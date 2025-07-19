¥Æ¥ìÅì¡È²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡É¡Ø¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¡ÙÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡¡¥²¥¹¥È¤ËµÈ²¬Î¤ÈÁ¡õ°ËÌîÈø·Å¡õº´¡¹ÌÚÉñ¹á¤é¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï26Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¤«¤é¡Ø¥¢¥µ¥Ò ¥¹¥Þ¥É¥ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ ¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ 2025¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Ãæ·Ñ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÁ¥·¥ã¥Ä¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å¥³¡¼¥Ç¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿°ËÌîÈø·Å
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£°ì½ï¤Ë¸«¤Þ¤»¤ó¤«¡©¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¡×¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤Ë¹â¶¶±Ñ¼ù¤ò·Þ¤¨¡¢Æ±¶É¤ÎÃæ¸¶¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤ËÁ÷¤ë¡£ËÜÉô¤«¤é¤Ï¡¢60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ÈÉý¹¤¤±éµ»¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡¦µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬ÅÐ¾ì¡£Åìµþ¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡¦¶ùÅÄÀî¤ÎÌë¶õ¤ò±ð¤ä¤«¤ËºÌ¤ë²ÚÎï¤Ê²Ö²Ð¤ÎÂçÎØ¤òÂçÇ÷ÎÏ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¡¢¡áLOVE¤Îº´¡¹ÌÚÉñ¹á¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀèÆü¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Âîµå2025¥É¡¼¥Ï¤ÎÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ64Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Âîµå¤Î¸Í¾åÈ»Êå¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£Î¢À¸ÇÛ¿®¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦óÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤¬ËÜÊÔ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃæ·ÑÀè¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢DAIGO¡¢Åìµ®Çî¡¢Ä«ÆüÆà±û¡¢±ÊÌî¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²°·ÁÁ¥¡¢³¹Ãæ¡¢»ÔÌ±´ÑÍ÷ÀÊ¡¢°ìÈÌÂð¤Î²°¾å¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ìÅì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é²Ö²Ð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ãÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³
¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç»ä¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤ÎÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤Ë¹¾¸Í¤Î´¶À¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤¬º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê²Ö²Ð¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£°ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë
²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢Í§Ã£¤ÎÎø¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤®¤Þ¤®¤¹¤ë2¿Í¤¬²Ö²Ð¤ò¸«¤ë»Ñ¤ò¸å¤í¤«¤é¸«¼é¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¢£µÈ²¬Î¤ÈÁ
¶ùÅÄÀî²Ö²Ð¤Ï¤¤¤Ä¤â»Å»öµ¢¤ê¤Ë¼Ö¤«¤é¥Á¥é¥Ã¤È¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²óÆÃÅùÀÊ¤«¤é¸«¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê°ìÈ¯°ìÈ¯¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£º´¡¹ÌÚÉñ¹á¡Ê¡áLOVE¡Ë
¼Â¤Ï³°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿§¤ä·Á¤Î²Ö²Ð¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£º£Ç¯½é²Ö²Ð¤Ê¤Î¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸Í¾åÈ»Êå
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏËèÇ¯É¬¤ºÃÏ¸µ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Æ6Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª²Ö²Ð¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¾å¤ò¸«²á¤®¤Æ¼ó¤òÄË¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ãÃæ·ÑÀè¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£DAIGO
¼Â¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤Ç²Ö²Ð¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬º£¤«¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÈSHT¡É¡£¶ùÅÄÀî¡ÊS¡Ë²Ö²Ð¡ÊH¡ËÂç²ñ¡ÊT¡Ë¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Þ¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡ª
¢£Åìµ®Çî¡ÊTake2¡Ë
ËÍ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â³¹¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ä³§¤µ¤ó¤Î´¿À¼¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ÎÎ×¾ì´¶¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤ªº×¤ê¹¥¤¤Ç¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤â»°¼Òº×¤â¡¢¿Í¤¬¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¡£³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¸½¾ì¤ÎÇ®¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£Ä«ÆüÆà±û
º£Ç¯¤âÂç¹¥¤¤Êµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Ï³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£±ÊÌî
Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤À°ìÅÙ¤âÀ¸¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²Ö²Ð¼«ÂÎ¤¬º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ªËÍ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾ï¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÅÁÅý¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢²Ö²Ð¤È¤È¤â¤ËÀº°ìÇÕÂçË½¤ì¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÁ¥·¥ã¥Ä¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å¥³¡¼¥Ç¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿°ËÌîÈø·Å
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£°ì½ï¤Ë¸«¤Þ¤»¤ó¤«¡©¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¡×¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤Ë¹â¶¶±Ñ¼ù¤ò·Þ¤¨¡¢Æ±¶É¤ÎÃæ¸¶¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤ËÁ÷¤ë¡£ËÜÉô¤«¤é¤Ï¡¢60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ÈÉý¹¤¤±éµ»¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡¦µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬ÅÐ¾ì¡£Åìµþ¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡¦¶ùÅÄÀî¤ÎÌë¶õ¤ò±ð¤ä¤«¤ËºÌ¤ë²ÚÎï¤Ê²Ö²Ð¤ÎÂçÎØ¤òÂçÇ÷ÎÏ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃæ·ÑÀè¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢DAIGO¡¢Åìµ®Çî¡¢Ä«ÆüÆà±û¡¢±ÊÌî¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²°·ÁÁ¥¡¢³¹Ãæ¡¢»ÔÌ±´ÑÍ÷ÀÊ¡¢°ìÈÌÂð¤Î²°¾å¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ìÅì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é²Ö²Ð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ãÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³
¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç»ä¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤ÎÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤Ë¹¾¸Í¤Î´¶À¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤¬º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê²Ö²Ð¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£°ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë
²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢Í§Ã£¤ÎÎø¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤®¤Þ¤®¤¹¤ë2¿Í¤¬²Ö²Ð¤ò¸«¤ë»Ñ¤ò¸å¤í¤«¤é¸«¼é¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¢£µÈ²¬Î¤ÈÁ
¶ùÅÄÀî²Ö²Ð¤Ï¤¤¤Ä¤â»Å»öµ¢¤ê¤Ë¼Ö¤«¤é¥Á¥é¥Ã¤È¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²óÆÃÅùÀÊ¤«¤é¸«¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê°ìÈ¯°ìÈ¯¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£º´¡¹ÌÚÉñ¹á¡Ê¡áLOVE¡Ë
¼Â¤Ï³°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿§¤ä·Á¤Î²Ö²Ð¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£º£Ç¯½é²Ö²Ð¤Ê¤Î¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸Í¾åÈ»Êå
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏËèÇ¯É¬¤ºÃÏ¸µ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤Æ6Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª²Ö²Ð¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¾å¤ò¸«²á¤®¤Æ¼ó¤òÄË¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ãÃæ·ÑÀè¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡ä
¢£DAIGO
¼Â¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤Ç²Ö²Ð¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬º£¤«¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÈSHT¡É¡£¶ùÅÄÀî¡ÊS¡Ë²Ö²Ð¡ÊH¡ËÂç²ñ¡ÊT¡Ë¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Þ¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡ª
¢£Åìµ®Çî¡ÊTake2¡Ë
ËÍ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â³¹¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ä³§¤µ¤ó¤Î´¿À¼¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ÎÎ×¾ì´¶¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤ªº×¤ê¹¥¤¤Ç¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤â»°¼Òº×¤â¡¢¿Í¤¬¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¡£³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¸½¾ì¤ÎÇ®¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£Ä«ÆüÆà±û
º£Ç¯¤âÂç¹¥¤¤Êµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Ï³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£±ÊÌî
Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤À°ìÅÙ¤âÀ¸¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²Ö²Ð¼«ÂÎ¤¬º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ªËÍ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾ï¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÅÁÅý¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢²Ö²Ð¤È¤È¤â¤ËÀº°ìÇÕÂçË½¤ì¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª