¶âÍ»Ä£¤¬ÆüËÜÀ¸Ì¿¤ËÊó¹ðÄ§µáÌ¿Îá
¡¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¤«¤é½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤¬»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÆâÉô¾ðÊó¤òÌµÃÇ¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ï¶âÍ»Ä£¤«¤éºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ê¤É¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤ëÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤ëÄ«ÆüÃÒ»Ê¼ÒÄ¹
¡¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶âÍ»Ä£¤«¤éÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï18Æü¿¼Ìë¤Ç¡¢8·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸¶°ø¤äºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ê¤É¤ò¶âÍ»Ä£¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ï¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ë½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤¬Â¾¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ²þÄê¾õ¶·¤Ê¤É¤ÎÆâÉô¾ðÊó¤òÌµÃÇ¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ðÊó¤Ï±Ä¶È¤Ë»È¤ï¤ì¡¢ÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡¤¬Äê¤á¤ë±Ä¶ÈÈëÌ©¤Î¿¯³²¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ï¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤ÎºöÄê¤ª¤è¤ÓÅ°Äì¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë