à¢öÍ³ÚÄ®¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦á¡¡JRÍ³ÚÄ®¥¨¥¥Á¥«¤Ë¿·¤·¤¤¾¦¶È¶õ´Ö¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×ÃÂÀ¸¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¹â²Í¤ÎÅ´Æ»ÀþÏ©¤ò¶³¦Àþ¤ËÀ¾Â¦¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¡¢ÅìÂ¦¤ÏÏ·ÊÞ¤ÎÂ¿¤¤¾¦¶È¥¾¡¼¥ó¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤ÄÅìµþÅÔ¿´±Ø¡¢¤½¤ì¤¬JRÍ³ÚÄ®±Ø¤Ç¤¹¡£±Ø¶áÎÙ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢Åìµþ¸òÄÌ²ñ´Û¡¢ÆüÈæÃ«¸ø±à¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ê¤É¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¶äºÂ¤âÅÌÊâ·÷¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÍ³ÚÄ®±Ø¤Ë2025Ç¯£¶·î25Æü¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥¥Á¥«¡Ê±Ø¥Á¥«¡Ë¾¦¶È¶õ´Ö¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖLUMINE STREET¡Ê¥ë¥ß¥Í¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¡×¡£¥Í¡¼¥ß¥ó¥°ÄÌ¤ê¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Î±Ø¥Ó¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¡¦¥ë¥ß¥Í¤¬±ØÆîÂ¦¤ÎºÙÄ¹¤¤¹â²Í²¼¤òºÆ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤Û¤Ü£³¤ÄÊ¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊÌó634Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¥Æ¥Ê¥ó¥È£¸Å¹ÊÞ¡£µ¬ÌÏ¤ÏÂç¤¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÎÙÀÜÃÏ¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÈ¯¿®ÃÏ¤À¤Ã¤¿Í³ÚÄ®À¾Éð¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÂç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÅ¹¡Ö¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ®¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢à±Ø¤È¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ®¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¹¥È¥ê¡¼¥Èá¤¬¥ë¥ß¥Í¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥à¤Ï¿·¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¾¡¼¥ó¤Î¾Ò²ð¤ò¡¢Í³ÚÄ®¤Î¿·´´Àþ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤ÉàÅ´Ê¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¶äºÂ¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤²þ»¥¸ý
JRÍ³ÚÄ®±Ø¤Ë¤Ï£³¤«½ê¤Î²þ»¥¸ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌÂ¦¡ÊÅìµþ±Ø´ó¤ê¡Ë¤«¤éµþ¶¶¸ý¡¢Ãæ±û¸ý¡¢¶äºÂ¡ÊÆüÈæÃ«¡Ë¸ý¡£
¶äºÂ¸ý¤ÏÅìÂ¦¤¬¶äºÂ¸ý¡¢À¾Â¦¤¬ÆüÈæÃ«¸ý¤Ç¡¢ÅìÀ¾Î¾Â¦¤Ë½Ð¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶äºÂ¸ý¤ÏÌ¾¾Î¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¶äºÂ¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤¬¤¢¤ëµþ¶¶¸ý¡¢Æ±¤¸¤¯Åìµþ¸òÄÌ²ñ´Û¤ÎÃæ±û¸ý¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¡¹ÃÏÌ£¤ÊÂ¸ºß¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥ë¥ß¥Í¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿¤Î¤Ï¶äºÂ¸ý¤ÎÆîÂ¦¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¢Åì³¤Æ»Àþ¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¡¢»³¼êÀþ¡Ê±Ø¤Î½êÂ°¤ÏÅì³¤Æ»Àþ¤Ç¤¹¡Ë¤ÎÅ´Æ»£´Àþ¤Î¹â²Í²¼¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤´ó¤êÆ»¡×
³«¶ÈÁ°Æü¡¢£¶·î24Æü¤ÎÆâÍ÷²ñ¤Ç¤Î¥ë¥ß¥Í¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í³ÚÄ®¤Ç¤Ï2010Ç¯Ëö¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿Í³ÚÄ®À¾Éð¤ÎÅ±Âà¸å¤Ë¡¢¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ®¤¬2011Ç¯10·î¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÄê¤Î»ö¶È´ðÈ×¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¥ß¥Í¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¾¦¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²°º¬¤¬¤Ê¤¯½½Ê¬¤Ê¾¦´Ä¶¤È¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢JRÅìÆüËÜ¼óÅÔ·÷ËÜÉô¤È¥ë¥ß¥Í¤ÏÌó£±Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ²°Æâ·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¾¡¼¥ó¤òÀ°È÷¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â½¾Íè¤ÎÌó1.3ÇÜ¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤´ó¤êÆ»¡×¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Í³ÚÄ®±ØÍøÍÑµÒ¤ÏÂç¤¤¯£²¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï±Ø¶áÎÙ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÆ¯¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ®¤ä¶äºÂ¤Ç¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¡¢·à¾ì¤Ê¤É¤Î´Ñ·àµÒ¡£¥ë¥ß¥Í¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÏÁÐÊý¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡£Æü¾ïÀ¤ÈÆÃÊÌ´¶¤ÎÎ¾Êý¤òËþ¤¿¤¹¾¦¶È¥¾¡¼¥ó¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
²þ»¥³°¤Î¥ë¥ß¥Í¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ï¥¨¥¥Á¥«¤òÌ¾¾è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¶äºÂ¸ý²þ»¥¤ËÎÙÀÜ¡£ÏÃÂêËÉÙ¤Ê¥¨¥¥Ê¥«¥·¥ç¥Ã¥×¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤Á¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¿¥ÅÄÍ³ÚºØ¡×¤«¤é
¥·¥ç¥Ã¥×¾Ò²ð¤ÎÁ°¤Ë¡¢Í³ÚÄ®±Ø¤Î¥ß¥Ë¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡£µ¥Å«°ìÀ¼¤Ç³«¶È¤·¤¿¿·¶¶±Ø¤Ï¡¢µÒ²ßÊ¬Î¥¤·¤ÆÎ¹µÒÀþ¤òÅìµþ±Ø¤Ë±ä¿¡£Í³ÚÄ®±Ø¤Ï1910Ç¯£¶·î¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ±Ø³«¶È¤Ï1914Ç¯12·î¤Ç¡¢Í³ÚÄ®±Ø¤Ï£´Ç¯Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í³ÚÄ®¤ÎÃÏÌ¾¤Ï¹¾¸Í½é´ü¤ÎÂçÌ¾¡¦¿¥ÅÄÍ³ÚºØ¤ÎÅ¡Âð¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿ÏÃ¡£±Ø³«¶È»þ¡¢ÅìÂ¦¤Ï¹¾¸Í¾ë¤Î³°ËÙ¡¢À¾Â¦¤ÏÆüÈæÃ«¤Î¸¶¤Ç¡¢´×»¶¤È¤·¤¿¼ä¤·¤¤±Ø¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¼þÊÕ³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤ä±Ç²è´Û¤ÎÍ³ÚºÂ¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç³«¶È¡£Ä«Æü¿·Ê¹¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤âËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢±Ø¤ä¤Þ¤Á¤Ï¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å¤Ï¶áÎÙ¤Î¿ô´ó²°¶¶¤¬¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡×¡Ê1952Ç¯¤ÎÌ¾ºî¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¡£¤â¤Á¤í¤ó2016Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤È¤ÏÆ±Ì¾ÊÌºîÉÊ¤Ç¤¹¡Ë¤Ç¡¢º£É÷¤Ë¤¤¤¨¤ÐÀ»ÃÏ½äÎé¤Î¥á¥Ã¥«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1957Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯±Ê°æ¤µ¤ó²Î¤¦¡ÖÍ³ÚÄ®¤Ç°©¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¤Î¹ç¸ÀÍÕ¡ØÍ³ÚÄ®¤Ç°©¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢±ØÌ¾¤òÁ´¹ñ¶è¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¿·´´Àþ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ò¤¤¤¯
Í³ÚÄ®¤ÎÅ´Æ»¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£ÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¿·´´Àþ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤òÁö¤ëÅìµþ¸òÄÌ²ñ´Û£³³¬²°¾åÄí±à¡ÖÍ³ÚÄ®¥³¥ê¡¼¥Ì¡×¡£Æþ¾ì¼«Í³¡£ºÇ¹â»þÂ®285¥¥í¤Î¿·´´Àþ¤â¡¢¤³¤³¤ÏÅìµþ±Ø¤òÈ¯¼Ö¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
JRÅì³¤¤Ï2025Ç¯£¶·î¡¢N700SÁýÈ÷¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í³ÚÄ®¥³¥ê¡¼¥Ì¤Ç¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼çÎÏ¤ÏN700A¤Î°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë±Ø¤«¤é°ìÂ¿¤Ð¤¹¤È¡¢ÌÏ·¿Å´¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£
£±¥«½ê¤Ï¶äºÂÅ·¾ÞÆ²¡£ËÜ¶È¤ÏÊõ¾þ¡¦»þ·×Å¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¤¬Ì¾ÌçÅ´Æ»ÌÏ·¿¥á¡¼¥«¡¼¡£Å·¾ÞÆ²¤ÎSL¤äEL¤ÏÂç¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òËþÂ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯ÌÏ·¿Å´¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢±ØÀ¾Â¦¤ÎÍ³ÚÄ®ÅÅµ¤¥Ó¥ëÃÏ²¼£±³¬¤Î¥«¥Ä¥ßÍ³ÚÄ®Å¹¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»ÌÏ·¿¤ÎÃæ¿´¤ÏÀþÏ©Éý£¹¥ß¥ê¤Î£Î¥²¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·¾ÞÆ²¡¢¥«¥Ä¥ß¤Ï¤È¤â¤ËÂç·¿¤ÎHO¥²¡¼¥¸¤¬¼çÎÏ¡£Àº¹ª¤ÊÌÏ·¿¤Ï¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤âÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤éÃí¤¬¤ì¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼
¥é¥¹¥È¤Ï¥ë¥ß¥Í¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥·¥ç¥Ã¥×£³Áª¡£ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¶¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÂÓ¤âÇä¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥³¥á¥ä¥È¥¦¥¥ç¥¦¡×¤Ï¡¢Å¹Ì¾¤Î¡Ö¥¢¡×¤ò¡Ö¥ª¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È²¿¤ÎÅ¹¤«¤¹¤°Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊÆ¤È¤ª¶¡¡Ê¤ª¤«¤º¡Ë¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌµ´Ø·¸¡£Å¹Æâ¤ËÀºÊÆµ¡¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¸¼ÊÆ¤òÀºÊÆ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥ª¡¼¡×¡£¥³¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¥ì¥Ð¡¼¤ò²¡¤»¤Ð10ÉÃ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤Þ¤¹¡£È¯ÁÛ¤Ï¡Ä¡Ä¤â¤Á¤í¤ó¥Ó¥¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
°ì¤Ä¥Í¥¿¤Ð¤é¤·¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¶¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤ÏJRÎ©Àî±Ø¥¨¥¥Ê¥«¤Î¡Ö¥¨¥¥å¡¼¥ÈÎ©Àî¡×¡¢¥¢¥³¥á¥ä¤Ï¥ë¥ß¥Í¤Î±Ø¥Ó¥ë¡Ö¿·½ÉNEWoMan¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¡Ë¡×¤Î¿Íµ¤Å¹¡£¥ë¥ß¥Í¤Ï¡¢±Ø¥Ó¥ë¤ä¥¨¥¥Ê¥«¤Î»ÍÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¥È¥ì¡¼¥É¡Ê¥¯¥í¡¼¥ó¡©¡Ë¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸