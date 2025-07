²Ö²Ð¡ß¥É¥í¡¼¥ó¡ß¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¤Î³Ú¶Ê¤¬ÁÕ¤Ç¤ëÌë¶õ¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¡ªShiny Sparklers Symphony

ホロライブプロダクション設立8周年を記念し、花火・ドローン・音楽が融合した体験型エンターテインメントイベント「Shiny Sparklers Symphony」を、2025年9月6日(土)に千葉県立幕張海浜公園 幕張の浜にて開催します。

Shiny Sparklers Symphony

日時 : 2025年9月6日(土)

16:30開場/18:30開演(20:30終演予定)

※雨天決行(荒天・時化時は中止)

会場 : 千葉県立幕張海浜公園 幕張の浜

主催 : WONDERFUL花火開催委員会

後援 : 千葉市

■ホロライブ0期生の“声”とともに体感する、新たな音楽花火体験

このイベントでは、ホロライブ0期生 ときのそらさん、ロボ子さん、AZKiさん、さくらみこさん、星街すいせいさんによるオーディオコメンタリーを聴きながら、花火とドローン演出を楽しめます。

■花火・ドローン・楽曲が完全シンクロ、ホロライブプロダクションの世界観を現実の夜空に表現

使用楽曲はホロライブのオリジナル楽曲のみで構成。

数々のIPコンテンツとコラボしたショーを手掛ける演出家が歌詞や曲調、世界観に合わせて花火の色・形・タイミングを緻密に設計し、音楽と花火が調和をした演出を実現。

タレントとファンが同じ空の下で花火・ドローンショーを見ながら一緒に楽しめる一夜限りのスペシャルイベントをぜひご体験ください。

■演出チームに日本トップクラスの会社が集結

●花火演出:日本橋丸玉屋

国内最大手の花火の製造・企画・演出・制作会社

国内の大型花火大会や有名テーマパークでの花火ショーを数多く手掛ける

IPコンテンツとコラボした花火ショーも多数担当

●ドローン演出:株式会社レッドクリフ

国内最大手のドローンショー制作・運営会社

大型のドローンショーを数多く担当し、日本最多数のドローン飛行記録も保有

IPコンテンツとコラボしたドローンショーを多数担当

■チケット

〈2025年7月18日21時より先行受付開始!〉

【1次先行販売(抽選)】

受付期間:2025年7月18日(金) 21:00〜7月27日(日) 23:59

当落発表:2025年7月31日(木) 18:00

入金期限:2025年8月4日(月) 23:59

枚数制限:お1人様4枚まで申込み可能

(車椅子席についてはお1人様3枚まで申込み可能)

応募方法:チケットぴあの会員登録(無料)で応募可能

【2次先行販売(抽選)】

受付期間:2025年7月31日(木) 19:00〜8月11日(月・祝) 23:59

当落発表:2025年8月14日(木) 18:00

入金期限:2025年8月18日(月) 23:59

枚数制限:お1人様4枚まで申込み可能

(車椅子席についてはお1人様3枚まで申込み可能)

応募方法:チケットぴあの会員登録(無料)で応募可能

【一般発売(先着)】

販売期間:2025年8月16日(土) 19:00〜

※先着販売のため、枚数に達し次第販売終了となります。

チケット券種

・S席(配信チケット&グッズ付き) 15,300円(税込)

・S席 9,800円(税込)

・A席(配信チケット&グッズ付き) 13,500円(税込)

・A席 8,000円(税込)

・B席(配信チケット&グッズ付き) 12,500円(税込)

・B席 7,000円

・カメラマンチケット(配信チケット&グッズ付き) 25,500円(税込)

・カメラマンチケット 20,000円

・車椅子席(配信チケット&グッズ付き) 15,300円(税込)

・車椅子席 9,800円(税込)

※入場特典として、「LEDリストバント」および「hololive OFFICIAL CARD GAME」の本イベント限定デザインカード1枚をプレゼントします。

※グッズ付きチケットは購入特典として、「クリアチケットホルダー」が付属します。

※車椅子席は同伴者の方も車椅子席チケット各種より選んで購入ください。

※6歳以下入場無料(但し、お座席が必要な場合は有料)

※チケットの発券開始は公演日の2週間前を予定しています。

■イベントオフィシャルグッズ

〈2025年7月18日21時より販売開始!〉

グッズ用の等身ラスト、ミニキャライラストも公開

等身イラスト:ゆっ子様

ミニキャライラスト:柏瀬かるね様

KV、立ち絵、ミニキャラのビジュアルを使用したグッズを複数販売予定

■グッズラインナップ

・アクリルスタンド

・Tシャツ

・うちわライト

・ポケット付きマフラータオル

・てぬぐい

・法被

・チェキ風フォトフレーム

・スマホストラップ

・クリアチケットホルダー

・ショッピングバッグ

■ランダム商品

・ランダムアクリルキーホルダー

・ランダム缶バッジ

当日販売、事後通販も実施予定(詳細については後日公開予定です)

