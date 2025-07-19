¡Ö¼«Ê¬¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡Ä«ÆüÆà±û¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë²ÖÂ¼¤¹¤ß¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë
ÇÐÍ¥¤ÎÇßÂôÉÙÈþÃË¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀõÁð¥é¥¹¥Ü¥¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ù(Ëè½µÅÚÍË23:40¡Á24:35)¡£Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î²ÖÂ¼¤¹¤ß¤ìÌò¤ò±é¤¸¤ëÄ«ÆüÆà±û¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ØÀõÁð¥é¥¹¥Ü¥¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡û²ÖÂ¼¤¹¤ß¤ì¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï?
¡½¡½²ÖÂ¼¤¹¤ß¤ì¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤¹¤«¡£
¤¹¤ß¤ì¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¸Ä¿Í¼çµÁ¤Ç°ìÉ¤Ïµ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤ÎÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¿Í¤È´Ø¤ï¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤È°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤É¤³¤«ÊÉ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ìÌÌ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯ËÜ¿Í¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶¾ð¤ä¹Í¤¨¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤ÇÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¼þ°Ï¤È¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¹¤ß¤ì¤È¼«¿È¤Î»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤¹¤ß¤ì¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤·¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ç¤¤¿Áê¼ê¤Ë¤ÏÁÇÄ¾¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î¤è¤¦¤ËÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²²¤»¤º¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·Á¢¤Þ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÁÇÄ¾¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÇßÂô¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¾¾»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤ò¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¾¾»Ò¤µ¤ó¤Ï´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤¿¤ê¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸ý¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥¹¥Ã¤ÈÁê¼ê¤Î²û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë½éÂÐÌÌ¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤«¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹Á°¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¾»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ç¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ëÊý¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È!
¡û¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëËÙÅÄ°«¤È¶¦±é
¡½¡½ËÙÅÄ°«¤µ¤ó¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»£±Æ¤ÎÁ°¤Ë°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Öº£ÅÙ°ì½ï¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤è¤Í!¡×¤ÈÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±À¤Âå¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤¹¤´¤¯»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÏÃ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö30 Âå¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃÂê¤â½Ð¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤È»÷¤¿·Ð¸³¤ä´¶³Ð¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¼«Á³¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¡¢É¨¤òÄË¤á¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²¿¥ö·î¤â¼Â²È¤ÇÎÅÍÜÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä²¼¤ÎËå¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢10Âå¤Î¤³¤í¤ÏËÜÅö¤ËÃç¤¬°¤¯¡¢¤è¤¯¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÎÅÍÜ´ü´ÖÃæ¡¢¤½¤ó¤ÊËå¤¬¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¸µµ¤½Ð¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¡¢¤Õ¤È¡Ö²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¿´¤«¤é´¶¤¸¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÍ¥¤·¤µ¤³¤½¤¬¡¢¿´¤Ë¿¼¤¯À÷¤ß¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç²þ¤á¤Æ¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿´¤Ë¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ËÜ³ÊÅª¤ËÊØÍø²°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤¿Æü¸þ¾¾»Ò(ÇßÂôÉÙÈþÃË)¤Ï¡¢¿ÍÎÏ¼Ö¤Î¼ÖÉ×¡¦¹ìÂçÊå(Ä¹ÅÄ¸÷Ê¿)¤«¤éÀõÁð³ÆÃÏ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍî½ñ¤¤ÎÀ¶ÁÝ°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¡£°ìÊý¡¢¿¹ÌîÎé(ËÙÅÄ°«)¤¬¶Ð¤á¤ë¶èÌò½ê¤Ç¤Ï¡¢ÊÄº¿Ãæ¤Î¸øÌ±´Û¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Íî½ñ¤¤¬ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤â¤·ËÜÅö¤Ê¤é´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¡¢Îé¤ÏÍî½ñ¤ÈÈ¤ÎÁÜº÷¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¾¾»Ò¤âÊó½·ÌÜÅö¤Æ¤ËÊØÍø²°¤È¤·¤ÆÈÈ¿ÍÃµ¤·¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢È¿¹³Åª¤Ê½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡¢µ×ÊÝÅÄºÚÊæ(³á¸¶³ð½í)¤¬¾¾»Ò¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ï¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê°ÍÍê¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¦¡¦¡¦¡£
¡ØÀõÁð¥é¥¹¥Ü¥¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡û²ÖÂ¼¤¹¤ß¤ì¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï?
¡½¡½²ÖÂ¼¤¹¤ß¤ì¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤¹¤«¡£
¤¹¤ß¤ì¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¸Ä¿Í¼çµÁ¤Ç°ìÉ¤Ïµ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¤ÎÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¿Í¤È´Ø¤ï¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤È°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤É¤³¤«ÊÉ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ìÌÌ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯ËÜ¿Í¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶¾ð¤ä¹Í¤¨¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤ÇÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¼þ°Ï¤È¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ß¤ì¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤·¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ç¤¤¿Áê¼ê¤Ë¤ÏÁÇÄ¾¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î¤è¤¦¤ËÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²²¤»¤º¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·Á¢¤Þ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÁÇÄ¾¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÇßÂô¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¾¾»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤ò¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¾¾»Ò¤µ¤ó¤Ï´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤¿¤ê¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸ý¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥¹¥Ã¤ÈÁê¼ê¤Î²û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë½éÂÐÌÌ¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤«¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹Á°¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¾»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ç¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ëÊý¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È!
¡û¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëËÙÅÄ°«¤È¶¦±é
¡½¡½ËÙÅÄ°«¤µ¤ó¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
»£±Æ¤ÎÁ°¤Ë°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Öº£ÅÙ°ì½ï¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤è¤Í!¡×¤ÈÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±À¤Âå¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤¹¤´¤¯»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÏÃ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö30 Âå¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃÂê¤â½Ð¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤È»÷¤¿·Ð¸³¤ä´¶³Ð¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¼«Á³¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¡¢É¨¤òÄË¤á¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²¿¥ö·î¤â¼Â²È¤ÇÎÅÍÜÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä²¼¤ÎËå¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢10Âå¤Î¤³¤í¤ÏËÜÅö¤ËÃç¤¬°¤¯¡¢¤è¤¯¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÎÅÍÜ´ü´ÖÃæ¡¢¤½¤ó¤ÊËå¤¬¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¸µµ¤½Ð¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¡¢¤Õ¤È¡Ö²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¿´¤«¤é´¶¤¸¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÍ¥¤·¤µ¤³¤½¤¬¡¢¿´¤Ë¿¼¤¯À÷¤ß¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç²þ¤á¤Æ¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿´¤Ë¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ËÜ³ÊÅª¤ËÊØÍø²°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤¿Æü¸þ¾¾»Ò(ÇßÂôÉÙÈþÃË)¤Ï¡¢¿ÍÎÏ¼Ö¤Î¼ÖÉ×¡¦¹ìÂçÊå(Ä¹ÅÄ¸÷Ê¿)¤«¤éÀõÁð³ÆÃÏ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍî½ñ¤¤ÎÀ¶ÁÝ°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¡£°ìÊý¡¢¿¹ÌîÎé(ËÙÅÄ°«)¤¬¶Ð¤á¤ë¶èÌò½ê¤Ç¤Ï¡¢ÊÄº¿Ãæ¤Î¸øÌ±´Û¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Íî½ñ¤¤¬ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤â¤·ËÜÅö¤Ê¤é´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¡¢Îé¤ÏÍî½ñ¤ÈÈ¤ÎÁÜº÷¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¾¾»Ò¤âÊó½·ÌÜÅö¤Æ¤ËÊØÍø²°¤È¤·¤ÆÈÈ¿ÍÃµ¤·¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢È¿¹³Åª¤Ê½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡¢µ×ÊÝÅÄºÚÊæ(³á¸¶³ð½í)¤¬¾¾»Ò¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ï¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê°ÍÍê¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¦¡¦¡¦¡£