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Yanko Design. Blur security camera concept is more aesthetic than intrusive. July 14 2025
Behance. Blur
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