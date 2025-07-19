¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡¢1Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í¡¡"CHAEst"¤È¤Î»þ´Ö¤Ë¹þ¤á¤¿´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤¬¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö2025 CHAE JONG HYEOP The 1st Anniversary Fanmeeting in JAPAN "us"¡×¤ò6·î7Æü¡¦8Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Öus¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë8Æü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
³«±é»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤ÎÀ¼¤ÇÆüËÜ¸ì¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥ë¡¼¥ë¤ÎÀâÌÀ¤¬Î®¤ì¡¢ÃúÇ«¤Ê»ÑÀª¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¸ì¤ë´Ú¹ñ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Damons Year¤Î³Ú¶Ê¡ÖF.U.Y¡×¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤ë¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Î²ÎÀ¼¤Ë¡¢CHAEst(¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à)¤¿¤Á¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢²Î¤¤½Ð¤·¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼Õ¤ë»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎMC¡¦Æ£¸¶ÎÑ¸Ê¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ¤Î·Ð°Þ¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ð´é¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö±Ç²è¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²áµî1Ç¯¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£Æî¶Ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÏÃ¤ä¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹Ô¤¤Îµ¡Æâ¤Ç¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØEye Love You¡Ù(TBS·Ï)¤ò»ëÄ°¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤ÎÁÇ´é¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ£¸¶¤«¤é¡ØEye Love You¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÃæÀîÂç»Ö¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬ÆüËÜ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Ï¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤â¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
Â³¤¯¡Ö1st anniversary ¥±¡¼¥¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿¿·õ¤Ë¥±¡¼¥ºî¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Ë¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤È¾Ð¤¤¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¡£´°À®¤·¤¿¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î»þ´Ö¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖCHAEst¤È°ì½ï¤Ë»×¤¤½Ð¤òºî¤ëTo do¥ê¥¹¥È¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤È½©¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Ï¡ÖTo do ¥ê¥¹¥È¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½Õ¡¦²Æ¡¦½©¡¦Åß¤Ë¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤äÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢SNS¤Ç¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò»È¤Ã¤Æ³Æ¼«Åê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢CHAEst¤«¤é¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Ø¸þ¤±¤¿¼ê»æ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤ÏÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÀÅ¤«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¿¼¤¤¿®Íê¤Èå«¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆCHAEst¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß°Ê¾å¤Î¡¢"²ÈÂ²"¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£ÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¤¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤ë»Ñ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
2Éô¤ËÆþ¤ëµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæÎ¢¤ò±Ç¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£³Ú²°¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸Ä¾Á°¤Î¿¿·õ¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ê¤É¡¢"ÁÇ¤Î¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×"¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤µ¤é¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸¤¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¡×¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¦¤µ¤®¤Î¼ª¤òÆ°¤«¤¹¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼ª¤òÆ°¤«¤¹¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Î»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¾Ð´é¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤Ê¤ÉÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â¤·¡¢CHAEst¤È¤Îå«¤¬°ìÁØ¿¼¤Þ¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Krr¤Î¡ÖMy Regards¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬ËÍ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¡¢¤·¤«¤·ÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤¿¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡£¤½¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï´¶Æ°¤È°ÂÅÈ¤ÎÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î»þ´Ö¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¡¢¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡£¤³¤Î1st¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èà¤Î¿ÍÊÁ¤ÈÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡¡
¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ÊüÁ÷¾ðÊó
2025Ç¯8·î2Æü(ÅÚ)20:00¡Á¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥Ö¡Ü¡×¤ÇÊüÁ÷¡ª
¢¨ÄÌ¾ï¤Î·î³Û·ÀÌó¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ªS¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆþÉÔÍ×¤Ç¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤ß¤´¹ØÆþ¤â²ÄÇ½
¡Ö2025 CHAE JONG HYEOP The 1st Anniversary Fanmeeting in JAPAN ¡Æus¡Ç¡×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯6·î8Æü(Æü) ³«¾ì15:00/³«±é16:00
³«ºÅÃÏ¡§¡ãÅìµþ¡ä¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û