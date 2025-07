Ž¢ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ ¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ 2025¡×Hey¡ª Say¡ª JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¡¢¡áLOVE¤Îº´¡¹ÌÚÉñ¹á¤é¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È°ìµó²ò¶Ø¡ª

テレ東にて7月26日(土)夜6時30分から放送する、「アサヒ スマドリスペシャル 独占生中継 隅田川花火大会 2025」。今回の番組テーマは、「変わらないものが、ここにある。一緒に見ませんか?隅田川花火大会」です。今年も総合司会に高橋英樹を迎え、中原みなみ(テレビ東京アナウンサー)とともに隅田川の夜空を艶やかに彩る華麗な花火の大輪を大迫力でお届け。そんな生中継に出演するゲストがこの度、一挙解禁となりました!

番組ゲストコメント

裏生配信に美村里江の出演が決定

本部からは、60年以上にわたり第一線で活躍するファッションデザイナーのコシノジュンコ、透明感と幅広い演技で魅了する実力派俳優・吉岡里帆が登場。また、Hey! Say! JUMPの伊野尾慧、=LOVEの佐々木舞香、さらには先日カタールで行われた世界卓球2025ドーハの男子ダブルスで、日本勢として64年ぶりの金メダルを獲得した日本卓球界の英雄・戸上隼輔もゲスト出演します。そして、裏生配信にも出演する川島明(麒麟)が本編にも登場し、錚々たる顔ぶれが番組を盛り上げます!さらに中継先のゲストも豪華メンバー勢ぞろい!DAIGO、東貴博(Take2)、朝日奈央、永野が、それぞれ屋形船、街中、市民観覧席、一般宅の屋上など、テレ東ならではの様々な角度から花火の様子をリポートします!■コシノジュンコ隅田川花火大会で私が楽しみにしているのは、都会の風景の中に江戸の感性を感じられるところです。フィナーレが今からとても楽しみで、思いっきり花火を堪能したいと思います!■伊野尾慧(Hey! Say! JUMP)花火大会で一番の思い出は、友達の恋のお手伝いをしたことです。友達が好きな子とのデートで花火大会に行くのに、ついてきてほしいと言われて一緒に行きました。どぎまぎする2人が花火を見る姿を後ろから見守ったのが印象的でした。■吉岡里帆隅田川花火はいつも仕事帰りに車からチラッとしか見た事しかなかったのですが、今回特等席から見るダイナミックな一発一発を見られるのが楽しみです。■佐々木舞香(=LOVE)実は外でしっかりと隅田川花火大会を見たことがなくて…。いろいろな色や形の花火、それを見ながらゆったりと過ごす時間が楽しみです。今年初花火なのでワクワクしています。■戸上隼輔小学生の頃は毎年必ず地元の花火大会に参加していました。東京に住み始めて6年目になりますが、念願だった隅田川花火大会に参加することができるのが嬉しいです!花火に夢中になりすぎて、上を見過ぎて首を痛めないように頑張ります!≪中継先ゲストコメント≫■DAIGO実は、ちゃんと生で花火を観るのが初めてなので、隅田川花火大会の大迫力を体感できることが今からすごく楽しみです!意気込みとしては“SHT”。隅田川(S)花火(H)大会(T)、盛り上げまウィッシュ!■東貴博(Take2)僕が楽しみにしているのは、なんと言っても街の賑わいや皆さんの歓声、そしてあの臨場感です。僕自身、お祭り好きで、花火大会も三社祭も、人がごった返すイベントがたまらなく好き。皆さんに、現場の熱をお伝えできるよう頑張ります!■朝日奈央今年も大好きな季節がやってきました。夏は楽しいイベントが沢山ありますが、その中でも花火大会は欠かせません。隅田川花火大会でみなさんと思いっきり楽しみたいと思います!■永野東京を代表する隅田川花火大会ですが、実はまだ一度も生で見たことがないので、とにかく花火自体が今からとても楽しみです!僕の中で『変わらないもの』といえば、常にパワーを大切にしているところですね。この伝統ある番組で、花火と共に精一杯大暴れしたいと思います!先日発表され話題を呼んだ「川島明の辞書で吞む」メンバーによる裏生配信ですが、この度、追加ゲストとして、俳優・エッセイストの美村里江の出演が決定しました。先月の「辞書で呑む」出演時にも私物の辞書を持参する徹底ぶりで番組を盛り上げた美村が、今回の裏生配信でも辞書呑人(じしょのみんちゅ)としてどんな言葉を操るのか、ぜひご注目ください。≪裏生配信ゲストコメント≫■美村里江最近は移動の途中や友達の部屋に行った時のビルの間にたまたま見えるラッキー花火しか見ていなかったので近くで体験できるのが楽しみです。たくさんの知らない人と同じものを見て「わー!」とか「きれいだぁ・・・」とか感想を共有できるのが花火大会の良さの一つかな、と思うので今回もできるだけ多くの人と体感したいです。大人気クリエイター集団「ごっこ倶楽部」がテレ東とショートドラマ初コラボ!「独占生中継 隅田川花火大会」を題材にした甘酸っぱい青春ストーリーが完成!さらにこの夏、TikTokショートドラマカテゴリーで日本一のフォロワー数を誇り、累計再生数50億回以上(2025年1月時点)を記録している大人気クリエイター集団「ごっこ倶楽部」が、テレビ東京と待望の初コラボレーション!「独占生中継 隅田川花火大会 2025」をより一層お楽しみいただくためのスペシャルショートドラマ、「夜空の花が咲く頃に」が完成しました。物語の舞台は、かけがえのない高校生活を送る男女4人組(岩波詩織、河野煌誠、竹原千代、根井深考)の日常。主人公の一人である男子高校生は、密かに想いを寄せる同級生を隅田川花火大会に誘って告白しようとするも、彼女の様子はどこかおかしく…。二人の関係に思わぬ波乱が待ち受けます。見ているこちらまで甘酸っぱさを感じるほど、胸キュン、切なさ、そして瑞々しさがぎゅっと詰まった本作は、まさに“離れていても誰かと花火を観たくなる”高校生の青春ストーリーです。友人との絆、淡い恋心、そして未来への不安や期待――。誰もが経験するであろう青春の輝きと、それに伴う葛藤を、短い時間の中でもリアルに、そして丁寧に描き出します。ショートドラマ「夜空の花が咲く頃に」は、ごっこ倶楽部公式TikTokをはじめ、各公式SNS(Instagram、X、YouTube)にて配信中!大切な人との花火大会を思い描きながら、ぜひご視聴ください!≪あらすじ≫高校生の煌誠と詩織は、周囲も認めるほど仲の良い幼馴染。親友カップルの深考と千代も交え、いつも4人で賑やかな日々を過ごしている。詩織に密かな想いを抱く煌誠は、今年の隅田川花火大会で告白しようと計画を立てる。深考と千代も二人の恋を応援し、Wデートの計画が進んでいくが、花火大会当日が近づくにつれ、詩織の様子はどこかおかしく…。そして発覚する衝撃の事情。それぞれの感情が交錯する中、淡く切ない恋の行方は――。≪番組概要≫【タイトル】 「アサヒスマドリスペシャル 独占生中継 隅田川花火大会2025」【放送日時】 2025年7月26日(土)夜6時30分〜夜8時54分【放送局】 テレビ東京ほか【配信】 全国どこからでも放送と同時に視聴可能なリアルタイム配信は、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で!広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東HP、TVer)にて見逃し配信!※見逃し配信は7月27日(日)午後3時以降に開始予定です動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信※U-NEXTでの配信は7月28日(月)朝6時以降に開始予定です※それぞれ配信開始日時は変更になる場合がございます【出演者】 総合司会:高橋英樹 中原みなみ(テレビ東京アナウンサー)ゲスト:コシノジュンコ 川島明 伊野尾慧(Hey! Say! JUMP) 吉岡里帆 佐々木舞香(=LOVE) 戸上隼輔中継リポート:DAIGO 東貴博(Take2) 永野 朝日奈央【公式HP】【公式X】 @tvtokyo_hanabi【コピーライト】 Ⓒテレビ東京≪裏生配信概要≫【放送日時】 2025年7月26日(土)夜6時50分開始予定※スケジュールの都合で開始時刻が変更になる場合がございます。最新の情報は番組公式Xでご確認ください。【配信プラットフォーム】 TVerスペシャルライブ・テレ東公式YouTubeチャンネル※広告付き無料動画配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer)、テレ東公式YouTubeチャンネルで見逃し配信も実施!【出演者】 川島明(麒麟) 武田真一 美村里江 ニシダ(ラランド)≪「ごっこ倶楽部」コラボショートドラマ概要≫【タイトル】 「夜空の花が咲く頃に」【配信プラットフォーム】 「ごっこ倶楽部」公式SNSTikTokInstagramYouTube【出演者】 岩波詩織 河野煌誠 竹原千代 根井深考 大内唯 西村佳祐