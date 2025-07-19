Ž¢Ä®¤ÎÉÂ±¡¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëŽ£°å»Õ¤¬¸ì¤ë°åÎÅ¤Î°Å¹õ»þÂå
°å»ÕÉÔÂ¡¢´Ç¸î»ÕÉÔÂ¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§kai¡¿PIXTA¡Ë
¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ãæµ¬ÌÏÉÂ±¡¤¬¡¢¼¡¡¹¤ËÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥í¥³¥í¤ÈÊÑ¤ï¤ë¸üÏ«¾Ê¤ÎÀ¯ºö¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢°ì»þ¤ÏÇËÃ¾À£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤â¤¢¤ë¡£½»Ì±¤¬¹âÎð²½¤·¤¿²¼Ä®¤ÎÉÂ±¡Ä¹¤Ï¡¢¤³¤Î°åÎÅÀ©ÅÙ¤Î²á¹ó¤Ê¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î°åÎÅ¤È²ð¸î¤ò¥À¥á¤Ë¤·¤¿¸¶°ø¤ò»ØÅ¦¡£ÆüËÜ¤Î°åÎÅÊø²õ¤òÂçÃÀ¤ËÍ½Â¬¤¹¤ë¡£
¤¢¤È5Ç¯¤Ç¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬Ä®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÏ¹ö¤ò²óÈò¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤¤¤Þ¤¬ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡½¡½¡Ê·§Ã«褚²ÂÃø¡Ø2030¡½2040Ç¯ °åÎÅ¤Î¿¿¼Â-²¼Ä®ÉÂ±¡Ä¹¤À¤«¤é¸«¤¨¤ë°åÎÅ¤ÎËöÏ©¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¡£Á´3²ó¤Î2²óÌÜ¡Ë¡£
2030Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°åÎÅ¤Î°Å¹õ»þÂå
À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ï¡¢ÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬50Âå¸åÈ¾¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ë2030Ç¯¤«¤éµÞ·ã¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¡£15¡Á64ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤¬Áí¿Í¸ý¤Î6³ä°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï«Æ¯¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¤Æ644Ëü¿Í¤â¿Í¼ê¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¤Î¿ä·×¤â¤¢¤ë¡£
°å»ÕÉÔÂ¡¢´Ç¸î»ÕÉÔÂ¤â²ÃÂ®¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
Åìµþ23¶èÆâ¤Ç¤µ¤¨¡¢¤¹¤Ç¤Ë°å»Õ¤¬½¸¤Þ¤é¤º¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤¬¿ÇÎÅÉÔÇ½¤Ë´Ù¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Î½Õ¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¤¢¤ëÉÂ±¡¤Î¿ÕÂ¡Æâ²Ê¤¬°å»ÕÉÔÂ¤ÇÆ©ÀÏ¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤º¡¢¿ÕÂ¡´ØÏ¢¤Î¼ê½Ñ¤âÃÇ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¿ÕÂ¡Æâ²Ê¤Î°å»Õ¤¬ÆÍÁ³Âà¿¦¤·¡¢µÞ¤¤ç°å»Õ¤òÊç½¸¤·¤¿¤¬Èó¾ï¶Ð¤Î°å»Õ1Ì¾¤·¤«¸Û¤¨¤º¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿Æ©ÀÏ´µ¼Ô¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂ¾¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ôÇ¯Á°¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢ÅÔÆâ¤ÎÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢Ëã¿ì²Ê°åÉÔÂ¤Ç¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢³°²Ê°åÉÔÂ¤Ç³°²Ê¤Î¿ÇÎÅ¤ò¤ä¤á¤¿¤ê¤·¤¿¡£°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤Î°åÎÅ¿¦¤Ï¡¢Á°¤ÎÉÂ±¡¤ÇÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤«¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¾¿¦¤Ï´ÊÃ±¤À¡£Ëã¿ì²Ê°å¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë°å»Õ¤âÂ¿¤¯¡¢¾ï¶ÐËã¿ì²Ê°å¤¬Â¤ê¤º¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤À¡£
°åÎÅ¿¦¼ï¤Ë¸Â¤é¤º¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¼ï¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
¹ñ¤¬¿Í¼êÉÔÂÂÐºö¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢65¡Á74ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¸µµ¤¤Ê¹âÎð¼Ô¤Î³èÍÑ¤À¡£65¡Á74ºÐ¤Þ¤Ç¤Î·ò¹¯¤Ç°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¹âÎð¼Ô¤¬Æ¯¤±¤ÐÏ«Æ¯ÎÏ¤Î¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤Ï´Ë¤ä¤«¤ÇºÑ¤à¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â70Âå¤Ç¹âÎð¼Ô¤À¤¬¡¢¸½ºß¤âÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹¤È¤·¤Æ¿ÇÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Åö±¡¤¬¿·ÉÙ»ÎÉÂ±¡¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¦°åÎÅ¡¦²ð¸î»ÜÀß¥Á¥§¡¼¥ó¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤âÇ§ÃÎ¾É³°Íè¤òÃ´Åö¤·¡¢Â¾±¡¤Ç¼£ÎÅ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
65ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â»Å»ö¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÍªÄ¹¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¼ûÍ×¤ÏÂçÉý¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¡£2025Ç¯°Ê¹ß¤Ï¸å´ü¹âÎð¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤85ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬2040Ç¯¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·Â³¤±¤ë¤«¤é¤À¡£
2022Ç¯9·îËö»þÅÀ¤Î¡Ö²ð¸îÊÝ¸±»ö¶È¾õ¶·Êó¹ð¡×¤«¤é»»½Ð¤µ¤ì¤¿75¡Á79ºÐ¤ÎÍ×²ð¸îÇ§ÄêÎ¨¤Ï11.9¡ó¤À¤¬¡¢85ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï57.7¡ó¡£Ä¹À¸¤¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÍ×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¡£
Åö±¡¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î°åÎÅÎÅÍÜ·¿¤ä²ð¸îÎÅÍÜ·¿¤ÎÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬85ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡£85ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤ë¤·¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÊÒÊý¤Î¼êÂ¤¬Ëãáã¤·¤¿¤ê¸À¸ì¾ã³²¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤ªÇ¯´ó¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°åÎÅ¡¦²ð¸î¶È³¦¤ÏËüÇ¯¿Í¼êÉÔÂ
°åÎÅ¤ä²ð¸î¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢º£¤Ç¤â°åÎÅ¡¦²ð¸î¶È³¦¤ÏËüÇ¯¿Í¼êÉÔÂ¤Î¾õÂÖ¤À¡£
Åìµþ¤ÎÅÔ¿´¤Ë¶á¤¤»ä¤ÎÉÂ±¡¤äÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¤µ¤¨¡¢´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤òÊç½¸¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¿Íºà¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£´Ç¸î»Õ¤ä°å»ÕÉÔÂ¤ÇÊÄ±¡¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÉÂ±¡¤â¤¢¤ë¡£
»ä¤ÎÉÂ±¡¤¬¤¢¤ëÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î²Æ¡¢60Ç¯°Ê¾å¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¤ª»º¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿»º±¡¤¬ÊÄ±¡¤·¤¿¡£19¾²¤ÎÍ¾²¿ÇÎÅ½ê¤Ç¡¢Å´¶Ú6³¬·ú¤Æ¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê»º±¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°å»Õ¤È´Ç¸î»Õ¡¢½õ»º»Õ¤Ê¤É¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯24»þ´ÖÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Í×°ø¤À¤Ã¤¿¤È¿Í¤Å¤Æ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°åÎÅË¡¤Ç¤Ï¡¢20¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤òÆþ±¡¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤òÍ¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¤Ä¤Þ¤ê20¾²°Ê¾å¤òÉÂ±¡¡¢Æþ±¡»ÜÀß¤¬¤Ê¤¤¤«19¾²°Ê²¼¤Î´µ¼Ô¤òÆþ±¡¤µ¤»¤ë»ÜÀß¤òÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¿ÇÎÅ½ê¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°å»ÕºÎÍÑ¤ÎÀ®¸ùÊó½·¤Ï200Ëü±ß
»ä¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ëº£¤Î¤È¤³¤í°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï½¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¡¢´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊç½¸¤Ë¤Ï¡¢¹¹ðÎÁ¤äÊç½¸¥µ¥¤¥È¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤«¤Ê¤ê¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡£1¿Í¤Î¾ï¶Ð¤Î°å»Õ¤òÃµ¤¹¾ì¹ç¡¢¹¹ðÎÁ¤äÊç½¸¥µ¥¤¥È¤ÎÀ®¸ùÊó½·¤Ç200Ëü±ß¶á¤¯¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£
¿ÇÎÅÊó½·¤ÇÆþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¼ýÆþ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤âº£¸å¿¤Ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÄÂ¶â¤äÏ«Æ¯¾ò·ï¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤¿Íºà¤Ï½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£°å»Õ¤ä´Ç¸î»ÕÊç½¸¤Î¹¹ðÎÁ¤Ê¤É¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç·Ð±Ä¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô¼«¿È¤âÈèÊÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ÊÄ±¡¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£»ä¤ÎÉÂ±¡¤â¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤Ã¤¯¤ËÊÄ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
Àîºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¡¢138¾²¤ÎµÞÀ´üÉÂ±¡¤Ç¤¢¤ëÂç³ØÉÂ±¡¤ÎÊ¬±¡¤âÊÄ±¡¤·¤¿¡£¡Ö°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Ç¡¢µ¬Äê»þ´Ö°Ê¾å¤Î»Ä¶È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°å»Õ¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼ý»Ù¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤À¤È¤¤¤¦¡£
Âç³ØÉÂ±¡¤ÎÊ¬±¡¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎµßµÞ°åÎÅ¤òÃ´¤¤¡¢¾Ã²½´ï¤äÇ¾·ì´É¼À´µ¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿ÉÂ±¡¤À¡£º£¸å¡¢¹âÎð²½Î¨¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢½»Ì±¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Ï¸º¤ë¤Î¤Ë¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¥Ë¡¼¥º¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤é65¡Á74ºÐ¤Î¸µµ¤¤Ê¹âÎð¼Ô¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤â°åÎÅ¡¦²ð¸î¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²ò¾Ã¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
2035Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤¬Á´°÷85ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£85ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤äºßÂð°åÎÅ¤Î¼ûÍ×¤âÁý²Ã¤¹¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó45Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤«¤é¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¤â¡¢2040Ç¯¤Ë¤ÏÌó67Ëü¿Í¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÌëÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤ÆÅ¾¤Ó¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ119ÈÖ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤âµßµÞ¼Ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢ÄË¤¯¤Æ¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤ë¡£2»þ´Ö¤¯¤é¤¤ÂÔ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈµßµÞÂâ¤¬Íè¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÉÂ±¡¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÆþ±¡Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¿Í¹©¹ü¤òÆþ¤ì¤ë¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤º¡¢Å¾¤ÖÁ°¤Ë¤ÏÊâ¤±¤¿¤Î¤Ë¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤¬µÞ·ã¤Ë¸º¤ë2030Ç¯º¢¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¡£
²¿¸®¤«¤ÎÉÂ±¡¤ò¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¸½ºß¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤·¤Ê¾õ¶·¤È¸À¤¨¤ë¡£
Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈþÍÆ³°²Ê¤À¤±
¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¬¤ó¤ä¿´Â¡ÉÂ¡¢Ç¾·ì´É¼À´µ¤Ê¤É¤Ç¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤ë¡£
2031Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£°Ê¾å¤ËÃæ¹âÇ¯¤Ð¤«¤ê¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤ÂçÅÔ»Ô¤ÎµßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿¡¼¤ä³°²Ê·Ï¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤Î¼ûÍ×¤ÏÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£¤Î¼ã¤¤°å»Õ¤¿¤Á¤ÏÄ¶²á¶ÐÌ³¤¬Â¿¤¯ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¤¤Ä¤¤µßµÞ°å¤ä³°²Ê°å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò·É±ó¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
³°²Ê·Ï¤Ç»ÖË¾¤¹¤ë°å»Õ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈþÍÆ³°²Ê¤À¤±¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ã¤¤³°²Ê°å¤¬¸º¤Ã¤Æ¸½Ìò¤Î³°²Ê°å¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³°²Ê¤òÊÄº¿¤¹¤ëÉÂ±¡¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏÊý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÂ±¡¤¬Â¿¤¤Åìµþ23¶èÆâ¤Ç¤â¡¢¶ÛµÞ¤Î³°²Ê¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤ëÉÂ±¡¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
2023Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ëÅö±¡¤Ç¤â¡¢60Âå¤ÎÆþ±¡´µ¼Ô¤¬·ã¤·¤¤Ê¢ÄË¤òÁÊ¤¨¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉÂ±¡¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÀìÌçÅª¤Ë¤Ï¡¢µÞ·ã¤ÊÊ¢ÄË¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ê¤É¿×Â®¤Ê½èÃÖ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤ò¡ÖµÞÀÊ¢¾É¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
ÌÕÄ²±ê¡¢Ê¢Ëì±ê¡¢Ä²ÊÄºÉ¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð»ß·ì¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£³°²Ê¼ê½Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³°²Ê°å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤°ìÈÌÅª¤Ê¼ê½Ñ¤Ç¡¢4¡Á5Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Åö±¡¤ÎÆþ±¡¤ä³°Íè¤Î´µ¼Ô¤¬¡¢µÞÀÊ¢¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë³°²Ê¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉÂ±¡¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÂçÄ²¤ÎÊÉ¤¬Îö¤±¤Æ¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤ÎÊ¢Ëì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉôÊ¬¤ËÊØ¤¬¤â¤ì¤Æ±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹½ÅÅÙ¤ÊÊ¢Ëì±ê¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È»àË´¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ðËÜÅª¤Ê¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉÂ±¡¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤·¡¢¾Ç¤Ã¤¿¡£¤½¤Î60Âå¤Î´µ¼Ô¤Ï²¿¤È¤«°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤¿¤¬¡¢º£¸å¡¢³°²Ê°åÉÔÂ¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¿¤â½õ¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
²¿¤·¤í¡¢º£¸å¡¢¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ°åÎÅ¼ûÍ×¤ÏÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ê¤Î¤Ë¡¢³°²Ê°å¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°å»Õ¿ô¼«ÂÎ¤Ï¡¢2002Ç¯¤Ë¤Ï24Ëü9574¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï32Ëü7444¿Í¤È¡¢10Ç¯´Ö¤Ç1.3ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢³°²Ê°å¿ô¤Ï¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Ç¡¢¤à¤·¤í¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
²£¤Ð¤¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¡¢¸½ºß¤Î³°²Ê°å¤Ï50ºÐ°Ê¾å¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢Ç¯¡¹¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
´µ¼Ô¤â¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹çÊ»¼À´µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼ê½Ñ¤ÎÆñÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ê½ÑÁ°¸å¤Î´ÉÍý¤âÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸ÉÂµ¤¤Î¼ê½Ñ¤Ç¤â¡¢¤Û¤«¤ËÊ»Â¸¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¼ê½Ñ¤Ï¹çÊ»¾É¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë¿À·Ð¤ò»È¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤·½ÑÁ°½Ñ¸å¤Î¥±¥¢¤âÂçÊÑ¤À¡£¤È¤Æ¤âÆ±ÄøÅÙ¤Î¿Í¿ô¤Ç¤Ï¡¢Áý¤¨¤ë¹âÎð¼Ô¤Î¼ê½Ñ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
»ä¤âÂç³ØÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤ÏÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤·¤Æ¼ê½Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ê½Ñ¤Î¼ïÎà¤ä´µ¼Ô¤ÎÉÂ¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤¬½½¿ô»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤Ï¿©»ö¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
³°²Ê°å¤Î»Å»ö¤Ï¼ê½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤ËÉÂ¾õ¤ä¼ê½Ñ¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢µÏ¿¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢½Ñ¸å¤â¹çÊ»¾É¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´ÉÍý¤·¤¿¤ê¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄ¹»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤ë¡£Åö»þ¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤ÆµßµÞ´µ¼Ô¤ÎÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ëÅöÄ¾¶ÐÌ³¤ò¤·¤¿¼¡¤ÎÆü¤Ë¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê³°Íè¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤äµÙ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤âÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤Î°åÎÅ¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤ÎÊÀ³²¡©
2024Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ï¡Ö°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤¬¿Ê¤ß¡¢ÉÂ±¡¤Î¶ÐÌ³°å¤Î»þ´Ö³°¡¦µÙÆüÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ë¾å¸Â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤«¤é¤ÎÅöÄ¾°å¤ÎÇÉ¸¯¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¾®ÉÂ±¡¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢³°²Ê°å¤Î¿Í¿ô¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢¸½ºß¤Ï²¿¤È¤«Âè°ìÀþ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë60¡Á70Âå¤Î³°²Ê°å¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ïº£¸å¡¢¼¡¡¹¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£´ã¤¬°¤¯¤Ê¤ê¼ê¤â¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹âÎð°å»Õ¤Ë¼¹Åá¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦´µ¼Ô¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
Ê¬Ìî¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢°ì¿ÍÁ°¤Î³°²Ê°å¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏºÇÄã¤Ç¤â10Ç¯¤Ï¤«¤«¤ë¡£³°²Ê°åÉÔÂ¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ì¤Ð¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ë¤â¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ä°ß¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î·×²èÅª¤Ê¼ê½Ñ¤Ç¤µ¤¨¡¢Í½Ìó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤º¡¢È¾Ç¯°Ê¾åÂÔ¤¿¤Ê¤¤¤È¼ê½Ñ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÂ±¡¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
2030Ç¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢±Ñ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¬¤ó¤«¤É¤¦¤«¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÌç°å¤Î¿Ç»¡¤ÎÍ½Ìó¤¬¡¢2¡Á3¥«·îÂÔ¤Á¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢µÞ¤Ë¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â½Ð¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¿´Â¡·ì´É³°²Ê¤äÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤Ç¤â¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÂ±¡¤¬Áý¤¨¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤é½õ¤«¤ëÌ¿¤¬µß¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê·§Ã« 褚²Â ¡§ µþÉÍÉÂ±¡±¡Ä¹¡Ë