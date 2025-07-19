ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢¡È¶ñºà¤¿¤Ã¤×¤ê¡É¼êÎÁÍýÈäÏª¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹ë²Ú¡×¡ÖåºÎï¤ÊÀ¹ÉÕ¤±¡×¡Ö·ë¹½¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ê54¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È¼êÎÁÍý¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖåºÎï¤ÊÀ¹ÉÕ¤±¡×¡È¶ñºà¤¿¤Ã¤×¤ê¡É¤Ê¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿ÌÚÂ¼Â¿¹¾
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö²Æ¤Ã¤Æ Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¤¬ ¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤è¤Í¤§¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼êºî¤ê¡ÈÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¡É¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤¤å¤¦¤ê¤ä¶Ó»åÍñ¡¢À¸¥Ï¥à¤Ê¤É¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö´Å¿Ý¤ËÄÒ¤±¤¿ ¿·À¸Õª¤ò Åº¤¨¤Æ¤¿¤Ù¤Þ¤·¤¿¤è¤©¡×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿©¤ÙÊý¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÇß±«¤¬ÌÀ¤±¤Æ ½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¤²Æ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â ¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ ÂÎÎÏ¤Ä¤±¤Æ ²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹ë²Ú¡×¡Ö·ë¹½¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡×¡ÖåºÎï¤ÊÀ¹ÉÕ¤±ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¸¥Ï¥à¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í º£ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖåºÎï¤ÊÀ¹ÉÕ¤±¡×¡È¶ñºà¤¿¤Ã¤×¤ê¡É¤Ê¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿ÌÚÂ¼Â¿¹¾
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö²Æ¤Ã¤Æ Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¤¬ ¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤è¤Í¤§¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼êºî¤ê¡ÈÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¡É¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤¤å¤¦¤ê¤ä¶Ó»åÍñ¡¢À¸¥Ï¥à¤Ê¤É¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö´Å¿Ý¤ËÄÒ¤±¤¿ ¿·À¸Õª¤ò Åº¤¨¤Æ¤¿¤Ù¤Þ¤·¤¿¤è¤©¡×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿©¤ÙÊý¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÇß±«¤¬ÌÀ¤±¤Æ ½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¤²Æ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â ¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ ÂÎÎÏ¤Ä¤±¤Æ ²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹ë²Ú¡×¡Ö·ë¹½¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡×¡ÖåºÎï¤ÊÀ¹ÉÕ¤±ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¸¥Ï¥à¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í º£ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£