Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶è¡¡¡É¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¡É¡¡¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃËÂáÊá
¤³¤È¤·5·î¡¢Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶è¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Î¸å¤í¤«¤é¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ç¶á¤Å¤¡¢¸½¶â7Ëü5Àé±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢50ºÐ¤Î¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½»µïÉÔÄê¡¦¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Îß·Ìî¾´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èß·ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤È¤·5·î¡¢Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶èÄ»»ô¤ÎÏ©¾å¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿78ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ë¸å¤í¤«¤é¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ç¶á¤Å¤¡¢¸½¶â7Ëü5Àé±ß¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ß·ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¾ëÆî¶è¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç¤Ï¤³¤È¤·6·î¡¢1»þ´Ö¤Û¤É¤Î´Ö¤ËÃæ±û¶è¤Ç3·ï¡¢Æî¶è¤Ç1·ï½÷À¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¼ê¸ý¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ÇÆ¨¤²¤¿ÃË¤ÎÆÃÄ§¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ß·ÌîÍÆµ¿¼Ô¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£