¥·¡¼¥ë1Ëç100Ëü±ß¤ÎººÄê¤â¡Ä¿Æ¤Î¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËŽ¢À¸Á°¸«ÀÑŽ£¤Ç"¥¬¥é¥¯¥¿"¤Î²ô¤Ë¤Ä¤¤¤¿¶Ã¤¤ÎÁíÉ¾²Á³Û
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ã¶ÌÚ¿ðÊæ¡Ø¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤²ð¸î¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿Æ¤Î¡ÖÀ¸Á°À°Íý¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡ÊÁ°²ó¸¶¹Æ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÄÌ¤ê¡Ë¡ÖÀ¸Á°À°Íý¡×¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÌÌÅÝ½¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È²¡¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ê1¡Ë¼Ì¿¿¤Î¡ÖÀ¸Á°À°Íý¡×
¼Ì¿¿¤ÎÀ°Íý¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤À¡£
¤Þ¤º¡¢ÂçÄÅ¤µ¤ó¤Î¡ÖÀ¸Á°À°Íý¡×¤Î¼ê½ç¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤â¡ÖÍ×¤ë¡¦Í×¤é¤Ê¤¤¡¦ÌÂ¤¤¡¦°ÜÆ°¡×¤ËÊ¬¤±¤ë¤ÈÎÉ¤¤¡£¡ÖÍ×¤ë¡×¤â¤Î¤Ï»Ä¤·¡¢¡ÖÍ×¤é¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Ï¼Î¤Æ¤ë¡£¡ÖÌÂ¤¤¡×¤ÏÈ¾Ç¯¤Ê¤É¤Î´ü¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¡Ö°ÜÆ°¡×¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤Áê¼ê¤ËÅÏ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤â¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ëÊýË¡¤Î¤Û¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¡£º£¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é剝¤¬¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¸ÄÊÌ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤ä¡¢¥Ð¥é¤Î»æ¾Æ¤¼Ì¿¿¤òº¹¤·¹þ¤à¤È¼¡¡¹¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²ð¸î¤ä½ª³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤ÎÀ¸Á°À°Íý¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¸ú²Ì¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤Ð¤«¤ê¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢¼Ì¿¿À°Íý¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤Ä¾¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÊì¿Æ¤È¤½¤ê¤¬¹ç¤ï¤º¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÊì¿Æ¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢¼Ì¿¿À°Íý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Î´ãº¹¤·¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¡Ö»ä¤ÏÊì¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È»×¤¤Ä¾¤·¡¢Êì¿Æ¤ÈºÆ¤Ó¸òÎ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Î½Ö´Ö¤¬¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢£¿Æ¤ÎÀ¸Á°À°Íý¤Ç¡Ö¤ª¶â¡×¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤à
¡Ê2¡Ë²ÁÃÍ¤Î¤ï¤«¤ë¿Í¤ËÂ÷¤·¤¿¤¤
1¡¥ÎÉ¤¤ÊªÉÊ¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥ë¡×
¡ÖÍ×¤ë¡¦Í×¤é¤Ê¤¤¡¦ÌÂ¤¤¡¦°ÜÆ°¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÌÂ¤¤¡×¤ä¡ÖÍ×¤é¤Ê¤¤¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¥´¥ß¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤¹¤ë¤è¤ê¤Û¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤óÉÔÍ×ÉÊÇã¼è¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥ä¥Õ¥ª¥¯¤ä¥á¥ë¥«¥ê¤Ë½ÐÉÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥ë¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ë¡£
¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥ë¡ÊEstate Sales¡Ë¤Ï¡¢°ä»ºÁêÂ³¿Í¤¬¸Î¿ÍÂð¤«¤éÉ¬Í×¤ÊÊªÉÊ¤ò¼è¤ê½ª¤¨¤¿¸å¡¢»Ä¤Ã¤¿²ÈºâÁ´¤Æ¤ò¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥é¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÌ¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢1970Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÅ¾¶Ð¤äÎ¥º§¡¢»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþµï¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥ë¤òËÜ¾ì¤Ç³Ø¤Ó¡¢ÆüËÜ¤ËÉáµÚ¤µ¤»¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥·¥ó¥¥ó¥°ÂåÉ½¡Ê·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¡Ë¤ÎËÙÀî°ì¿¿¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÇäµÑ¤·¤¿ÊªÉÊ¤ÎÈÎÇä±×¤«¤é50¡Á60¡ó¤ò°ÍÍê¼Ô¤ËÅÏ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ÍÍê¼Ô¤ËÂç¤¤ÊÍø±×¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊªÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ò°ÍÍê¼Ô¤È¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é²Á³ÊÀßÄê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎÉ¤¤ÊªÉÊ¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÊ¸²½¤¬¼Ò²ñ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êº¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡×
ÉÔÍ×ÉÊÇã¼è¶È¼Ô¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤Ï¡Ö»ÅÆþÃÍ¡×¡£ÂÐ¤·¤Æ¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥ë¤ÎÀßÄê²Á³Ê¤Ï¡ÖºÇ½ªÈÎÇä²Á³Ê¡×¤À¡£¤½¤Î¤¿¤áÈÎÇä¼ê¿ôÎÁ¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¿ôÇÜ¹â¤¯ÇäµÑ¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÍ×ÉÊÇã¼è¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÏÊªÉÊ¤ÎËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇäµÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊª¤ÎººÄê³Û¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤óººÄê¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤â²ÄÇ½¤À¡£
É®¼Ô¤ÏÉã¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢Êì¤Ë¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Êì¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¸Å¤¤¿Í·Á¤Ï¡¢¿Í·Á¼«ÂÎ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤Î¿Í·Á¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ëÃåÊª¤¬É®¼Ô¤ÎÁ¾ÁÄÊì¤Î¼êºî¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÙÀî¤µ¤ó¤Î¡ÖÂçÀÚ¤Ë°ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼êÊü¤·¤¿ÉÊÊª¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤«¡¢Áê¼ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ä¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥ë¤ÎÆÃÄ§¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥ë¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊª¤Î²ÁÃÍ¤ò¼«Ê¬¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¡£Êª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁÛ¤¤¤ä²ÁÃÍ¤òÁí¹çÅª¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ï¼êÊü¤µ¤º¤Ë²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¡¢¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÇ¦¤Ó¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö°Â¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÃ¯¤«¤Ë¾ù¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿ÆÀ¤Âå¤ÏÂ¿¤¤¡£²È¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤½¤Î¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥»¡¼¥ë¤ä¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Ç²ÁÃÍ¤Î¤ï¤«¤ë¿Í¤ËÂ÷¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼êÊü¤¹ºá°´¶¤â·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¤ª¶â¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¿Æ»Ò¤Ç¡ÖÀ¸Á°À°Íý¡×¤ò¤·¤Æ¡¢ÇäµÑ¤·¤¿¤ª¶â¤ÇÈþÌ£¤·¤¤Êª¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¾®Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ëÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢ÎÉ¤¤³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¤³¤Ã¤½¤ê½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ë¤ä¥«¡¼¥ÉÎà¤¬50Ëü¡Á100Ëü±ß
2¡¥ººÄê³Û1500Ëü±ß?!¡¡¤Þ¤ó¤À¤é¤±¤Î¡ÖÀ¸Á°¸«ÀÑ¡×
¸Å´á¶ñ¡¦¸Å½ñÀÒÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤ó¤À¤é¤±¤Ï¡¢2016Ç¯3·î¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¡ÖÀ¸Á°¸«ÀÑ¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤Þ¤ó¤À¤é¤±WEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤¢¤ëÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ãæ¤Ë¤ÏººÄê³Û¤¬1500Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¸µ¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦ÄÔÃæÍºÆóÏº¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»à¸å¡¢²ÁÃÍ¤¬¤ï¤«¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤é·ù¤À¡×¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥´¥ß¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ïÏ¢µÒ¿ô¿Í¤«¤é¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¤º¤Ã¤È²ÈÂ²¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥³¥½¥³¥½¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡ÖÀ¸Á°¸«ÀÑ¡×¤Ë½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹â³Û¤ÊÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Ë¥³¥½¥³¥½¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾å¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤Ç¤â²ÈÂ²¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¡ÖÀ¸Á°¸«ÀÑ¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢°äÂ²¤¬¤É¤¦½èÊ¬¤¹¤Ù¤¤«¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¤ä¥ª¥ê¥ª¥ó¥·¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥ë¤ä¥«¡¼¥ÉÎà¤Ï50Ëü¡Á100Ëü±ß¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤â¤Î¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ö¥ê¥¤ä¥½¥Õ¥È¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Î´á¶ñÎà¤ÏÃÍÊø¤ì¤·Æñ¤¯¡¢¤É¤ì¤âºº³Û¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡×
Æ±¼Ò¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢É®¼Ô¤Ï¼èºà¤Ç¤Þ¤ó¤À¤é¤±¤ÎÃæÌîÅ¹¤òË¬¤ì¤¿»þ¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢Äï¤¬½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¥·¡¼¥ë¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÃÍ»¥¤Ë¶ÃØ³¤·¡¢¼Â²È¤Ë¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤¿¡£
Âç³Ø¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¡¢·ëº§¤Ê¤É¤Ç¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÊõÃµ¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¼Â²È¤Î¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÎÀ°Íý¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¶½¤À¡£
¢£¡ÖÀ¸Á°À°Íý¡×¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¿Ô¤¯¤·
¡ÖÀ¸Á°À°Íý¡×¤ò»Ï¤á¤ë»þ´ü¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¤¡£¿Æ¤Ï¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÇ¯¡¹¿ÈÂÎ¤¬Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÊÒÉÕ¤±¤äÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÍÁ³ÅÝ¤ì¤ÆÆþ±¡¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹¼÷²½¤¬¿Ê¤àºòº£¡¢100ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍªÄ¹¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤â¹âÎð¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎÏ»Å»ö¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢30¡Á50Âå¤Ï»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ÇË»¤·¤¯¡¢¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤Î²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤ÏÇ±½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
¿Æ¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÁá¤¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢ÂÐÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤ë¡£µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¿Æ¤ÈÏÃ¤¹½¬´·¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡ÊÉ½»²¾È¡Ë¡£
¡ÖÀ¸Á°À°Íý¿ÇÃÇ»Î¡×¤Î»°±ºÌ÷¹¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿Æ¤Ë¡ÖÀ¸Á°À°Íý¡×¤òÂ¥¤¹Á°¤Ë¼«Ê¬¤¬¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤ä¤ê»Ä¤·¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤½¤Î¤¿¤á¤ËÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÀ¸Á°À°Íý¡×¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÌÌÅÝ½¤¤¡Ö°äÉÊÀ°Íý¡×¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¿Æ»Ò¤Ç²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡£1¿Í¤Ç¤Ê¤é¡¢ÊõÃµ¤·µ¤Ê¬¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤Ð³Ú¤·¤¤¡£
¡Ö±ïµ¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö»à¤Ë»ÙÅÙ¤À¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ·É±ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÀ¸Á°À°Íý¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¤¤¤¤¤³¤È¿Ô¤¯¤·¤Î³èÆ°¤¬¡¢¡ÖÀ¸Á°À°Íý¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
Ã¶ÌÚ ¿ðÊæ¡Ê¤¿¤ó¤®¡¦¤ß¤º¤Û¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼
°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£°õºþ²ñ¼Ò¤ä¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢2015Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¥°¥ë¥á¡¦¥¤¥Ù¥ó¥Èµ»ö¤ä¡¢Áòµ·¡¦¤ªÊè¡¦²ð¸î¤Ê¤É½ª³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤Î¼¹É®¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î´ë²èÊÔ½¸¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¼ç¤Ê¼¹É®ÇÞÂÎ¤Ï¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö»Ò°é¤Æ¤È²ð¸î ¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¤Î¸½¼Â¡×¡¢ËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆü¡Ö´°àú¤Ê½ª³è¡×¡Ù¡¢»º·Ð¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ø½ª³èÆÉËÜ¥½¥Ê¥¨¡Ù¡¢Æü·ÐBP Æü·ÐARIA¡Öº£¤«¤é»Ï¤á¤ë¡Ø¿Æ¡Ù¤Î¤³¤È¡×¡¢Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡ØAERA.¡Ù¡¢³ùÁÒ¿·½ñ¡Ø·î´©¡ÖÊ©»ö¡×¡Ù¡¢¹âÎð¼Ô½»Âð¿·Ê¹¼Ò¡Ø¥¨¥ë¥À¥ê¡¼¥×¥ì¥¹¡Ù¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¬¥¤¥É¡×¤Ê¤É¡£2023Ç¯12·î¤Ë¡ØÆÇÊì¤ÏÏ¢º¿¤¹¤ë¡Á»Ò¤É¤â¤ò¡Ö½êÍÊª°·¤¤¡×¤¹¤ëÊì¿Æ¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë´©¹Ô¡£
----------
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ Ã¶ÌÚ ¿ðÊæ¡Ë