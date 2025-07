TBS系大型音楽特番『音楽の日2025』(後2:00〜後9:56)が、きょう19日に放送。タイムテーブルを紹介していく。今年の番組テーマは「ココロ」。音楽で心がときめき、心が震え、心が躍り、心がひとつになる瞬間を届けたいという熱い想いを持った豪華アーティストが、“音楽のチカラ”で心を震わせる名曲を歌唱する。総合司会は、安住紳一郎アナ、江藤愛アナが務める。■『音楽の日2025』タイムテーブル【午後2時台】Aぇ! group♪《A》BEGINNING岡本真夜♪TOMORROWKID PHENOMENON♪ONE DAY郷ひろみ♪2億4千万の瞳 〜エキゾチック・ジャパン〜♪最強無敵のDong Dong Dong!THE JET BOY BANGERZ♪PARTY IN HEREs**t kingz♪Oh s**t!! feat. SKY-HI島津亜矢♪時代超特急♪メタルなかよし中西保志♪最後の雨MAX♪TORA TORA TORAME:I♪MUSEnobodyknows+♪ココロオドルBOYNEXTDOOR♪今日だけI LOVE YOU (Japanese Ver.)LIL LEAGUE♪刺激最優先(※50音順)

【午後3時台】ココロ燃やす4大合唱Aqua Timez♪虹INI♪Party Goes OnCrystal Kay♪恋におちたらJO1♪BE CLASSICSUPER BEAVER♪アイラヴユーSWEET STEADY♪ぱじゃまぱーてぃー!SKY-HI♪At The LastDA PUMP♪U.S.A.乃木坂46♪おひとりさま天国HIPPY♪君に捧げる応援歌M!LK♪イイじゃんLittle Glee Monster♪For Decades(※50音順)【午後4時台】ココロ燃やす4大合唱GRe4N BOYZ×NEWS♪U R not aloneIMP.♪CRUISIN'XG♪IS THIS LOVE&TEAM♪青嵐(Aoarashi)キタニタツヤ♪青のすみか倉木麻衣♪Feel fine!こっちのけんと♪はいよろこんで超ときめき▼(ハート)宣伝部♪超最強BE:FIRST♪SailingMAZZEL♪Seaside Story三浦大知♪BlizzardRIP SLYME♪楽園ベイベーLittle Black Dress♪君は1000%LE SSERAFIM♪ANTIFRAGILE -Japanese ver.-(※50音順)【午後5時台】ココロ燃やす4大合唱SG♪僕らまたILLIT♪Almond ChocolateKis-My-Ft2♪Thank youじゃん! ♪AAOCANDY TUNE♪倍倍FIGHT!CUTIE STREET♪かわいいだけじゃだめですか?コレサワ♪元彼女のみなさまへ櫻坂46♪UDAGAWA GENERATION三代目 J SOUL BROTHERS♪R.Y.U.S.E.I.Superfly♪僕のことHANA♪ROSEFRUITS ZIPPER♪かがみ(※50音順)【午後6時台】ココロ燃やす4大合唱WEST.♪アンジョーヤリーナココロ燃やすお祭りソングDa-iCE♪Tasty Beating SoundSP企画「ココロの歌プロジェクト」HIDE(GRe4N BOYZ)が『音楽の日』のために作詞・作曲MIGOPPER!(ミゴッパー)「平成世代」ISSA(DA PUMP)「昭和世代」郷ひろみ「平成世代」藤本美貴(モーニング娘。OG)「令和世代」FRUITS ZIPPER「令和世代」M!LK♪ウタウタイILLIT♪MagneticKing & Prince♪HEART ♪シンデレラガールSUPER BEAVER♪名前を呼ぶよSixTONES♪GONG ♪BOYZtimelesz♪Rock this PartyNEWS♪チャンカパーナ乃木坂46♪ガールズルールMrs. GREEN APPLE♪ライラック ♪ダーリンLittle Glee Monster♪好きだ。(※50音順)【午後7時台】Da-iCE♪スターマイン日向坂46♪ドレミソラシドWEST.♪ええじゃないかAKB48♪Oh my pumpkin!♪ポニーテールとシュシュNumber_i♪GOAT ♪INZM ♪GOD_i(※50音順)東京ディズニーリゾート(R)スペシャルパフォーマンス東京ディズニーランド(R)および東京ディズニーシー(R)さまざまなエリアを舞台に、珠玉の名曲の数々を、豪華アーティストたちが歌い繋ぐ!ME:I×IS:SUE♪ジャンボリミッキー!HANA(CHIKA・KOHARU・JISOO)ディズニー映画『モアナと伝説の海』より♪どこまでも 〜How Far I'll Go〜中島健人・昆夏美ディズニー映画『アラジン』より♪ホール・ニュー・ワールド石丸幹二×新妻聖子×宮野真守×昆夏美×小林唯東京ディズニーシー(R)で長年愛される楽曲♪コンパス・オブ・ユア・ハートLittle Glee Monsterディズニー映画『アナと雪の女王』より♪レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜新妻聖子×清水美依紗ディズニー映画『アナと雪の女王』より♪生まれてはじめて大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)ディズニー映画『ピノキオ』より♪星に願いをMrs. GREEN APPLE東京ディズニーリゾート(R)夏のスペシャルイベントを彩る最新曲♪Carrying Happiness(※順不同)【午後8時台】WEST.♪怪獣の花唄Crystal Kay♪何度でもこっちのけんと♪さよならエレジー島津亜矢♪幾億光年増田貴久(NEWS)♪瞳をとじて森山直太朗♪生きとし生ける物へ(※50音順)【午後8時台〜9時台】ダンス企画!総勢95名が魅せる!“DREAM DANCE”年に1度、日本エンタメ界がひとつになって贈る『音楽の日』の「ダンス企画」。今年は“DREAMDANCE”と銘打ち、日本を代表する芸能事務所の精鋭メンバーたちが“ドリームチーム”を結成。『音楽の日』でしか見られない、夢のダンスショーが開幕!!LDHグループ選抜チーム中務裕太・小森隼(GENERATIONS)、陣・山本彰吾(THE RAMPAGE)、松井利樹(BALLISTIK BOYZ)、SHOW・TAKUMI・HINATA・TAKI(THE JET BOY BANGERZ)坂道グループ選抜チーム金川紗耶・小川彩(乃木坂46)、村井優・村山美羽(櫻坂46)、高橋未来虹(※高=はしごだか)・清水理央(日向坂46)s**t kingz選抜チームYUUKI(IS:SUE)、NAOKO(HANA)、かれん(Little Glee Monster)、武知海青(THE RAMPAGE)、RYUHEI(BE:FIRST)、マサヒロ(超特急)スターダスト選抜チームユーキ・マサヒロ・アロハ(超特急)、志村玲於(SUPER★DRAGON)、EIKU・HAYATO(ONE N' ONLY)、長野凌大(原因は自分にある。)、FUMIYA(BUDDiiS)、山本龍人(ICEx)、森田璃空(Lienel)STARTO ENTERTAINMENT選抜チーム神山智洋(WEST.)、末澤誠也・草間リチャード敬太(Aぇ! group)、永岡蓮王・井上一太(AmBitious)HYBE選抜チームFUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO(&TEAM)、京助・礼央(aoen)BMSG選抜チームSOTA・SHUNTO・RYUHEI(BE:FIRST)、RAN・SEITO・RYUKI・TAKUTO(MAZZEL)、Aile The Shotaライジングプロダクション選抜チームMAX、YORI・TOMO・KIMI・U-YEAH(DA PUMP)、Lead、小池成(プラチナボーイズ)LAPONE選抜チームLAPONE ENTERTAINMENT川尻蓮・豆原一成(JO1)、木村柾哉・西洸人(INI)、田中笑太郎・谷口太一(DXTEEN)LAPONE GIRLSAYANE・SUZU(ME:I)、RINO・YUUKI(IS:SUE)ハーフタイムショーダンスバトル中務裕太・TAKUMI(LDHグループ選抜チーム)、アロハ(スターダスト選抜チーム)、NICHOLAS(HYBE選抜チーム)、RAN・SEITO(BMSG選抜チーム)、TOMO(ライジングプロダクション選抜チーム)次世代ダンスパフォーマンスSEIYA・SHOW(BUDDiiS)、志賀李玖・筒井俊旭・竹野世梛(ICEx)、芳賀柊斗・高桑真之(Lienel)、KID PHENOMENON、RUI・TAIKI・YUTA・KEI・COTA・TAICHI・HAL(BMSG TRAINEE)【午後9時台】ココロひびけ。Snow Man『音楽の日』5曲メドレー今年デビュー5周年を迎えた国民的アイドルグループ・Snow Manによる、日本中の“ココロ”を元気にするSPメドレー企画Snow Man♪D.D. ♪HELLO HELLO♪涙の海を越えていけ ♪Dangerholic♪ブラザービート(※順不同)