¥¤¥Á¥í¡¼Ä¶¤¨¡©¡¡¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¤¬¿äÄê£¸£·¥á¡¼¥È¥ë½õÁö¤Ê¤·¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¡É
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡½¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ê£±£¸Æü¡¢ÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡á¥È¥¥¥ë¥¤¥¹¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î£Ò¡¦¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã³°Ìî¼ê¤¬¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ç±¦Íã¿¼¤¯¤«¤é»°ÎÝ¤Ø¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Áö¼Ô¤ò»É¤¹¡È¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£³²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬±¦ÍãÀþ¤ØÂçÈôµå¡£±¦Íã¤Î¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¤¬¤æ¤Ã¤¿¤êÁö¤Ã¤ÆÊáµå¤¹¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Ã¤È²óÅ¾¤·¤Æ½õÁö¤Ê¤·¤Ç»°ÎÝ¤ØÁ÷µå¡£¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹»°ÎÝ¼ê¤Þ¤ÇÆÏ¤¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿ÆóÎÝÁö¼Ô¥Ó¥Ð¥¹¤ò»É¤·¡¢Ê»»¦¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡½õÁö¤Ê¤·¤Ç¿äÄê£¸£·¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¡È¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¡É¡££Í£Ì£Â¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤â¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡¡¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã£Ê£ò¤Î¥¥ã¥Î¥óË¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼Æ°²è¤òÂ®Êó¡£¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¤âÂçË¤¤ò·â¤Ä¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç²ñ¿´¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤´µ¡·ù¤À¤Ã¤¿¡£