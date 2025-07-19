³Ú¤Á¤ó¤Ê¤Î¤Ë¥¥ì¥¤¸«¤¨¡ª¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û40¡¦50Âå¤¬¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡Ö¹õ¥¹¥«ー¥È¥³ー¥Ç¡×
³Ú¤ÊÃå¿´ÃÏ¤òµá¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼êÈ´¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê40¡¦50Âå¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¹õ¥¹¥«ー¥È¤ò¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¤ÇÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥×¥êー¥Ä²Ã¹©¤ÈÁí¥´¥à¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤Éé¤ï¤ºÀü¤±¤½¤¦¤Ê¤¦¤¨¡¢¥¥ì¥¤¸«¤¨¤âÁÀ¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¤Î¹õ¥¹¥«ー¥È¤È¡¢¿¿»÷¤·¤¿¤¤Ãå²ó¤·½Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤ï¤òµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤ËÀü¤±¤ëI¥é¥¤¥ó¥¹¥«ー¥È
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¡ÖºÙ¥×¥êー¥ÄI¥é¥¤¥ó¥¹¥«ー¥È¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
40¡¦50Âå¤ÎÆü¾ïÃå¤Î°ì·³¤Ë²Ã¤¨¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎI¥é¥¤¥ó¥¹¥«ー¥È¡£¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤ÏÁí¥´¥à¤ÇÃå¿´ÃÏ³Ú¤Á¤ó¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¡Ë¤Ê¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÙ¤«¤Ê¥×¥êー¥Ä²Ã¹©¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤ï¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÀü¤±¤½¤¦¤Ê°ìËç¤Ç¤¹¡£¼çÄ¥¹µ¤¨¤á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¥å¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤ò
¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÃå¾æ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡ÖÀ¸ÃÏ¤â¤¹¤´¤¯¿¤Ó¤ë¤Î¤ÇÂ»«¤¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤È¤Ã¤Æ¤â¥é¥¯¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âÂÀ¸ÝÈ½¡£Íî¤Á´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¤Î¥É¥ë¥Þ¥ó¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ï¥ó¥Äー¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤Ï½Ä¥é¥¤¥ó¤¬¤è¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þー¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Êª¤â¹õ¤ÇÂ·¤¨¤¿Ê¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÅº¤¨¤Æ²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¥¥ì¥¤¸«¤¨¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£
¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç¤ò¥¥ê¥ê¤È°ú¤Äù¤á¤ë¹õ
É½ÌÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥§¥¶ー¥¿¥Ã¥ÁÁÇºà¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤ò½Å¤Í¤¿½Ü¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤Ë¡¢I¥é¥¤¥ó¥¹¥«ー¥È¤ò¥ª¥ó¡£¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤Î¥Ù¥¹¥È¤ä¥·¥ë¥Ðー¥«¥éー¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤á¤Î¿§Ì£¤ò»È¤Ã¤¿¥³ー¥Ç¤ò¡¢¹õ¤Î¥¹¥«ー¥È¤¬¥·¥ãー¥×¤Ë°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¤Ï¾¯¤·Ä¹¤á¤ÎÃå¾æ¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤âÁÀ¤¨¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£
¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¹¥«ー¥Õ¤ò´¬¤¤Ä¤±¤¿½Ü¤Îµ»¤¢¤ê¥³ー¥Ç
¹õ¤ÎI¥é¥¤¥ó¥¹¥«ー¥È¤Ï°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¥³ー¥Ç¤Î±ÆÌò¡¦°ú¤Äù¤áÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¥¹¥«ー¥Õ¤ò¾å¤«¤é´¬¤ÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦µ»¤¢¤ê¥³ー¥Ç¤â¥¹¥«ー¥Õ¤ÎÊÁ¤È·ö²Þ¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢µ¤·Ú¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤½¤¦¡£¥Îー¥¹¥êー¥Ö¤Î¥í¥´¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤Î¥ï¥ó¥Äー¤Ë¥¹¥«ー¥Õ¤¬²Ã¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥°¥Ã¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥àー¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§¤«¤ó¤À¤Á¤Û