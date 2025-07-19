ÆüËÜÂåÉ½DF¤¬Ê©¥¯¥é¥Ö¤È¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÀÌó¤¹¤ë²ÄÇ½À¡×¡¡ËüÇ½ÀÉ¾²Á¡Ä´Ø¿´¤ò¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î°ì¤Ä¡×
À¥¸ÅÊâÌ´¤Ï¥¹¥¤¥¹1Éô¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤·¤¿
¡¡¥¹¥¤¥¹1Éô¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DFÀ¥¸ÅÊâÌ´¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡ÖRMC¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯1·î¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤«¤é¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿À¥¸Å¤Ï¡¢¸ø¼°Àï126»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ4ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤·¤¿À¥¸Å¤Ë¤Ï¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ëCÂçºå¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢25ºÐ¤ÎDF¤Ë¤Ï²¤½£¤«¤é¤Î´Ø¿´¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¿·¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿25ºÐ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¤È¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÀÌó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿À¥¸Å¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î¸ø¼°Àï40»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â¼éÈ÷ÅªMF¤â¤³¤Ê¤»¤ëÁª¼ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎºâÀ¯µ¬ÌÏ¤¬½Ì¾®¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«ºòµ¨¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢°ÜÀÒ¶â¥¼¥í¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë25ºÐ¤ÎÀ¥¸Å¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë