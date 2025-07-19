²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬¥µ¥Þー¥êー¥°5ÀïÌÜ¤Ç20ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¡Ä6ËÜ¤Î3P¤òÄÀ¤á¤ë¤Ê¤É¥¢¥Ôー¥ë
¡¡7·î19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¡ÖNBA 2K26 SUMMER LEAGUE 2025¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤¬¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥µ¥Þー¥êー¥°ºÇ½ªÀï¤ËÎ×¤à²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ï¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー³«»Ï4Ê¬16ÉÃ¤Ë5»î¹çÏ¢Â³¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¥Þ¥ª¥¸ー¥Ë¥ã¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤Î¥¢¥ê¥¦ー¥×¡¢¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥°¥ê¥ë¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿È¤ÏÂè1¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê1Ê¬19ÉÃ¤ËÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤òÄÀ¤á¤¿¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤â¥³ー¥È¤ËÎ©¤Á¡¢Á°È¾¤Ë6ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥Áー¥à¤Ï51－28¤È23ÅÀ¥êー¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤ÏÂè3¥¯¥©ー¥¿ー³«»Ï1Ê¬56ÉÃ¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ®¸ù¡£Æ±4Ê¬44ÉÃ¤Ë¤Ï2ËÜ¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò·è¤á¤¿¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー³«»Ï2Ê¬3ÉÃ¤Ë5ËÜÌÜ¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤ò¼ÍÈ´¤¯¤È¡¢Æ±3Ê¬32ÉÃ¤«¤é2Ï¢Â³¥¢¥·¥¹¥È¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê2Ê¬52ÉÃ¤Ë6ËÜÌÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤ÆÆÀÅÀ¤ò¡Ö20¡×¤Ë¿¤Ð¤¹¤È¡¢Ä¾¸å¤Ë10ËÜÌÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢º£¥µ¥Þー¥êー¥°¤Ç¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¡È¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ26Ê¬37ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢6ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤à20ÆÀÅÀ¤Ë4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É10¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Î³èÌö¡£¥Áー¥à¤Ï105－92¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º 92－105 ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º
UTA¡Ã12¡Ã16¡Ã32¡Ã32¡Ã¡á92
CHI¡Ã24¡Ã27¡Ã25¡Ã29¡Ã¡á105