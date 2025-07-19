Ë×ÆþÅ¸¼¨¤â¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¹¤®¤ë¡Ö¥È¡¼¥Ù¤È¥à¡¼¥ß¥óÅ¸¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¸«¤É¤³¤í¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤òÂç¸ø³«
¤ä¤µ¤·¤¯Ê¿ÏÂ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¡£
2025Ç¯7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¿¹¥¢¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥È¡¼¥Ù¤È¥à¡¼¥ß¥óÅ¸¡Á¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Ë¡Á¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤µ¤óÁÏºî¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÇ÷¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
ËÉÙ¤Ê¥°¥Ã¥º¤ä¡¢ËÜÅ¸¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥È¡¼¥Ù¤È¥à¡¼¥ß¥óÅ¸¡Á¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Ë¡Á¡¿Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
2025Ç¯7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¿¹¥¢¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥È¡¼¥Ù¤È¥à¡¼¥ß¥óÅ¸¡Á¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Ë¡Á¡×¡£
¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¾®Àâ¤Î½ÐÈÇ80¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤Îºî¼Ô¡¦¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Å¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥È¡¼¥Ù¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¼«²èÁü¤ä¾ÓÁü²è¤¬¤º¤é¤ê¡£
¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë±é½Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌýºÌ²è¡¢É÷»É²è¡¢Ì¡²è¡¢³¨ËÜ¡¢¾®Àâ¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤¿¥ä¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
³¨¤Î¶ñ¤ä¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÅ¸¼¨¤âÌ¥ÎÏÅª¡£
¡ÚÅ¸Í÷²ñ¤Î¤ß¤É¤³¤í3Áª¡ÛË×ÆþÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤ë¤è
¤ß¤É¤³¤í¡¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤ÎºîÉÊ¤¬Ìó250ÅÀ°Ê¾å
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
Ìó300ÅÀ¤Ë¤ª¤è¤ÖÅ¸¼¨¤Î¤¦¤Á¡¢250ÅÀ°Ê¾å¤¬¥à¡¼¥ß¥ó¤ä¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¡£
¥à¡¼¥ß¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥à¡¼¥ß¥ó¥Ñ¥Ñ¡¢¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¤Ê¤É¡¢¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¡Ø¤¿¤Î¤·¤¤¥à¡¼¥ß¥ó°ì²È¡Ù¤ä¡Ø¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ÎÅß¡Ù¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤Î¸¶²è¤äÁÞ³¨¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¸¶²è¤ä¥¹¥±¥Ã¥Á¤¬ÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ä¹µï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
ÊÉ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î°ì¾ìÌÌ¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤ß¤É¤³¤í¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¡¢Ë×Æþ±ÇÁü¥¨¥ê¥¢
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
Å¸¼¨¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤ÎÊª¸ì¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëË×Æþ±ÇÁü¥¨¥ê¥¢¡£
¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¾®Àâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤ÊÁÞ³¨¤ò»È¤Ã¤¿¥â¥Î¥¯¥í±ÇÁü¤¬¡¢ÊÉ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
±ÇÁü¤¬¤É¤ó¤É¤óÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¤É¤³¡©¡×¤ÈÃµ¤¹»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥Æ¥¤¥ë¡¦¥Ñ¥Î¥é¥Þ¡×¡Êº¸ÌÌ¡Ë1949Ç¯ ¥Õ¥ì¥¹¥³¡¦¥»¥Ã¥³ ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥³¥È¥«»Ô © Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥È¡¼¥Ù¤µ¤ó¤ÎµðÂç¤ÊÊÉ²è¤¬±ÇÁü¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤â°µ´¬¤Ç¤¹¤è¡£
¤ß¤É¤³¤í£¥à¡¼¥ß¥ó¤¿¤Á¤Î¡È¤³¤È¤Ð¡É¤ò»ý¤Áµ¢¤í¤¦
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
Å¸Í÷²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥È¡¼¥Ù¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤ò¤¿¤É¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬¡£
Èà½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤«¤é¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤Þ¤Ç¤¬¡¢ÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡È¤³¤È¤Ð¡É¤ò»ý¤Áµ¢¤é¤ì¤ë¥¾¡¼¥ó¡£
¥à¡¼¥ß¥ó¥Þ¥Þ¤ä¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¤Ê¤É¡¢¿´¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¾¸À¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ëç¤ò»ý¤Áµ¢¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥Ã¥º°ìÍ÷¡Û¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¸ÂÄêÉÊ¤âÀªÂ·¤¤
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤º¤é¤ê¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡É¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÃæ¤«¤éÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÜÅ¸¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡×¡ÊÀÇ¹þ2268±ß¡Ë¡£ÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ª²Û»Ò´Ì¤Ï¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤â¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¤ª²Û»Ò´Ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥¯¥é¥ó¥Á´Ì¡×¡ÊÀÇ¹þ2160±ß¡Ë¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î¤ª¹á¡×¡ÊÀÇ¹þ1650±ß¡Ë¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
Ã¸Ï©Åç¤ÎÏ·ÊÞ¡Ò·°¼÷Æ²¡Ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î·Á¤ò¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÏÂ»æÀ½¤Î¤ª¹á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¹á¤ê¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¡¼¥È·¿¤Ê¤É¡¢5¼ïÎà¤¬Â·¤¦¡Ö¤Õ¤«¤Õ¤«¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ1430±ß¡Ë¤ä¡¢
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ1320±ß¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡Ö¥Þ¥°¡×¡ÊÀÇ¹þ2420±ß¡Ë¤ä¡¢
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¡ÊÀÇ¹þ4180±ß¡Ë¡¢¡Ö¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¡ÊÀÇ¹þ4950±ß¡Á¡Ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â³°¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£
¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¥á¥Ë¥å¡¼°ìÍ÷¡Û¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤â¥»¥Ã¥È¤Ç³Ú¤·¤â
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¡Ö¥È¡¼¥Ù¤È¥à¡¼¥ß¥óÅ¸¡×²ñ¾ì¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë¡¢¡ÖTHE SUN & THE MOON ¡ÊCafe¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅÐ¾ì¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥Õ¡¼¥É3¼ïÎà¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È3¼ïÎà¡¢¥É¥ê¥ó¥¯5¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥à¡¼¥ß¥ó¥Þ¥Þ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¥Þ¥Þ¤Î¼êÎÁÍý¡×¡ÊÀÇ¹þ1620±ß¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢º£¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¤È¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¡¢¥ß¥à¥é¤Í¤¨¤µ¤ó¤Î¤«¤É¹¡×¡ÊÀÇ¹þ1780±ß¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥æ¥é¥æ¥é¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥Û¥ï¥¤¥È¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ1250±ß¡Ë¡£¥é¥¤¥Á¥«¥ë¥Ô¥¹¤Î¾å¤Ë¡¢¤ï¤é¤ÓÌß¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤¿¤Á¤Î¤â¤Ê¤«¤¬ÍÉ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¡Ö¥È¡¼¥Ù¤È¥à¡¼¥ß¥óÅ¸¡Á¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Ë¡Á¡×¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥È¡¼¥Ù¤È¥à¡¼¥ß¥óÅ¸¡Á¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Ë¡Á
¾ì½ê¡§¿¹¥¢¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ï¡¼ 52³¬¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
µÙ´ÛÆü¡§²ñ´üÃæÌµµÙ
»þ´Ö¡§10:00¡Á18:00¡Ê¶â¡¦ÅÚ¡¦½ËÁ°Æü¤Ï10:00¡Á20:00¡Ë
¢¨Æþ´Û¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
¢¨ÅÚÆü½ËÆü¤ª¤è¤ÓÊ¿Æü¤Î¤¦¤ÁÆÃÄêÆü¡Ê8·î12Æü¡Á15Æü¡¢9·î16Æü¡¢17Æü¡Ë¤ÏÆü»þ»ØÄêÍ½ÌóÀ©
´ÑÍ÷ÎÁ¡§°ìÈÌ ¡¿Âç³Ø¡¦ÀìÌç³ØÀ¸ 2300¡Ê2500¡Ë±ß¡¿¹â¹»¡¦Ãæ³ØÀ¸ 1500¡Ê1600¡Ë±ß¡¿¾®³ØÀ¸ 800¡Ê900¡Ë±ß¡¿Ì¤½¢³Ø»ù ÌµÎÁ
¢¨¡Ê ¡ËÆâ¤ÏÅÚÆü½ËÆü¤ÎÎÁ¶â
¢¨¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tove-moomins.exhibit.jp/
2025Ç¯7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¿¹¥¢¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥È¡¼¥Ù¤È¥à¡¼¥ß¥óÅ¸¡Á¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Ë¡Á¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤µ¤óÁÏºî¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÇ÷¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
ËÉÙ¤Ê¥°¥Ã¥º¤ä¡¢ËÜÅ¸¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
2025Ç¯7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¿¹¥¢¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥È¡¼¥Ù¤È¥à¡¼¥ß¥óÅ¸¡Á¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Ë¡Á¡×¡£
¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¾®Àâ¤Î½ÐÈÇ80¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤Îºî¼Ô¡¦¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Å¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥È¡¼¥Ù¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¼«²èÁü¤ä¾ÓÁü²è¤¬¤º¤é¤ê¡£
¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë±é½Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌýºÌ²è¡¢É÷»É²è¡¢Ì¡²è¡¢³¨ËÜ¡¢¾®Àâ¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤¿¥ä¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
³¨¤Î¶ñ¤ä¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÅ¸¼¨¤âÌ¥ÎÏÅª¡£
¡ÚÅ¸Í÷²ñ¤Î¤ß¤É¤³¤í3Áª¡ÛË×ÆþÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤ë¤è
¤ß¤É¤³¤í¡¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤ÎºîÉÊ¤¬Ìó250ÅÀ°Ê¾å
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
Ìó300ÅÀ¤Ë¤ª¤è¤ÖÅ¸¼¨¤Î¤¦¤Á¡¢250ÅÀ°Ê¾å¤¬¥à¡¼¥ß¥ó¤ä¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¡£
¥à¡¼¥ß¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥à¡¼¥ß¥ó¥Ñ¥Ñ¡¢¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¤Ê¤É¡¢¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¡Ø¤¿¤Î¤·¤¤¥à¡¼¥ß¥ó°ì²È¡Ù¤ä¡Ø¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ÎÅß¡Ù¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤Î¸¶²è¤äÁÞ³¨¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¸¶²è¤ä¥¹¥±¥Ã¥Á¤¬ÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ä¹µï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
ÊÉ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î°ì¾ìÌÌ¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤ß¤É¤³¤í¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¡¢Ë×Æþ±ÇÁü¥¨¥ê¥¢
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
Å¸¼¨¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤ÎÊª¸ì¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëË×Æþ±ÇÁü¥¨¥ê¥¢¡£
¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¾®Àâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤ÊÁÞ³¨¤ò»È¤Ã¤¿¥â¥Î¥¯¥í±ÇÁü¤¬¡¢ÊÉ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
±ÇÁü¤¬¤É¤ó¤É¤óÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¤É¤³¡©¡×¤ÈÃµ¤¹»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥Æ¥¤¥ë¡¦¥Ñ¥Î¥é¥Þ¡×¡Êº¸ÌÌ¡Ë1949Ç¯ ¥Õ¥ì¥¹¥³¡¦¥»¥Ã¥³ ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥³¥È¥«»Ô © Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥È¡¼¥Ù¤µ¤ó¤ÎµðÂç¤ÊÊÉ²è¤¬±ÇÁü¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤â°µ´¬¤Ç¤¹¤è¡£
¤ß¤É¤³¤í£¥à¡¼¥ß¥ó¤¿¤Á¤Î¡È¤³¤È¤Ð¡É¤ò»ý¤Áµ¢¤í¤¦
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
Å¸Í÷²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥È¡¼¥Ù¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤ò¤¿¤É¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬¡£
Èà½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤«¤é¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤Þ¤Ç¤¬¡¢ÃúÇ«¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡È¤³¤È¤Ð¡É¤ò»ý¤Áµ¢¤é¤ì¤ë¥¾¡¼¥ó¡£
¥à¡¼¥ß¥ó¥Þ¥Þ¤ä¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¤Ê¤É¡¢¿´¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¾¸À¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ëç¤ò»ý¤Áµ¢¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥Ã¥º°ìÍ÷¡Û¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¸ÂÄêÉÊ¤âÀªÂ·¤¤
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤º¤é¤ê¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡É¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÃæ¤«¤éÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÜÅ¸¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡×¡ÊÀÇ¹þ2268±ß¡Ë¡£ÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ª²Û»Ò´Ì¤Ï¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤â¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¤ª²Û»Ò´Ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥¯¥é¥ó¥Á´Ì¡×¡ÊÀÇ¹þ2160±ß¡Ë¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î¤ª¹á¡×¡ÊÀÇ¹þ1650±ß¡Ë¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
Ã¸Ï©Åç¤ÎÏ·ÊÞ¡Ò·°¼÷Æ²¡Ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î·Á¤ò¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÏÂ»æÀ½¤Î¤ª¹á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¹á¤ê¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¡¼¥È·¿¤Ê¤É¡¢5¼ïÎà¤¬Â·¤¦¡Ö¤Õ¤«¤Õ¤«¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ1430±ß¡Ë¤ä¡¢
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ1320±ß¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡Ö¥Þ¥°¡×¡ÊÀÇ¹þ2420±ß¡Ë¤ä¡¢
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¡ÊÀÇ¹þ4180±ß¡Ë¡¢¡Ö¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¡ÊÀÇ¹þ4950±ß¡Á¡Ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â³°¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£
¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¥á¥Ë¥å¡¼°ìÍ÷¡Û¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤â¥»¥Ã¥È¤Ç³Ú¤·¤â
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¡Ö¥È¡¼¥Ù¤È¥à¡¼¥ß¥óÅ¸¡×²ñ¾ì¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë¡¢¡ÖTHE SUN & THE MOON ¡ÊCafe¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅÐ¾ì¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥Õ¡¼¥É3¼ïÎà¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È3¼ïÎà¡¢¥É¥ê¥ó¥¯5¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥à¡¼¥ß¥ó¥Þ¥Þ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¥Þ¥Þ¤Î¼êÎÁÍý¡×¡ÊÀÇ¹þ1620±ß¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢º£¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¤È¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¡¢¥ß¥à¥é¤Í¤¨¤µ¤ó¤Î¤«¤É¹¡×¡ÊÀÇ¹þ1780±ß¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
© Moomin Characters™ © Tove Jansson Estate
¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥æ¥é¥æ¥é¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¥Û¥ï¥¤¥È¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ1250±ß¡Ë¡£¥é¥¤¥Á¥«¥ë¥Ô¥¹¤Î¾å¤Ë¡¢¤ï¤é¤ÓÌß¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤¿¤Á¤Î¤â¤Ê¤«¤¬ÍÉ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¡Ö¥È¡¼¥Ù¤È¥à¡¼¥ß¥óÅ¸¡Á¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Ë¡Á¡×¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥È¡¼¥Ù¤È¥à¡¼¥ß¥óÅ¸¡Á¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Ë¡Á
¾ì½ê¡§¿¹¥¢¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ï¡¼ 52³¬¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
µÙ´ÛÆü¡§²ñ´üÃæÌµµÙ
»þ´Ö¡§10:00¡Á18:00¡Ê¶â¡¦ÅÚ¡¦½ËÁ°Æü¤Ï10:00¡Á20:00¡Ë
¢¨Æþ´Û¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
¢¨ÅÚÆü½ËÆü¤ª¤è¤ÓÊ¿Æü¤Î¤¦¤ÁÆÃÄêÆü¡Ê8·î12Æü¡Á15Æü¡¢9·î16Æü¡¢17Æü¡Ë¤ÏÆü»þ»ØÄêÍ½ÌóÀ©
´ÑÍ÷ÎÁ¡§°ìÈÌ ¡¿Âç³Ø¡¦ÀìÌç³ØÀ¸ 2300¡Ê2500¡Ë±ß¡¿¹â¹»¡¦Ãæ³ØÀ¸ 1500¡Ê1600¡Ë±ß¡¿¾®³ØÀ¸ 800¡Ê900¡Ë±ß¡¿Ì¤½¢³Ø»ù ÌµÎÁ
¢¨¡Ê ¡ËÆâ¤ÏÅÚÆü½ËÆü¤ÎÎÁ¶â
¢¨¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tove-moomins.exhibit.jp/