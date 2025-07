※写真はイメージです

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK! https://www.tfm.co.jp/lock/」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。この日のテーマは「好みのメロンパンは……サクサク or しっとり?」。その結果とともに、パーソナリティのこもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)とアンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)のトークもご紹介します。

アンジー教頭、こもり校長

アンジー教頭:迷う〜!こもり校長:いや〜意外とね、どっちも好きなんだよな。でも僕は、しっとりメロンパンで! サクサクは食べづらい。アンジー教頭:確かに。食べながらポロポロ落ちてきちゃうからね。こもり校長:だからしっとりのほうが好きかな? もっちり、味がしみっとしてるやつ。サクサクのやつって、上だけが濃いバターの香りで、中は少しパサッとしている感じあるじゃん?アンジー教頭:私はサクサクのメロンパン! アイスをはさんで食べるのも好き!●サクサク 73.1%●しっとり 26.9%

「どっちのCat or Dog」アンケート結果

・中はしっとりでもいいけど、最低限、表面だけはサクサクであってほしい!・サクサクも美味しいけど、ポロポロ落ちるのが本当に許せない。あと、口の中の水分が全部持っていかれる――好みのメロンパンはサクサク or しっとり……あなたはどっち?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X:@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624