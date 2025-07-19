¡ØÎÎÌ±0¿Í¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÊÕ¶ÎÎ¼çÍÍ¡Ù¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡¡PV¸ø³«¤Ç½Ð±é¤Ï¾¾ÅÄ·ò°ìÏº¡¢¼ã»³»í²»
¡¡¾®Àâ¡ØÎÎÌ±0¿Í¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÊÕ¶ÎÎ¼çÍÍ¡Ù¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡£¥Ç¥£¥¢¥¹Ìò¤Ï¾¾ÅÄ·ò°ìÏº¡¢¥¢¥ë¥Ê¡¼Ìò¤Ï¼ã»³»í²»¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÎÎÌ±0¿Í¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÊÕ¶ÎÎ¼çÍÍ¡ÙPV
¡¡´ÆÆÄ¤Ïº£Àô¸°ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï²¬ÅÄË®É§¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÄÚ»³·½°ì¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ïanimation studio42¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¿·ÊÆÎÎ¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¡¢ÀÄ¤¤³Ñ¤ò»ý¤Äµ´¿ÍÂ²¤ÎÌ¼¥¢¥ë¥Ê¡¼¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢·õ¤ÈËâË¡¤ÎÎÎÃÏ³«Âó¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á²½¤òµÇ°¤·¤ÆPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÎÎÌ±0¿Í¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÊÕ¶ÎÎ¼çÍÍ¡ÙPV
¡¡´ÆÆÄ¤Ïº£Àô¸°ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï²¬ÅÄË®É§¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÄÚ»³·½°ì¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ïanimation studio42¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¿·ÊÆÎÎ¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¡¢ÀÄ¤¤³Ñ¤ò»ý¤Äµ´¿ÍÂ²¤ÎÌ¼¥¢¥ë¥Ê¡¼¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢·õ¤ÈËâË¡¤ÎÎÎÃÏ³«Âó¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á²½¤òµÇ°¤·¤ÆPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£