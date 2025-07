カトパンことアナウンサーの加藤綾子さん似で話題になったグラビアアイドル・谷碧さんが、先月ファースト DVD『Aoi』(竹書房)をリリースした。 3月半ばに宮古島で撮影されたという本作について、谷さんがコメントを寄せた。 −−本作の見どころは? 「セクシーな水着や衣装が多いので私のスタイルが沢山見られるところ。普段なかなか喋っているところをお見せする機会がないので、声や性格が分かってもらえるところ」

