·²¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸Ä¿Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¡Ó
·ÐºÑÂ»¼º³Û¤ÏÇ¯´Ö1Ãû±ßÄ¶
¡¡Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢²¿¤é¤«¤Î·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¡¢½Ð¶Ð¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÃø¤·¤¯»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥º¥à¡Ê¼ÀÉÂ½Ð¶Ð¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¿¦¾ì¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥¢¥Ö¥»¥ó¥Æ¥£¡¼¥º¥à¡Ê·ç¶Ð¡Ë¤¬¡¢¶áÇ¯¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ÎÄã²¼¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥º¥à¡¢¥¢¥Ö¥»¥ó¥Æ¥£¡¼¥º¥à¤Î°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ò¼ÂºÝ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¤ä·ç¶Ð¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÂ»¼º³Û¤ÏÇ¯´Ö1Ãû2000²¯±ß¤Ë¤â¾å¤ë¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤·¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤â¤Ä¤¤¤Ë¹ø¤ò¾å¤²¡¢Àè·î13Æü¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤È²þ³×¤Î´ðËÜÊý¿Ë¡×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡×¤Ë½é¤á¤Æ¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»Ý¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö¹ñ²ÈÅªÌäÂê¡×¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¡£°æ¼ê»á¤¬²òÀâ¤òÂ³¤±¤ë¡£¡Ó
80Âå¤ÇÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÃËÀ¤â
¡¡ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤È¤Ï¡¢ÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¡×¤¬²ÃÎð¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÈ¼¤¤Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´¿È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤¬µ¯¤¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÊ¬Èç¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï20ºÐ¤´¤í¤Ç¡¢°Ê¹ß¡¢½ù¡¹¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÄã²¼¶ñ¹ç¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤ÏÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¼ç¤ËÀºÁã¤Ç»ºÀ¸¤µ¤ì¤ë¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÃËÀ¤é¤·¤µ¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºîÍÑ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¶ÚÆù¤ä¹ü¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤ê¡¢ÀÖ·ìµå¤òºî¤Ã¤ÆÂ¤·ì¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿Àµ¡Ç½¡¢´Îµ¡Ç½¡¢¤½¤·¤ÆÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ë¤Ê¤ëÇ¯ÎðÁØ¤Ï¡¢40Âå¡¢50Âå¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ì¤ÐÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤ä¡¢¤Þ¤¿Ãæ¤Ë¤Ï80Âå¤Ç¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÊÄ·ÐÁ°¸å¤Î10Ç¯´Ö¤È¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ï¤¤¤ÄÈ¯¾É¤·¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Â³¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ë
¡¡¾É¾õ¤Ï½÷À¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¡¢ÈèÏ«´¶¡¢·ñÂÕ´¶¡¢Â¿´À¡¢ÉÔÌ²¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢ÉÏ·ì¡¢ÉÑÇ¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÈÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¡¢Ìµµ¤ÎÏ¡¢Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢¤¦¤Äµ¤Ê¬¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¤Î¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤ËÆÃÍ¤Î¾É¾õ¤ËËÖµ¯ÉÔÁ´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡50Âå¤ÎÃËÀ¤Î4³ä°Ê¾å¤Ë¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¡¢¿ÇÎÅ¸½¾ì¤Î´¶³Ð¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê40Âå¸åÈ¾¤«¤é50Âå¤Ë¤«¤±¤Æ´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬µÞÁý¤¹¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤Ï¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤ä¿çÌ²ÉÔÂ¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40Âå¸åÈ¾¤«¤é50Âå¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ç¤ÏÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤È¼ã¼ê½¾¶È°÷¤Î´Ö¤ÇÈÄ¶´¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÄí¤Ç¤â²È¤Î¥í¡¼¥ó¤ä»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤
¡¡Â¾Êý¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿60ÂåÈ¾¤Ð°Ê¹ß¡¢70Âå¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï80Âå¤Î¹âÎðÃËÀ¤Ç¤â¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹üÀÞ¤ä´ØÀáÄË¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿»Å»ö¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬´õÇö²½¤·¤Æ¸ÉÆÈ¤ä¸ÉÎ©¤Ë´Ù¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤ÎÌñ²ð¤ÊÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ¬ÄË¤äÊ¢ÄË¤¬¤Ò¤É¤±¤ì¤ÐÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«»Å»ö¤ò¤¹¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤Ë¤â·ñÂÕ´¶¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¥µ¥Ü¤ê¡×¤Èº®Æ±¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÃË¤Î¥×¥é¥¤¥É¡×¤È¤·¤ÆÅþÄì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´ë¶ÈÀï»Î¤Î°ì°÷¤«¤é¤ÎÃ¦Íî¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¡¢¾É¾õ¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¦¤Ä¤È¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Î¸«Ê¬¤±Êý
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ï¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿ÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¾¤ÎÉÂµ¤¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÉÂ±¡¤Ç¼õ¿Ç¤·¡¢¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼¤ä´ÁÊýÌô¤Î½èÊý¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¼õ¿Ç¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡¢Àº¿À²Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÈçÇ¢´ï²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Î¾É¾õ¤Ï¤¦¤Ä¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÀº¿À²Ê¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ò»ºÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ç¤ËÀºÁã¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿Àµ¡Ç½¤Î¿ê¤¨¤äÉÑÇ¢¤Î¾É¾õ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Áë¸ý¤È¤·¤ÆÅ¬Åö¤Ê¤Î¤ÏÈçÇ¢´ï²Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¦¤Ä¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ï¡Ö»þ´ÖÂÓ¡×¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ä¤Î¿Í¤À¤ÈÄ«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Î¾ì¹ç¡¢Ä«¤Ï³ä¤È¸µµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤À¤ó¤À¤ó¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¤¤¤¡¢Í¼Êý¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¥É¥Ã¤ÈÈè¤ì¤¬½Ð¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤¿¤ê¡¢Æ°¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Î¿ÇÃÇ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡ÖAMS¥¹¥³¥¢¡×¤È¤¤¤¦17¹àÌÜ¤¬µ¤µ¤ì¤¿¼ÁÌäÉ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç´ÊÃ±¤ËÄ´¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤³¤ÎAMS¥¹¥³¥¢¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢AMS¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÌµµ¤ÎÏ¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï²á¤®¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤Ò¤²¤Î¿¤Ó¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÄ«Î©¤Á¤Î²ó¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¹àÌÜ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥É¤Ê±¿Æ°¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¼õ¿Ç°ÊÁ°¤ÎÃÊ³¬¤È¤·¤ÆÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤ÎÍ½ËÉ¤ËÎå¤ß¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾É¾õ¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ÈîËþ¤Î¿Í¤Ï¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÂÀ¤ê²á¤®¤ËÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ÈîËþÅÙ¤òÈ½Äê¤¹¤ëºÝ¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëBMIÃÍ¤ò´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤ÎÌó3³ä¤¬ÈîËþ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¹¹Ç¯´ü¾ã³²Í½È÷·²¡×¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈîËþ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢±¿Æ°¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¡¼¥É¤Ê±¿Æ°¤ÏµÕ¤Ë¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÊ¬Èç¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢30Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢·Ú¤¤¶ÚÆùÄË¤¬µ¯¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Î±¿Æ°¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤ä¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤ªÁ¦¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¶¥µ»¤Ï±¿Æ°ÌÌ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ãç´Ö¤äÂÐÀïÁê¼ê¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ÉÆÈ¤ä¸ÉÎ©¤«¤éÍè¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤Ç¤¡¢¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÊ¬Èç¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ä¤·³è¡×¤â¤ªÁ¦¤á
¡¡Àº¿ÀÅª¤Ê´Ä¶¤¬¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶½Ì£¿¼¤¤¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¡¢2008Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥ª¥Ð¥Þ¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤¿ÃËÀ¤Î¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÃÍ¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éé¤±¤¿¥Þ¥±¥¤¥ó¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤¿ÃËÀ¤Î¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÃÍ¤Ï¥°¥Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î´ÑÀï¸å¤Ë¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÃËÀ¤é¤·¤µ¡×¤ÎÊ¥¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Å¤¯¤Ï¼íÎÄ¤ÎºÝ¤Ë³èÎÏ¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ä¶½Ê³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬Èç¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¾å¼ê¤ËÈ¯»¶¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤ÎÍ½ËÉ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óD¤È°¡±ô
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³·ÁÂç³Ø°å³ØÉô¤Î¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢°ÛÀ¤Ø¤Î´Ø¿´ÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤ë»àË´¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ãæ¹âÇ¯½÷À¤Ç¤Ïº¹¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹âÇ¯ÃËÀ¤Î¾ì¹ç¡¢´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Áá»à¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢°é»ù¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö¥¤¥¯¥á¥ó¡×¤ÏÀºÁã¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢¤À¤«¤éÃËÀ¤Ï°é»ù¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÁð¿©·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÃÍ¤Ï¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤Ë¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÃÍ¤¬¹â¤¤ÃËÀ¤ÈÄã¤¤ÃËÀ¤Î´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¹â¤¤ÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ä¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÃÍ¤¬¹â¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Ç¯¼ý¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤ËÌòÎ©¤ÄÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±¿Æ°¡¢Àº¿ÀÅª³èÆ°°Ê³°¤Ë¿©»ö¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤È°¡±ô¤ÎÀÝ¼èÉÔÂ¤Ë¤è¤ë°±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¥µ¥±¤ä¥µ¥Ð¡¢°¡±ô¤¬ËÉÙ¤ÊÀÖ¿È¤ÎÆù¡¢²´éÚ¡Ê¤«¤¡Ë¤Ê¤É¤Î³Îà¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÀ¸À®¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëDHEA¡Ê¥Ç¥Ò¥É¥í¥¨¥Ô¥¢¥ó¥É¥í¥¹¥Æ¥í¥ó¡Ë¤òÂ¿¤¯´Þ¤à»³°ò¤ä¡¢¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óE¤¬Â¿¤¤¥¢¥Ü¥«¥É¤â¤ªÁ¦¤á¤Ç¤¹¡£
¸½ÂåÅª¤ÊÉÂµ¤
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Î¡Ö¸½ÂåÅªÌäÂêÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢ÃËÀ¤Ë¸Â¤é¤º¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ë¤Ï¡Ö¸½ÂåÅª¤ÊÉÂµ¤¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï20ºÐ¤´¤í¤Ç¡¢°Ê¹ß¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀ¸Å¤ÎÀÎ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ô¡¼¥¯ÉÕ¶á¤Î10Âå¤Î¸åÈ¾¤Ç»Ò¤É¤â¤òºî¤ê¡¢¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤¬Äã²¼¤·¤¿30Âå¤Ç¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤¬°ì¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´¤ËÇº¤à¹¹Ç¯´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¸½Âå¤Ï¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Î¤¤¤Þ¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤Î¥Ô¡¼¥¯¸å¤Ë80Ç¯¤âÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î80Ç¯¤ò·ò¹¯Åª¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÎÄã²¼¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ËÉ¤°¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¾¯»Ò¹âÎð²½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤òÍ½ËÉ¤·¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤æ¤¨¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃË¤Î¥×¥é¥¤¥É¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤êÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤º¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¡½¡½¡£¤¢¤é¤æ¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÃË¤é¤·¤µ¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°æ¼êµ×Ëþ¡Ê¤¤¤Ç¤Ò¤µ¤ß¤Ä¡Ë
½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÈçÇ¢´ï²ÊÆÃÇ¤¶µ¼ø¡£1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£µÜºê°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£ÆüËÜÈçÇ¢´ï²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡£ÆüËÜ¥á¥ó¥º¥Ø¥ë¥¹°å³Ø²ñ¡¦ÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÉûÍý»öÄ¹¡£Á°Î©Á£¤¬¤ó¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¼ê½Ñ¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤¬ÀìÌç¡£ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹»¥Ï¥ï¡¼¥É¥Ò¥å¡¼¥º¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡¢à×¶¨°å²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¤Ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯7·î17Æü¹æ ·ÇºÜ