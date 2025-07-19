B&ZAI¡Ö¥«¥¯¥¨¥¡ª¡×ÆÃÊÌÊÔ¤Ç¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è ºÇ½ª¸ø±é¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤â·èÄê¡ÚROPPONGI SUNNY BEATS¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/19¡ÛEX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ë¤Æ7·î18Æü¡Á24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥µ¥Þ¥Õ¥§¥¹ ROPPONGI SUNNY BEATS¡Ù¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎB&ZAI¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥«¥¯¥¨¥¡ª¼ÞÇ®¤ÎB&ZAI¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤¬18Æü¡¢´ØÅìÃÏÊý¤ÎÇß±«ÌÀ¤±Àë¸À¤È¤È¤â¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛB&ZAI¡¢¥ê¡¼¥À¡¼·èÄê¤Î½Ö´Ö
Ëè½µÅÚÍË¸á¸å4»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è½ü¤¯¡Ë¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢½Ð±é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥«¥¯¥¨¥¡ª¡Ù¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥«¥¯¥¨¥¡ª¼ÞÇ®¤ÎB&ZAI¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤ÎÇä¾å¿ô¤ÎÃå½ç¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢B&ZAI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤¬¼«¤é½ÐÁöÇÏ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¡ÈB&ZAI¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ç¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
B&ZAI¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÃÎÎÏ¡×¡ÖÂÎÎÏ¡×¡Ö±¿¡×¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÎÏ¡×¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤Ç¾¡Éé¡£Á´11¸ø±é¤òÄÌ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¾¡Éé¤ä²ñ¾ì¿³ºº´ë²è¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÚºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤È¤Ê¤ë24Æü¸á¸å4»þ¸ø±é¤ÎÆÃÊÌÀ¸ÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤¿¡£
B&ZAI¤¬²Î¤¦¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥µ¥Þ¥Õ¥§¥¹ ROPPONGI SUNNY BEATS¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ø¤Ê¤Ä¢¡¤¢¤¤¡Ù¡Ê¢¡¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌð²ÖóÕ¤«¤é¤Î¡Ö¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤È¤È¤â¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¡Ø¥«¥¯¥¨¥¡ª¼ÞÇ®¤ÎB&ZAI¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡£º£²ó¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ëÎÏ¡É¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÀï¡×¤ä¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Õ¾¢¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÀ®²Ì¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö°ìÈ¯·Ý¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀï¤¤¤Ç¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¡£
Á´11¸ø±é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤è¤êÂ¿¤¯³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬·èÄê¡£¾å°Ì4¿Í¤Ë¤Ï¡Ú¶Ë¾åÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÅ·¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê1Çñ2Æü¥í¥±¡Û¤¬¡¢²¼°Ì4¿Í¤Ë¤Ï¡Ú¥¥Ä¤¤¡¦±ø¤¤¡¦¥®¥ê¥¢¥¦¥È¡ªÃÏ¹ö¤Î1Çñ2Æü¥í¥±¡Û¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¸å¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÂç»ö¤Ê¡¢Âç»ö¤Ê1ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÅêÉ¼¤Ç½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤ë¡Ö°ìÈ¯·Ý¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇòÅÉ¤ê¤ËÃåÊª»Ñ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î·Ý¿Í¤ä¡¢¡È¸ØÄ¥¥â¥Î¥Þ¥Í¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·Ý¿Í¡¢¶ÚÆù¼«Ëý¤Î¥¢¥Î¿Í¤¿¤Á¤¬»Õ¾¢¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£B&ZAI¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÈà¤é¤«¤é³Ø¤ó¤À°ìÈ¯·Ý¤Ç²ñ¾ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£
ÉáÃÊ¤Î»Ñ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡Ö°ìÈ¯·Ý¡×¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤ÎÏ¢Â³¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¢þ¢þ¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡£24Æü¸á¸å4»þ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤Ç¸«¤Æ¤ë¿Í¤âÅêÉ¼²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤¬ÇúÈ¯¡£18Æü¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤µ¤È¥¢¥¤¥É¥ëÎÏ¤ò¶¥¤¦¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¿²µ¯¤Áá»ÙÅÙ¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿8¿Í¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£µ®½Å¤Ê¿²»Ñ¡¢»öÌ³½êÅÁÅý¤ÎÁáÃåÂØ¤¨¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡Ø¥«¥¯¥¨¥¡ª¼ÞÇ®¤ÎB&ZAI¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£º£¸å¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤ÏB&ZAI¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¡Ø¥«¥¯¥¨¥¡ª¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥¿¥Ã¥¡¼¡õÍã¤Î¡Ö»³¼êÀþ³°²ó¤ê¡×¤ÇµÒÀÊ¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÎý¤êÊâ¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£B&ZAI¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖFirst Beat¡×¤âÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
ºÇ¸å¤ÏB&ZAI¤ª·è¤Þ¤ê¤Î°§»¢¤ÇÄù¤á¡¢À¹¶·¤Î³«Ëë¸ø±é¤¬½ªÎ»¡£24Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡Ø¥«¥¯¥¨¥¡ª¼ÞÇ®¤ÎB&ZAI¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤À¤¬¡¢Ëè²ó¤É¤ó¤Ê´ë²è¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛB&ZAI¡¢¥ê¡¼¥À¡¼·èÄê¤Î½Ö´Ö
¢¡B&ZAI¡¢¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¤Ç¡ÈºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡É·èÄê
Ëè½µÅÚÍË¸á¸å4»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è½ü¤¯¡Ë¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢½Ð±é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥«¥¯¥¨¥¡ª¡Ù¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥«¥¯¥¨¥¡ª¼ÞÇ®¤ÎB&ZAI¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤ÎÇä¾å¿ô¤ÎÃå½ç¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢B&ZAI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤¬¼«¤é½ÐÁöÇÏ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¡ÈB&ZAI¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ç¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡B&ZAI¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»Ñ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¤Ç¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼
B&ZAI¤¬²Î¤¦¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥µ¥Þ¥Õ¥§¥¹ ROPPONGI SUNNY BEATS¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ø¤Ê¤Ä¢¡¤¢¤¤¡Ù¡Ê¢¡¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌð²ÖóÕ¤«¤é¤Î¡Ö¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤È¤È¤â¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¡Ø¥«¥¯¥¨¥¡ª¼ÞÇ®¤ÎB&ZAI¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡£º£²ó¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ëÎÏ¡É¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÀï¡×¤ä¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Õ¾¢¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÀ®²Ì¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö°ìÈ¯·Ý¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀï¤¤¤Ç¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¡£
Á´11¸ø±é¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤è¤êÂ¿¤¯³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬·èÄê¡£¾å°Ì4¿Í¤Ë¤Ï¡Ú¶Ë¾åÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÅ·¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê1Çñ2Æü¥í¥±¡Û¤¬¡¢²¼°Ì4¿Í¤Ë¤Ï¡Ú¥¥Ä¤¤¡¦±ø¤¤¡¦¥®¥ê¥¢¥¦¥È¡ªÃÏ¹ö¤Î1Çñ2Æü¥í¥±¡Û¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¸å¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÂç»ö¤Ê¡¢Âç»ö¤Ê1ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÅêÉ¼¤Ç½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤ë¡Ö°ìÈ¯·Ý¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇòÅÉ¤ê¤ËÃåÊª»Ñ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î·Ý¿Í¤ä¡¢¡È¸ØÄ¥¥â¥Î¥Þ¥Í¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·Ý¿Í¡¢¶ÚÆù¼«Ëý¤Î¥¢¥Î¿Í¤¿¤Á¤¬»Õ¾¢¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£B&ZAI¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÈà¤é¤«¤é³Ø¤ó¤À°ìÈ¯·Ý¤Ç²ñ¾ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£
ÉáÃÊ¤Î»Ñ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¡Ö°ìÈ¯·Ý¡×¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤ÎÏ¢Â³¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¢þ¢þ¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡£24Æü¸á¸å4»þ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤Ç¸«¤Æ¤ë¿Í¤âÅêÉ¼²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡B&ZAI¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÌ¾¶Ê¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÊÈäÏª
¤µ¤é¤Ë¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤¬ÇúÈ¯¡£18Æü¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤µ¤È¥¢¥¤¥É¥ëÎÏ¤ò¶¥¤¦¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¿²µ¯¤Áá»ÙÅÙ¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿8¿Í¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£µ®½Å¤Ê¿²»Ñ¡¢»öÌ³½êÅÁÅý¤ÎÁáÃåÂØ¤¨¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡Ø¥«¥¯¥¨¥¡ª¼ÞÇ®¤ÎB&ZAI¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£º£¸å¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤ÏB&ZAI¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¡Ø¥«¥¯¥¨¥¡ª¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥¿¥Ã¥¡¼¡õÍã¤Î¡Ö»³¼êÀþ³°²ó¤ê¡×¤ÇµÒÀÊ¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÎý¤êÊâ¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£B&ZAI¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖFirst Beat¡×¤âÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
ºÇ¸å¤ÏB&ZAI¤ª·è¤Þ¤ê¤Î°§»¢¤ÇÄù¤á¡¢À¹¶·¤Î³«Ëë¸ø±é¤¬½ªÎ»¡£24Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡Ø¥«¥¯¥¨¥¡ª¼ÞÇ®¤ÎB&ZAI¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤À¤¬¡¢Ëè²ó¤É¤ó¤Ê´ë²è¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û