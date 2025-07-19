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¡ö4¡¡Æ¦Å¥¡Ö½éÃµPolis 2.0¡§î²¸þïð¸°É¾ÏÀÌÖÍí¡×2023Ç¯8·î22Æü¡£https://matters.town/a/sxvszkiidvhz
¤Þ¤¿¥ªー¥É¥êー¡¦¥¿¥ó¤Î¼¡¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â»²¾È¡£Audrey Tang, ¡ÈConversation with Yasmin Green and Örkesh Dölet,¡É Ministry of Digital Affairs, Oct 18, 2023.¡¡https://moda.gov.tw/en/press/background-information/8655
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ISBN¡§ 978-4-08-721369-0
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