DeNAÆþ¤êÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤ò½±¤¦¡È¹Ã»Ò±à¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡É¡Ä¡Ö¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤À¤±¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¥Ý¥í¥ê
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡È»àµå¤Î¶²ÉÝ¡ÉÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤ÎDeNAÆþ¤ê¤Ë¥»5µåÃÄ¤¬Àï¡¹¶²¡¹¡Ä¡ÖÂÇ¼Ô¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¡£¥Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢18Æü¤ËDeNA¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ê31¡Ë¡£¸ÅÁã¡¦ºå¿À¤«¤é¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢µå³¦¤Ç¤Ï¡¢¡Öºå¿À¤ÏÁ´¤¯³ÍÆÀ¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤â¼ê¤ò¾å¤²¤ëµåÃÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ïµß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜµòÃÏ¤À¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤À¤±¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤ëµå³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤½¤ì¤À¤±¹Ã»Ò±à¤Î¥ä¥¸¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ®¤Î165.1¥¥í¤ÎÄ¾µå¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¶ËÅÙ¤ÎÀ©µåÆñ¤òÊú¤¨¤ëÆ£Ï²¤Ïºå¿À»þÂå¡¢»Íµå¤ä»àµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¿¥áÂ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£DeNAÆþ¤ê¤·¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ðº£ÅÙ¤ÏÇï¼ê³åºÓ¤ÎÍò¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¡¢ºå¿À¤ÎÁª¼ê¤Ë»àµå¤ò¤Ö¤Ä¤±¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¿©¤é¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡×
¡¡¼ó°Ìºå¿À¤òµÕÅ¾¤·¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦DeNA¡£¤½¤Î¡ÈÀÚ¤ê»¥¡É¤¬¹Ã»Ò±à¤ÎËâÊª¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£Ï²¤ÎÆüËÜµå³¦¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥»5µåÃÄ¤ÎÌî¼ê¤ÏÀïØË¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ò¥ä¥ê¤òÏ¢È¯¤¹¤ë»¦¿ÍÅª¤Ê¥Î¡¼¥³¥ó¤Ö¤ê¤ÏÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶²ÉÝ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡£¥Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤Æ¤¯¤ë»ÏËö¡Ä¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¥»µåÃÄÌî¼ê¤ÎÈáÌÄ¤È¤Ï¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£