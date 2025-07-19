¥·¥ê¥¢¤Ç¾×ÆÍ¡¢8Ëü¿Í¶á¤¯¤¬ÈòÆñ¡¡»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤¬ÉôÂâºÆÇÉ¸¯¤Ø
¡¡¡Ú¥«¥¤¥í¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢¤Ï18Æü¡¢¥·¥ê¥¢ÆîÉô¥¹¥ï¥¤¥À¸©¤Ç¾¯¿ôÇÉ¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥É¥ë¡¼¥ºÇÉ¤È¥Ù¥É¥¦¥£¥ó¡ÊÍ·ËÒÌ±¡ËÉðÁõÀªÎÏ¤Î¾×ÆÍ¤¬13Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢8Ëü¿Í¶á¤¯¤Î½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£APÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£³ÆÀªÎÏ¤Ï16Æü¤ËÄäÀï¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åºÆÇ³¡£¥·¥ê¥¢»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤Ï18Æü¡¢ÄÃ°µ¤Î¤¿¤áÉôÂâ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾×ÆÍ¤¬½ªÂ©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¡£
¡¡¥·¥ê¥¢¿Í¸¢´Æ»ëÃÄ¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾×ÆÍ¤Î»à¼Ô¤Ï600¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤ÏÄäÀï¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¡¢17Æü¤Ë¥¹¥ï¥¤¥À¸©¤ÎÂçÉôÊ¬¤«¤éÉôÂâ¤òÅ±¼ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Æ»ëÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾×ÆÍ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¹¥ï¥¤¥À¸©¤Î°ìÉô¤Ç¤ÏÅÅµ¤¤ä¿åÆ»¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¿©ÎÁ¤ä°åÌôÉÊ¤âÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£