IU¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤Ç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡õ¿Íµ¤¥¹¥¿¡¼¾Þ¼õ¾Þ¡ªºîÉÊ¤âÂç¾Þ¤Ëµ±¤¯
²Î¼ê·ó½÷Í¥IU¤¬¼ø¾Þ¼°¡ÖÂè4²óÀÄÎ¶¡Ê¥Á¥ç¥ó¥ê¥ç¥ó¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤È¿Íµ¤¥¹¥¿¡¼¾Þ¤òÆ±»þ¤Ë¼õ¾Þ¤·¡¢¡È2´§¡É¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIU♡¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡¢´Å¡¹¤Î¥«¥Ã¥×¥ëSHOT
µî¤ë7·î18Æü¡¢IU¤Ï¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Î¸å¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡ØÂè4²óÀÄÎ¶¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¢¿Íµ¤¥¹¥¿¡¼¾Þ¡£°¦¤é¤·¤¤UAENA¡ÊIU¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç2ÉôÌç¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤Î¸÷±É¤ÊÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Þ¤ÇUAENA¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤È°¦¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¡¢»ä¤¹¤´¡Á¤¯µ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤ÎIU¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¡¼¥º¤ÎÁõ¾þ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼ê¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò°®¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤È¤È¤â¤Ë¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
IU¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤Ï¤³¤ÎÆüÂç¾Þ¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡ÊIU¡Ë¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¡Ê½÷Í¥¥è¥à¡¦¥Ø¥é¥ó¡Ë¡¢¿Íµ¤¾Þ¡ÊIU¡¢ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡Ë¤È¡È4´§¡É¤Î±ÉÍÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤ÏºÑ½£¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¡Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¡ÈÈ¿¹³»ù¡É¥¨¥¹¥ó¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¾æÉ×¤Ê¥°¥¡¥ó¥·¥¯¤ÎËÁ¸±¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°ìÀ¸¤ò¡¢»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¼ã¤¤º¢¤Î¥¨¥¹¥ó¤È¥°¥¡¥ó¥·¥¯Ìò¤ËIU¤È¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬¡¢ÃæÇ¯°Ê¸å¤Ï½÷Í¥¥à¥ó¡¦¥½¥ê¤ÈÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥¸¥å¥ó¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¡þIU ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1993Ç¯5·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥¸¥¦¥ó¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£2008Ç¯9·î¤Ë¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£·ÝÌ¾¤ÎIU¡Ê¥¢¥¤¥æ¡¼¡Ë¤Ï¡ÈI¡É¤È¡ÈYOU¡É¤Î¹çÀ®¸ì¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¤¬²»³Ú¤Ç1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Ä¤Ä¡¢½÷Í¥¶È¤âÊÂ¹Ô¡£2011Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¥Ï¥¤¡Ù¤ÇÏ¢¥É¥é½é½Ð±é¡õ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ØÎï¡ã¥ì¥¤¡ä¡Á²ÖË¨¤æ¤ë8¿Í¤Î¹Ä»Ò¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¡Á»ä¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡Á¡Ù¡Ø¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥ë¡¼¥Ê¡Á·îÌÀ¤«¤ê¤ÎÎø¿Í¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£2022Ç¯12·î¡¢ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¤È¸òºÝÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£Æ±Ç¯3·î30Æü¡¢±Ç²è¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¡ÁÁÀ¤¨¡¢¿ÍÀ¸µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¡ª¡Á¡Ù¤ÎÀ©ºîÊó¹ð²ñ¤Ç½÷Í¥³èÆ°»þ¤ÎÌ¾Á°¤òËÜÌ¾¤«¤é¡ÖIU¡×¤ËÅý°ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£