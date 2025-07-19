¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ë¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ë¡Ä¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡È»Ò¤É¤â¤ÎÌ£Êý¡É¤¬Áý¤¨¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
X¤Ç¡È¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï£··î¾å½Ü¤Î¤³¤È¡£¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤äÊÝ¸î¼Ô¤¬¼ÂÂÎ¸³¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡×¡ÖÈà¤é¤ÏºÇ¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤Âç¿Í¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬°î¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ë¤Ê¤¼¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Î¼ÂÂÖ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢Ê£»¨¤ÊÌäÂêÅÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸½Ìò¶µ»Õ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ÎÌäÂêÅÀ
¡Ö¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÌóÂ«¤Î¤â¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×
¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ï1995Ç¯¤ËÁ´¹ñ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Î£¹³ä¤Î¸øÎ©³Ø¹»¡Ê¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¡Ë¤ÇÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÇº¤ß¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢¶µ°÷¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤«¤éÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢³Ø¹»À¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈÀ®ÀÓ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¡É¹»Æâ¤Ë¤¤¤ë¿È¶á¤ÊÂç¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«ÅìµþÅÔºß½»¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤¬²æ¤¬»Ò¤Î¡Ö¿Í´ÖÉÔ¿®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£
¡Ö¸½ºß¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î¹â¹»£³Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ë¡Øºî¤ê¾Ð¤¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÌóÂ«¤Î¤â¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢¿ôÆü¸å¡¢Ã´Ç¤¤«¤é¡ØÌµÍý¤Ë¾Ð¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ì¼¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤äÂç¿Í¤ØÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤äÃ´Ç¤¤ËÏÃ¤·¤Å¤é¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹»Æâ¤Ç¶¦Í¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁêÃÌÆâÍÆ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤»¤á¤Æ¡¢¡Ø¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¡ØÉú¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡Ù¤ò»Ò¤É¤â¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ËÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë½ý¸ý¤ò¹¤²¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Î·²ÇÏ¸©ºß½»¤ÎE¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÉã¿Æ¤Ë·ã¤·¤¤Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤Î¤³¤È¤ò¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ËÁêÃÌ¡£¤À¤¬¡¢°ì½µ´Ö¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤½¤ì¤¬Î¾¿Æ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢Éã¿Æ¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇË½ÎÏ¤Ï¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö³Ø¹»¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ìÁØ¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß17ºÐ¤Ë¤Ê¤ëºë¶Ì¸©ºß½»¤ÎS¤µ¤ó¤À¡£
¡ÖÍ§¿Í´Ø·¸¤ÇÙæ¤á»ö¤¬¤¢¤êÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌµÍýÌðÍý¤ËÃ´Ç¤¤«¤é¥«¥¦¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤è¤êÂçÊÑ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡£È±¤ÎÌÓÈ´¤±¤Á¤ã¤¦»Ò¡¢ÏÃ¤¬°ì¸À¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ìÊòÁ³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢·ë¶ÉÃ¯¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤À¤±¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢³Ø¹»¤Ø¹Ô¤±¤Ð¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Î¼êÊÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬·ù¤Ç¡¢°Ê¹ßÃæ³Ø¤Ë¤ÏÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÁêÃÌ¤òLINE¤äweb¾å¤Ç¼õ¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡×¤ÈÍøÍÑ¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸¤â¤¤¤¿¡£
¿®Íê´Ø·¸°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¡ÄÀìÌç²È¤Î¸«²ò¤Ï¡©¡¡
¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤¬À©ÅÙ²½¤µ¤ì¤ëÁ°¡¢Ä´ºº¸¦µæ°ÑÂ÷»ö¶È¤ÎÃÊ³¬¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ç¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤òÌ³¤á¤ë¿´Íý³Ø¼Ô¤Î±°°æ¿¿»Ë»á¤Ë¡¢¹»Æâ¤Ç¤ÎÁêÃÌÆâÍÆ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤ÉÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¼éÈëµÁÌ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Áー¥à¤Ç¤Î¼éÈëµÁÌ³¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤Ï¡£³Î¤«¤Ë¡¢¡ØÃ´Ç¤¤¬¶ì¼ê¤À¡Ù¤È¤«¡¢LGBTQ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¡¢¡ØÉú¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÇ°¤ò²¡¤µ¤ì¤¿ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤Î¶¦Í¤ò¹µ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Èó¾ï¶Ð¤Î¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ï¡¢Î©¾ì¤â¼å¤¯ÂÐ¾Ý¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ò²¿¤â¶¦Í¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð³Ø¹»¤Ç¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Æñ¤·¤¤Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï³Ø¹»Â¦¡¢¶µ°÷¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
Ê¸²Ê¾Ê¤Ç¤Ï¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â»Ü¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡È¼éÈë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¼éÈë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÁêÃÌÆâÍÆ¤òÈëÌ©¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤¿¤À¤·Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¡¢Â¾¼Ô¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¼«¿È¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÈÈºá¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤½¤Î¤«¤®¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Õ¡ÊÊ¸Éô²Ê³Ø¾ÊHP¤è¤ê¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁêÃÌ¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò¼é¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¥Áー¥à¤Ç¤Î¼éÈëµÁÌ³¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Î¤è¤¦¤À¡£
»Ò¤É¤â¤È¤ÎÈëÌ©¤ò¼é¤ê¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤â¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¶µ°÷Â¦¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¿®Íê´Ø·¸°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤À¡£»³Íü¸©¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëYÀèÀ¸¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö½µ£±²ó¡¢Ëè½µ¿åÍËÆü¤Î¸á¸å¤ËÊ£¿ôÌ¾¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤¬½çÈÖ¤Ç¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦°÷¼¼¤Ë¾ïÀß¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÇ½ÎÏ¤Îº¹¡É¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¶µ°÷¤äÀ¸ÅÌ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¡ØÉÔÅÐ¹»¤Ï´Å¤¨¡Ù¡ØÇº¤ß¤¬Âç¤²¤µ¡Ù¤ÈÆÍ¤Êü¤¹¿Í¤â¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î¸å¤ËÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤â¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿®ÍÑ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¸å¡¢À¸ÅÌ¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈµÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤·Äê´üÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼Ô¤Ë¤Ï¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÇ½ÎÏ¤Îº¹¤òÌµ¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤³¤ì¤ò±°°æ»á¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡ÖÇ½ÎÏ¤Îº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°À©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢Î×¾²¿´Íý»Î¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢Àº¿À²Ê°å¤Î¤Ê¤É¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤ÇÃ´¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¹»ÇÛÃÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤³¤È¤ÇÍ»ñ³Ê¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ë¡ÈÁêÅö¤¹¤ë¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¡¢Î×¾²·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¡¢¿´Íý³Ø²Ê¤ÎÂ´¶È¼Ô¡¢¸½¾ì·Ð¸³¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤â³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ¿´Éô¤Ë¤ÏÍ»ñ³Ê¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤¿¤á¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ¤Ç¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Î¸Û¤¤»ß¤á¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¤ÏÍ»ñ³Ê¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯Ç½ÎÏ¤Ëº¹¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤âÇ½ÎÏ¤Îº¹¤òºî¤ëÍ×°ø¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö1¿Í¿¦¾ì¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¶µ°÷¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀèÇÚ¤ò¸«¤ÆÆü¡¹¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¾ì¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Îºß¤êÊý¤¬¤Þ¤À¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â°ì°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¡¢¸½¾ì¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤Î¤â¤È¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡ÊÍýÇ°¡Ë¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤â¤½¤â¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©
¤½¤â¤½¤â¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£±°°æ»á¤ÏÎÏ¶¯¤¯¡ÖÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¡¢²ÈÄí´Ä¶¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¸¤á¤äÉÔÅÐ¹»¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤Ê¤É¤ÎÆÃÀ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÀ¸¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤³¤È¡¢µÕ¤ËÀèÀ¸¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤ËÄ¾ÀÜ¤Ï»ØÅ¦¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊì¡ÉÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡ÊÊÝ¸î¼Ô´Þ¤à¡Ë¤È³Ø¹»Â¦¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»¨ÃÌ¤ä¿´ÇÛ»ö¡¢»þ¤Ë¤ÏÉ×ÉØ´Ö¤ÎÁêÃÌ¤âµ¤·Ú¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸µµ¤¤Î¸»¤Ç¤¢¤ë²ÈÄí¤¬¾Ð´é¤Ë°î¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¿Æ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤â²æ¡¹¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤¹¡×
±°°æ»á¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÂºÝ¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£ÅìµþÅÔºß½»¤ÎT¤µ¤ó¤Ï¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤¬¾®³Ø2Ç¯À¸¤Îº¢¡¢ÆþµéÀè¤ÎÊÑ¹¹»þ¤Ë¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂ©»Ò¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Ä°³Ð²áÉÒ¤ÎÆÃÀ¤â¤¢¤ë¤¿¤áÆþ³ØÅö»þ¤«¤éÆÃÊÌ»Ù±ç³Øµé¡Ê°Ê²¼¡¢»Ù±çµé¡Ë¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶èÆâ¤Ç»Ù±çµé¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®³Ø¹»¤ÏÅö»þ3³ä¼å¡£³Ø¶èÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë»Ù±çµé¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çº¤ó¤ÀËö¡¢2ºÐ¾å¤ÎÄ¹½÷¤ÈÆ±¤¸ÄÌ¾ï³Øµé¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆü¡¢µ¢¤ê¤Î²ñ¤Î»þ´Ö¤ËÅ¾¤ó¤Ç²ø²æ¤ò¤·¡¢Ã¯¤Ë¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¤Ëµã¤¤Ê¤¬¤éµ¢Âð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¤¤È´¶¤¸¡¢¶è¤Î½¢³ØÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î´õË¾¤ËÈ¿¤·¤¿³Ø¹»¤ò´«¤á¤é¤ìÍîÃÀ¡£¹»Æâ¤Î¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢ÅÔºÎÍÑ¡¢¶èºÎÍÑ¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤¬¾ï»þ2Ì¾¤ª¤ê¡¢É¾È½¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿ÅÔºÎÍÑ¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¢³ØÁêÃÌ¤ÎÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Â¾¤Î»öÎã¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Â©»Ò¤Î¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò¤â²¿ÅÙ¤«¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¿È¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾®³Ø3Ç¯»þ¤ËÂ©»Ò¤Ï´õË¾¤·¤¿»Ù±çµé¤ËÅ¾³Ø¡£³Ú¤·¤¯ÅÐ¹»¤·¡¢Â´¶È¤Þ¤ÇÌµ»ö¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎK¤µ¤ó¤â¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë°ì¿Í¤À¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦Åö»þÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿K¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤²Ã¸º¤ËÀ¸¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¡£º£¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£
Â¿ÍÍ²½¤Î»þÂå¤Ç¤½¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¹â¤Þ¤ë¥¹¥¯ー¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡£¿¿¤Î¡È»Ò¤É¤â¤ÎÌ£Êý¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¹Í¤¨Ä¾¤¹¤È¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿»³ÅÄÀéÊæ¡¡½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ