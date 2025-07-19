¤³¤É¤â±ïÆü¤ä¶²Îµ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥¢¥È¥ìÀî±Û¡Ö²ÆµÙ¤ß¥¥Ã¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
¡Ö¥¢¥È¥ìÀî±Û¡×¤Ë¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤½¤í¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¤Ï8·î2Æü(ÅÚ)¤Ë¡Ö¤³¤É¤â±ïÆü¡×¤ò¡¢Âè2ÃÆ¤Ï8·î16Æü(ÅÚ)¡¢17Æü(Æü)¤ÎÆóÆü´Ö¡¢¡Ö¶²Îµ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥ìÀî±Û¡Ö²ÆµÙ¤ß¥¥Ã¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä
[¤³¤É¤â±ïÆü] ¹çÆ±²ñ¼Ò ±ïÆü²°
[¶²Îµ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼] ¥ï¥Ã¥¯
¡Ö¥¢¥È¥ìÀî±Û¡×¤Ë¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤½¤í¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
Âè1ÃÆ¤Ï8·î2Æü(ÅÚ)¤Ë¡Ö¤³¤É¤â±ïÆü¡×¤ò¡¢Âè2ÃÆ¤Ï8·î16Æü(ÅÚ)¡¢17Æü(Æü)¤ÎÆóÆü´Ö¡¢¡Ö¶²Îµ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤É¤â±ïÆü
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§2025Ç¯8·î2Æü(ÅÚ) 12:00¡Á18:00(ºÇ½ª¼õÉÕ17:30)
¼õÉÕ¡¦²ñ¾ì¡§¥¢¥È¥ìÀî±Û7F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥»¥Ö¥ó¡×
»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡§¼ÍÅª¡¢ÎØÅê¤²¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¹¤¯¤¤¡¢¥è¡¼¥è¡¼¤Ä¤ê ³Æ1²ó100±ß
»²²Ã¾ò·ï¡¡¡§¾®³ØÀ¸°Ê²¼
¡Ö¤³¤É¤â±ïÆü¡×¤Ï¡¢²°Âæ¤Ç¿Íµ¤¤Î¼ÍÅª¡¢ÎØÅê¤²¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¹¤¯¤¤¡¢¥è¡¼¥è¡¼¤Ä¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¶²Îµ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§2025Ç¯8·î16Æü(ÅÚ)¡¢17Æü(Æü) 10:00¡Á17:00(ºÇ½ª¼õÉÕ16:30)
¼õ¡¡¡¡ÉÕ¡¡¡§¥¢¥È¥ìÀî±Û2F ¥â¡¼¥ëÄÌÏ©Ãæ±ûÆþ¤ê¸ý
»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡§1²ó100±ß
»²²Ã¾ò·ï¡¡¡§¾®³ØÀ¸°Ê²¼
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§JRÀî±ÛÀþ¡¦ÅìÉðÅì¾åÀþ¡ÖÀî±Û¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ1Ê¬
¡Ö¶²Îµ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤Ï¥¢¥È¥ìÀî±Û´ÛÆâ6¤«½ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¶²Îµ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡ù
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¶²Îµ¾Ã¤·¥´¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¤³¤É¤â±ïÆü¤ä¶²Îµ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¥¢¥È¥ìÀî±Û¡Ö²ÆµÙ¤ß¥¥Ã¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¡× appeared first on Dtimes.