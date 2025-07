¤³¤É¤â±ïÆü¤ä¶²Îµ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥¢¥È¥ìÀî±Û¡Ö²ÆµÙ¤ß¥­¥Ã¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¡×

「アトレ川越」にて、親子そろって楽しめるキッズイベントを開催します。

第1弾は8月2日(土)に「こども縁日」を、第2弾は8月16日(土)、17日(日)の二日間、「恐竜スタンプラリー」を実施します。

アトレ川越「夏休みキッズイベント」

イベント運営

[こども縁日] 合同会社 縁日屋

[恐竜スタンプラリー] ワック

こども縁日

開催日時 :2025年8月2日(土) 12:00〜18:00(最終受付17:30)

受付・会場:アトレ川越7F イベントホール「スペースセブン」

参加費 :射的、輪投げ、スーパーボールすくい、ヨーヨーつり 各1回100円

参加条件 :小学生以下

「こども縁日」は、屋台で人気の射的、輪投げ、スーパーボールすくい、ヨーヨーつりが楽しめます。

恐竜スタンプラリー

開催日時 :2025年8月16日(土)、17日(日) 10:00〜17:00(最終受付16:30)

受 付 :アトレ川越2F モール通路中央入り口

参加費 :1回100円

参加条件 :小学生以下

アクセス :JR川越線・東武東上線「川越」駅 徒歩1分

「恐竜スタンプラリー」はアトレ川越館内6か所のチェックポイントを巡って、オリジナルブックに恐竜スタンプを集めて楽しみます☆

すべてのチェックポイントを見つけたお客様には恐竜消しゴムをプレゼント!

