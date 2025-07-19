¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É3ºîÏ¢Â³¿Í¼Á¤ÎÇÐÍ¥¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¼Â¤Ï¹õËë¡©¡×¡Ö¤â¤¦Å¾¿¦¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡ÉÂè3ÃÆ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢3ºîÏ¢Â³¤Ç¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÉÔ±¿¤¹¤®¤ë¡Ä¡ØÀêµò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º3ºîÏ¢Â³¿Í¼Á¤Î¿¹ºê¤µ¤ó
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¡ª¤Þ¤¿¤Þ¤¿´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿¹ºê¤µ¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò±é¤¸¤ëÃæÂ¼Î´´õ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡È¿¹ºê¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¤Ç¤Ï°åÎÅ»öÌ³¡¢¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤Ç¤ÏÀÇ´Ø¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£ºî¤Ç¤âÀêµò¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¡È¿¹ºê¤µ¤ó¡É¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤«¤è¡Á¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡È¿¹ºê¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¹õËë¡©¡×¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿¹ºê¤µ¤ó¡¢¤â¤¦Å¾¿¦¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿¹ºê¤µ¤ó¤¬ÉðÁõ½¸ÃÄ¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¤½¤í¤½¤í·Ù»¡¤«¤é²ø¤·¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ý¯°æ¤¬ÉðÂ¢»°Ïº¤ò±é¤¸¤ë¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ï2023Ç¯¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡¢24Ç¯¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤ÈÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢º£ºî¤Ï3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Àêµò¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡¢ÌÌ¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿ÉðÁõ½¸ÃÄ¤«¤é¼¡¡¹¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÍ×µá¤È¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡£Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¡¢ÈÈ¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¿¼Â¤Ï¿¼¤¤Ææ¤ò¹ï¤à¡£Â©¤â¤Ä¤«¤»¤Ì¡È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤«¤é¤Î¡È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè3ÃÆ¤Îº£ºî¤â¡¢°ì½Ö¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÉÔ±¿¤¹¤®¤ë¡Ä¡ØÀêµò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º3ºîÏ¢Â³¿Í¼Á¤Î¿¹ºê¤µ¤ó
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¡ª¤Þ¤¿¤Þ¤¿´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿¹ºê¤µ¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò±é¤¸¤ëÃæÂ¼Î´´õ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡È¿¹ºê¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¤Ç¤Ï°åÎÅ»öÌ³¡¢¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤Ç¤ÏÀÇ´Ø¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£ºî¤Ç¤âÀêµò¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¡È¿¹ºê¤µ¤ó¡É¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤«¤è¡Á¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ý¯°æ¤¬ÉðÂ¢»°Ïº¤ò±é¤¸¤ë¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ï2023Ç¯¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡¢24Ç¯¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤ÈÂ³ÊÔ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢º£ºî¤Ï3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Àêµò¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡¢ÌÌ¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿ÉðÁõ½¸ÃÄ¤«¤é¼¡¡¹¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÍ×µá¤È¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡£Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¡¢ÈÈ¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¿¼Â¤Ï¿¼¤¤Ææ¤ò¹ï¤à¡£Â©¤â¤Ä¤«¤»¤Ì¡È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤«¤é¤Î¡È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè3ÃÆ¤Îº£ºî¤â¡¢°ì½Ö¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£